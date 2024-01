L’aspirateur balai n°1 des ventes est à -55% sur Amazon : la promo à ne surtout pas rater

Juste avant les soldes, l’aspirateur balai sans fil de H.Koenig est en méga promotion. C’est le best-seller du site Amazon. Il accueille un système de filtration de l’air monocyclonique et se classe parmi les aspirateurs les plus silencieux du marché : vos voisins vont être ravis.

« Nettoyer en profondeur votre intérieur du sol au plafond », c’est la phrase de la marque H.Koenig pour parler de son produit. L’aspirateur 2 en 1 UP600 se classe n°1 des ventes sur le site Amazon. Silencieux, maniable et léger, il fera disparaître la poussière dans les moindres recoins de vos pièces. Lancé à 179€, il bénéficie d’une promotion qui fait passer son prix sous la barre des 80€.

H.Koenig UP600 : un aspirateur balai pour moins de 80€, c’est cadeau

Le site e-commerce n°1 en France vous présente aujourd’hui l’objet phare de tous les maniaques en herbe : l’aspirateur balai sans fil. Un petit bijou qui se glisse partout et qui vous permet de nettoyer votre intérieur en un éclair. Bien évidemment, les prix peuvent monter très haut pour ce genre d’article. Surtout lorsqu’il s’agit du Dyson. Mais fort heureusement, aujourd’hui on vous présente un article qui fait très bien son job à moins de 80€.

Présenté à 179€ habituellement sur Amazon, il est affiché actuellement au prix de 79,90€. À cela s’ajoutent le paiement possible en 4x et les retours gratuits. Aussi, vous bénéficiez d’une garantie de deux ans et d’un support client en France.

Les plus Peu bruyant.

Très maniable.

Belle autonomie. Les moins Puissance faible sur moquette.

Temps de charge longue.

H.Koenig UP600 : un aspirateur balai léger et maniable

L’un des points forts distinctifs de l’aspirateur Koenig UP600 réside dans sa tête d’aspiration pivotante, conférant ainsi une amplitude de rotation de 180 degrés. Cette fonctionnalité, peu commune dans la plage tarifaire à laquelle il appartient, facilite grandement le nettoyage des zones difficiles d’accès telles que les dessous de meubles, les recoins derrière les canapés, tout en épargnant les contraintes sur le dos.

Notons que Le Koenig UP 600 affiche un poids de seulement 1.11 kg. C’est donc un aspirateur assez léger et sans fil pour nettoyer rapidement les intérieurs.

Afin d’éjecter efficacement les saletés vers le bac, l’aspirateur balai UP600 est équipé d’un système cyclonique sans sac. Cette conception assure une absence totale de fuites de poussière pendant les opérations de nettoyage. De plus, cette configuration protège le moteur, contribuant ainsi à prolonger la durée de vie de l’appareil.

Le suceur plat 2 en 1 offre la possibilité de nettoyer des endroits difficiles d’accès tels que le dessus des étagères, les plafonds et les recoins. En ce qui concerne la brosse ronde, elle se révèle particulièrement efficace lorsqu’on transforme l’appareil en un aspirateur à main d’un simple clic. Cette fonction facilite le nettoyage approfondi de la voiture, des escaliers et permet d’éliminer les poils d’animaux du canapé, entre autres.

Ce modèle d’aspirateur balai sans fil se distingue par sa légèreté et sa discrétion, se positionnant parmi les plus légers et silencieux disponibles sur le marché. Affichant un niveau sonore de seulement 64 dB, l’utilisation de cet aspirateur promet d’apporter un réel plaisir lors des sessions de nettoyage du dimanche matin.

Amplitude de rotation 180 degrés Niveau sonore 64 dB Capacité 0,8 L Temps de charge 4 h 20 Moteur PowerClean Autonomie 40 min (puissance normale)

Il reste quelques points perfectibles évidemment, mais à ce prix-là personne ne peut être parfait ! Si vous recherchez un aspirateur à la fois léger et silencieux tout en ayant des contraintes budgétaires, ce modèle de la marque allemande Koenig constitue une solution adaptée.

