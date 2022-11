Promo AirPods 3 : un bon plan à ne surtout pas rater !

La promotion n’est plus disponible ?

Les AirPods 3 sont-ils les meilleurs écouteurs Apple ?

Il faut noter que la 3ᵉ génération d’AirPods ne comprend pas de système de réduction de bruit (ANC). Seuls les modèles AirPods Pro et AirPods Max présentent cette fonctionnalité. Toutefois, les AirPods 3 disposent d’un système d’intégration plus poussée sur Apple. Grâce à ces écouteurs sans fil, vous pourrez partager votre musique à une autre paire d’écouteurs.



Niveau qualité audio, les AirPods 3 conservent la même mise en avant des médiums et bénéficient d’une légère amélioration au niveau des basses. La spatialisation fait également son apparition et permet aux utilisateurs de profiter d’une immersion accrue notamment durant le visionnage de leurs séries.



L’autonomie a aussi été revue à la hausse et les AirPods 3 profitent d’une augmentation d’une heure de conversation et/ou d’écoute par rapport aux AirPods 2 (6 heures d’écoute et 4 heures de conversation). Comptez environ 5 minutes de charge pour une heure d’écoute. Autre amélioration notable : les Airpods 3 sont compatibles à la charge à induction grâce au système MagSafe.



En revanche, les écouteurs semi intra-auriculaire Apple de 3ᵉ génération n’offrent toujours pas la possibilité de régler le volume depuis l’écouteur. Les écouteurs sans fil sont toujours livrés avec le boîtier qui permet de les recharger et de les ranger dans leur étui.



Les plus Meilleure autonomie

Spatialisation du son

Intégration améliorée sur Apple

Compatible à la charge à induction Les moins Pas d’ANC

Pas de gestion de volume

Moins intéressant sur Androïd