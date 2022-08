Pendant 5 jours seulement, l’aspirateur robot iconique Roborock S7 est à -33%. Et ça, on le doit à Aliexpress et sa période promotionnelle Back To School. Découvrez dans cet article comment vous équiper d’un excellent aspirateur robot à petit prix. Cashbacks, codes promo, coupons et autres prix réduits vous attendent !

Aliexpress n’a pas raté le coche de la rentrée puisque le géant de l’e-commerce a lâché une pluie d’offres et de bons plans accompagnés de codes promos faisant chuter le prix de produits exceptionnels. Des offres allant jusqu’à -70% TVA incluse sont proposées auxquels peut s’ajouter un cashback exceptionnel de 10% sur tout le site.

Roborock S7 : le best-seller de Roborock, et pas pour rien

Bien que sorti il y a maintenant plus d’un an, le Roborock S7 reste une référence en la matière, un très bon modèle pour un prix abordable. Depuis, il a évolué en version S7+, S7 MaxV et S7 Pro Ultra, mais la version de base reste la moins chère et celle qui offre le meilleur rapport qualité/prix.

Le Roborock S7 est livré gratuitement en seulement 3 jours, et depuis un entrepôt français ! Il est aussi utile de préciser qu’étant donné que cet aspirateur robot est très populaire, cette promo va écouler les stocks limités en très peu de temps. Alors n’hésitez pas, foncez !

Sur le papier, le Roborock S7 propose de belles performances, et ce même s’il n’a pas de station de vidage. Pour nettoyer en profondeur, il s’appuie sur la technologie de vibration ultrasonique VibraRise, un réservoir d’eau intégré de 300ml ainsi que 3h d’autonomie. Mais ce qui le démarque est l’utilisation de la technologie LiDAR qui planifie le nettoyage pièce par pièce et en définit l’intensité, cartographie les pièces sur 4 étages ou encore affiche les tapis détectés.

Les plus La technologie de vibration sonique

L’élévation automatique de la serpillière

Le filtre hypoallergénique

La technologie LiDAR Les moins La station de vidage en option

La nuisance sonore

Là où les choses deviennent intéressantes, c’est quand on sait que le Roborock S7 n’avait pour seul défaut son prix quand il a été opposé en versus avec le Yeedi Vac 2 Pro et le Roomba i3. Avec la promotion Back To School, ce défaut est de l’histoire ancienne ! Le Roborock S7 passe de 549€ (prix de sortie) à 410€.

Vous pouvez en plus activer un coupon vendeur de 15€ et le code promo SDPFR23 pour obtenir une remise supplémentaire de 40€. Le prix final est donc de 355€, soit un prix rarement (si ce n’est jamais) atteint.

Comme nous vous l’avons dit, Aliexpress vous permet d’obtenir un cashback de 10% en bon d’achat sur tous les articles du site grâce à la promo Back To School. Pour l’obtenir, vous devrez d’abord activer votre compte bonus dans la rubrique « Paiement » de l’onglet « Compte« . Après avoir fait vos achats et que votre colis ait été expédié, le cashback arrivera sur votre compte Bonus, et vous devrez l’utiliser avant le 1er octobre 2022 à 9h.

Chose à savoir sur le Cashback :

En cas de retour d’un achat qui avait donné lieu à un cashback, le bonus obtenu sera déduit de votre compte Bonus ;

de votre compte Bonus ; En cas de retour d’un achat effectué avec un cashback, le bonus utilisé sera remboursé sur votre compte Bonus.

Les codes promo Back To School

Pour la promotion Back To School d’Aliexpress, ce ne sont pas seulement des prix fous et du cashbacks qui sont proposés : ce sont aussi de multiples codes promo ! Voici donc les 6 codes promo valables sur tout le site d’Aliexpress :

PDR2 : 2€ dès 25€ d’achats

: 2€ dès 25€ d’achats PDR5 : 5€ dès 50€ d’achats

: 5€ dès 50€ d’achats PDR10 : 10€ dès 100€ d’achats

: 10€ dès 100€ d’achats PDR25 : 25€ dès 200€ d’achats

: 25€ dès 200€ d’achats PDR35 : 35€ dès 300€ d’achats

: 35€ dès 300€ d’achats PDR50 : 50€ dès 400€ d’achats

On peut y ajouter 2 autres codes encore meilleurs, mais limité par deux conditions. D’une part les articles doivent être expédiés depuis un entrepôt en Europe, et d’autre part ils doivent être livrés en 3 à 7 jours au maximum. Voici donc les deux codes :