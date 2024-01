L’Air Fryer de Moulinex est à moins de 70€ sur Amazon juste avant les soldes

Friteuse sans huile par-ci, Air Fryer par là. C’est le bestseller du moment. Et votre meilleur allié pour une cuisine saine et équilibrée. Si vous étiez encore indécis quant à son acquisition, une promo exclusive sur celui de Moulinex devrait définitivement dissiper vos hésitations.

C’est l’objet de toutes les convoitises. Qui n’a pas encore entendu parler des friteuses sans huile ou dites « Air Fryer » ? Si tel n’est pas votre cas, mettez-vous à la page ! Que ce soit Moulinex ou Philips, la guerre fait rage sur le marché de la cuisine saine, mais gourmande.

Bien que Moulinex soit réputée pour son fameux Cookeo, elle est aussi connue pour son Air Fryer (ou Easy Fry Max) pour les intimes qui n’a rien à envier à la concu. Une machine de haute volée qui inclue 10 programmes de cuisson, rien que ça. Frites, légumes, nuggets, crevettes, steak, poisson, etc. Vos enfants mangeront sainement sans s’en rendre compte. Et pour acquérir ce petit bijou à moindre coût, Amazon propose une vente flash à saisir immédiatement.

Moulinex Easy Fry Max : la friteuse sans huile XL à -42% sur Amazon

Bien que le Easy Fry Max de Moulinex soit déjà moins cher que la plupart des friteuses sans huile sur le marché, Amazon défie toute la concurrence en affichant un prix encore plus bas. Le Moulinex Easy Fry Max peut donc vous revenir à 69,99€ au lieu de 119,90€ sur le premier site e-commerce de France.

42% d’économies sur le Easy Fry Max de Moulinex ? Oui, c’est possible. Et vous bénéficiez d’avantages supplémentaires en passant par Amazon. Le paiement en 4x avec 0€ de frais inclus en ce moment ! Les retours sont gratuits et la livraison également pour les membres Amazon Prime. La friteuse sans huile pour toute la famille à ce prix-là, c’est rare !

Et si vous êtes vraiment à court d’idées recettes ou nul en cuisine (ce n’est pas grave, ça arrive), pas ne panique, un livre de recette digital accompagne le Easy Fry Max de Moulinex. Accessible sur smartphone ou tablette, vous pourrez réaliser de bons petits plats en deux temps trois mouvements à toute votre tribu.

Moulinex Easy Fry Max : la friteuse sans huile compacte et polyvalente pour toute la famille

L’Easy Fry Max de Moulinex arbore un design sobre et élégant, se fondant harmonieusement dans n’importe quel espace de cuisine grâce à sa taille compacte. La polyvalence de cette friteuse à air ou sans huile compacte est particulièrement appréciable, permettant de cuisiner ou de frire des portions adaptées jusqu’à 4 adultes et 2 enfants. Le flux d’air chaud, circulant à haute vitesse, diffuse de manière uniforme dans le panier, garantissant ainsi une meilleure cuisson.

L’interface de contrôle se distingue par sa simplicité et son accessibilité, facilitant l’utilisation quotidienne. Le livre de recettes digital offre une prise en main rapide pour les utilisateurs. En outre, cet Air Fryer multifonction se révèle économique en termes de consommation électrique. En effet, le Easy Fry Max de Moulinex vous permet d’économiser jusqu’à 70% d’énergie avec des résultats 46% plus rapides pour une cuisine maison facile.

Ce modèle possède une contenance totale de 5 litres. La forme carrée du panier de cuisson permet de plus facilement ajouter des aliments comme un poulet par exemple contrairement aux paniers ronds. Le panier et la grille (ou plaque) sont amovibles et dotés d’un revêtement grâce auquel les aliments n’attachent pas.

Aussi, la réputation solide de Moulinex renforce la confiance des utilisateurs. Cet Air Fryer présente clairement un très bon rapport qualité/prix pour toutes les fonctionnalités disponibles comparé aux autres marques concurrentes.

Les plus Le design,

Adapté pour une famille,

Format compact,

Consommation faible,

Savoir-faire Moulinex,

Livre de recettes digital. Les moins Mode d’emploi peu pratique.

Caractéristiques du Moulinex Easy Fry Max :

Fonctions de cuisson Frites

Poulet

Steak

Poisson

Dessert

Pizza

Nuggets

Légumes

Crevettes

Bacon Capacité 5L Nombre de personnes 4 à 6 personnes Matériau du boîtier Noir Compatible lave-vaisselle Oui Alimentation 1500 W Température max 80 à 200°C Poids 3,6 kg Hauteur / Profondeur / Largeur (en cm) 32,5 x 37,5 x 27,3 Garantie 2 ans

Vous l’aurez compris, comme la plupart des clients, nous validons le Easy Fry Max de Moulinex ! C’est le moment ou jamais de s’en procurer un avec cette belle promotion sur Amazon. Dépêchez-vous, elle ne risque pas de rester longtemps…