Durant la période promotionnelle Back To School d’Aliexpress, les prix fondent comme neige au Soleil. Parmi les nombreuses promos et bons plans Aliexpress du moment, la montre connectée Mi Smart Band 7 a tout à fait sa place avec un prix qui chute de 42% pendant quelques jours. L’occasion de mettre en lumière la promotion et le produit en question.

Le géant chinois de l’E-commerce a l’habitude d’effectuer des promotions générales Aliexpress, que ce soit pour les soldes, les fêtes ou autres événements. Mais parmi toutes ces périodes promotionnelles, il y en a une qui ressort fortement cette année : la rentrée. Appelée « Back To School », elle s’annonce très prometteuse, avec des promotions allant jusqu’à -70% (TVA incluse) mais aussi un cashback de 10% sur tout le site en bon d’achat.

La période de promotion s’étale du 22 août au 27 août, mais les stocks des produits remisés comme la Mi Smart Band 7 sont très limités et partent à vitesse grand V, alors n’attendez pas !

Mi Smart Band 7 : un atout incognito pour tout sportif

La Mi Smart Band 7, bien que fine et discrète, a tout d’une grande. Elle est le compagnon idéal des sportifs avec une apparence de bracelet conçu pour ne pas gêner, 110 modes de sport différents, une bonne étanchéité ou encore une autonomie de 14 jours.

Sa force : ses 4 systèmes d’analyse avec différents capteurs calculant le sommeil, la fréquence cardiaque, la VO₂ max (consommation d’oxygène maximale) et la SpO₂ (concentration d’oxygène dans le sang). Ce concentré de technologie est proposé à -42% en exclusivité pendant la promotion Back To School.

Les plus Un bon rapport qualité/prix

Un confort excellent

Une analyse des entrainements remarquable Les moins L’autonomie stagnante

Le manque de précision du capteur cardio

L’absence de GPS

La Mi Smart Band 7 est disponible depuis l’Europe avec une livraison rapide en seulement en 3 à 7 jours.

La montre connectée discrète conçue par Xiaomi avait déjà un bon rapport qualité/prix, mais pendant seulement quelques jours, Aliexpress lui accorde un prix totalement dérisoire. En effet, initialement proposée à 69,90€ sur le site officiel de Xiaomi, la Mi Smart Band 7 est déjà affichée à 44,45€ pendant la promo Aliexpress.

En appliquant le code BTSFR3, vous pourrez obtenir une réduction de 4€ pour atteindre le prix final de 40,45€, soit 42% de réduction. Pour finir, vous pouvez bénéficier de 10% de ces 40,45€ en cashback, spécialement pour Back To School.

La Mi Smart Band 7 fait partie de notre top 5 des meilleures montres connectées Xiaomi.

Spécialement pour la rentrée, Aliexpress propose 10% de cashback en bon d’achat pour tous les produits du site, et 20% sur une sélection d’articles. Pour bénéficier du cashback des promos de la rentrée, il vous faudra suivre certaines étapes. Voici donc la liste de ces étapes à suivre pour bénéficier du cashback sur vos achats Aliexpress, dans la limite de 10€ :

Dans « Compte », accédez à l’onglet « Paiement », dans lequel vous pourrez activer votre compte Bonus ;

Passez votre commande simplement ;

Quelque temps après, vous pourrez retrouver votre cashback dans « Compte>Paiement>Bonus » ;

» ; Dépensez votre cashback sur des achats Aliexpress jusqu’au 1er octobre 2022 à 8h59.

Sachez cependant que si vous retournez un article qui vous a permis d’avoir du cashback, alors ce même cashback sera déduit de votre compte Bonus. De plus, si vous avez effectué un achat avec le cashback gagné et que vous retournez cet article, alors le montant de cashback utilisé sera remboursé sur votre compte Bonus.

Pour aller plus loin, retrouvez notre article regroupant les meilleures promos du moment sur les montres connectées.

Les différents codes promo Back To School

Du 22 août à 9h au 27 août à 8h59, la promotion Back To School vous permet de bénéficier de multiples codes promos pour maximiser vos économies. Ainsi, les codes promo suivants sont valables sur tout le site (non cumulables) pendant la période limitée :

PDR2 : 2€ dès 25€ d’achats

: 2€ dès 25€ d’achats PDR5 : 5€ dès 50€ d’achats

: 5€ dès 50€ d’achats PDR10 : 10€ dès 100€ d’achats

: 10€ dès 100€ d’achats PDR25 : 25€ dès 200€ d’achats

: 25€ dès 200€ d’achats PDR35 : 35€ dès 300€ d’achats

: 35€ dès 300€ d’achats PDR50 : 50€ dès 400€ d’achats

A cela s’ajoute deux codes promos valables sur l’ensemble des produits venant d’Europe et mis en avant par Aliexpress pendant la période promotionnelle Back To School :