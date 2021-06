La boutique en ligne a récemment lancé ses promos d’été ainsi qu’une armée de code de réduction à quantité limitée. Peu de produits en réchappent et ce n’est pas le cas de ces écouteurs sans fil d’entrée de gamme. Attention, ces offres prennent fin le 26 juin 2021. Vite, répondons à la question ! Que valent ces Mi True Wireless ?

Caractéristiques des Mi True Wireless Earbuds Basic 2s

Pas de débauche technologique ici, ce modèle se veut avant tout économique et accessible. Ces écouteurs sont donc intra-auriculaires et vienne avec trois paires d’embouts en caoutchouc pour convenir à la plupart des morphologies. Niveau esthétique, ces Mi Earbuds restent sobres avec du noir pour seule couleur. Notons toutefois que Aliexpress propose un boitier de protection supplémentaire avec quelques coloris. Quant à la partie audio, elle n’est bien sûr pas exceptionnelle, mais reste tout à fait satisfaisante à ce tarif. Attendez-vous à un résultat correct, mais pas à de la précision ou de la profondeur. En outre, son rendu sonore demeure plus généreux en basse que d’habitude pour des écouteurs économiques. Les deux Earbuds possèdent chacun un bouton physique pour mettre pause, passer un morceau ou gérer le volume. Enfin, ils offrent une autonomie correcte avec quatre heures d’écoutes plus une douzaine d’heures conférer par le boitier de charge.

Les réductions Aliexpress pour les Mi Earbuds Basic 2s

Si de base ces écouteurs coûtent une trentaine d’euros, ils sont en promotion à 17€ livraison incluse jusqu’au 26 juin 2021. Il est d’ailleurs possible d’y associer d’autres réductions. Tout d’abord, si vous êtes un nouveau client d’Aliexpress, vous bénéficiez d’une réduction de 2€ dès 3€ d’achat. À cela s’ajoutent des coupons et codes de réductions avec une valeur variable en fonction de votre montant d’achat. Attention, dans le cas des codes, ces derniers possèdent une quantité d’utilisation limitée. Il va falloir être rapide !