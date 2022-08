Aliexpress, avec sa grosse opération pour la rentrée, fait chuter le prix de nombreux smartphones jusqu’à atteindre des sommes ridicules. Aujourd’hui, parmi les bons plans et promos Aliexpress, le One Plus 10 Pro 5G est affiché avec plus de 400€ de réduction. Détail du produit et de sa promotion « Back To School » dans cet article.

Nous sommes maintenant habitués aux différentes offres promotionnelles tout au long de l’année (soldes, black friday…) mais Aliexpress aussi. Pour ne pas faire d’exception pour la rentrée, le géant l’e-commerce chinois lance Back To School du 22 août à 9h au 27 août à 8h59, avec des promotions allant jusqu’à -70% TVA et un cashback général de 10%.

Les stocks des produits en promo sont très limités et partent vite. Chaque seconde d’hésitation est un risque de ne plus avoir votre smartphone en promo.

One Plus 10 Pro 5G : abouti, équilibré et performant

Le One Plus 10 Pro 5G, sorti en début d’année 2022, est clairement une référence sur le segment haut de gamme. En effet, ce smartphone pourrait être cité parmi les meilleurs de chaque catégorie. Il intègre un bel écran AMOLED, un taux de rafraichissement de 120 Hz ou encore un processeur Snapdragon 8Gen 1 et 8 ou 12Go de RAM, ce qui n’est pas vraiment fréquent pour un smartphone hors versions « Ultra » ou gaming.

Mais ce qui impressionne le plus, c’est sa qualité de photos grâce à son module photo créé en collaboration avec Hasselblad : capteur principal en 48MP, grand angle en 50MP et téléobjectif en 8MP. Mais la cerise sur le gâteau est son mode Master Style, une IA permettant d’obtenir des clichés d’une rare qualité avec une aisance déconcertante.

Les plus La charge rapide filaire ou sans-fil

Le bon écran AMOLED

La qualité photo et le mode Master Style Les moins L’autonomie un peu limite (5000 mAh)

L’absence d’étanchéité

Ce smartphone est actuellement proposé, sur le site officiel de One Plus, au tarif de 919€ au format 8Go/128Go. Cependant, exclusivement pendant la séquence promotionnelle Back To School, le One Plus 10 Pro 5G est proposé au tarif de 579€.

Le produit étant importé d’Europe, la livraison est ultra rapide. Vous recevrez votre produit dans les 3 jours suivant la commande.

Mais si vous pensez que la promo s’arrête ici, détrompez-vous ! Avec le code SDPFR35, vous pouvez bénéficier de 52€ d’économies supplémentaires, soit un gain de pas moins de 432€. Et par-dessus le marché, vous pouvez bénéficier de 10% de cashback sur cet achat.

Pour la promo Back To School, Aliexpress distribue un cashback de 10%, non pas sur une sélection d’articles, mais sur tout le site, y compris ce fameux One Plus 10 Pro 5G évidemment ! Pour pouvoir obtenir votre bonus, il faut respecter les étapes suivantes :

Accédez à « Compte>Paiement » pour ensuite sélectionner « Activer mon compte Bonus » : une simple vérification par SMS sera demandée ;

» pour ensuite sélectionner « » : une simple vérification par SMS sera demandée ; Ensuite, vous pourrez faire vos achats sur Aliexpress ;

sur Aliexpress ; Normalement, une fois que le colis sera expédié, le cashback obtenu sera affiché dans l’onglet « Bonus » de la catégorie « Paiement » ;

» de la catégorie « » ; Veillez bien à dépenser votre bonus avant le 1er octobre 2022 à 8h59, sans quoi il disparaitra !

Il y a deux conditions concernant le retour d’article liées au bonus. Premièrement, si un retour d’article ayant permis d’avoir un bonus est fait, alors le bonus en question sera déduit de votre compte Bonus. Deuxièmement, si vous effectuez le retour d’un article acheté en partie avec votre cashback, alors il vous sera remboursé sur votre compte Bonus.

Tous les codes promo Back To School à retrouver sur Aliexpress

La promotion Back To School s’étend du 22 août à 9h au 27 août à 8h59. Pendant cette période exclusive, vous pourrez utiliser certains codes promo très intéressants sur tout le site. Attention cependant, les stocks de vos produits préférés vont être pris d’assaut. Alors, faites vite avant qu’ils ne disparaissent !

PDR2 : 2€ dès 25€ d'achats

PDR5 : 5€ dès 50€ d'achats

PDR10 : 10€ dès 100€ d'achats

PDR25 : 25€ dès 200€ d'achats

PDR35 : 35€ dès 300€ d'achats

PDR50 : 50€ dès 400€ d'achats

De plus, pour favoriser les achats en Europe et avec un temps de livraison très court, Aliexpress a mis en place deux codes promo encore plus intéressants réservés aux produits expédiés depuis cette région :