Buzz Instagram : ce jeu populaire est en promo ce weekend uniquement sur AliExpress

Si vous passez votre temps sur les réseaux alors, vous avez sûrement dû voir passer ce jeu complètement fou qui fait le buzz : Balloon Bamboo Man Battle. Si ça vous tente, ça tombe bien, on a une promo pour vous.

C’est un jeu de bataille qui devrait en séduire plus d’un et rendre des soirées un peu monotones bien plus drôles ! Vos petits combattants en bois s’affrontent comme à l’escrime pour éclater la tête de ballon de votre adversaire. Épique et ludique, on est fan du concept. Et pour bien faire, AliExpress vous propose ce jeu créé en Chine à -28%.

Balloon Bamboo Man Battle : le jeu de bataille avec des marionnettes en bois à 11,43€ sur AliExpress

Il fait un carton sur les réseaux sociaux et on comprend pourquoi ! Ce jeu de bataille très original tourne partout et si vous souhaitez en profiter, vous faites bien. Pour couronner le tout, le jeu Balloon Bamboo Man Battle est en promotion sur AliExpress à -28%.

Habituellement affiché à 15,87€ sur AliExpress, il est actuellement au prix de 11,43€. À cela, vous pouvez ajouter 100 ballons supplémentaires à 5,73€ au lieu de 7,95€ pour profiter encore plus de vos petites marionnettes. Un jeu qui devrait mettre à mal les mauvais joueurs…

Les plus Hyper fun,

Ludique,

Innovant. Les moins RAS.

Balloon Bamboo Man Battle : le jeu de bataille innovant et unique

Le but du jeu Balloon Bamboo Man Battle est simple : vous et votre adversaire prenez les commandes de deux robots en bois équipés de têtes de ballons. L’objectif est de faire éclater la tête de ballon de votre adversaire avant qu’ils ne fassent de même avec la vôtre. Expérimentez diverses tactiques pour surpasser votre adversaire et devenir le roi du Balloon Bamboo Man Battle ! Qui sait, il y aura peut-être des compétitions à venir…

Fabriqué en bois massif et assemblé avec des fils métalliques, le jeu Balloon Bamboo Man Battle n’est pas facilement endommagé, assurant une durabilité exceptionnelle. Il offre une expérience interactive, pleine d’action et excitante sur la table de jeu.

Le jeu Balloon Bamboo Man Battle est le petit cadeau idéal à faire pour un anniversaire ou autre et réaliser des batailles ou qui sortent un peu de l’ordinaire ! N’oubliez pas que vous bénéficiez d’une promotion sur AliExpress, profitez-en dès maintenant !