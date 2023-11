Les AirPods 2 : les écouteurs Apple en promo à 89€ au lieu de 149€ (-40%)

Pour ceux qui ont manqué les dernières paires (ou qui ont simplement perdu leurs écouteurs quelque part dans le canapé), une occasion en or se présente : les AirPods de 2ᵉ génération d’Apple, ces petites merveilles sans fil, sont en promotion pour un temps limité.

Depuis leur lancement, les AirPods d’Apple n’ont cessé d’évoluer, offrant une expérience audio de plus en plus raffinée. La 2e génération a déjà marqué les esprits avec sa simplicité et sa performance. Mais avec l’arrivée des AirPods 3, le choix se complique : AirPods 3 vs AirPods 2 vs AirPods Pro : lesquels choisir ?

Pour profiter des AirPods 2 à -40%, rendez-vous chez Ubaldi. Profitez de l’offre de parrainage pour votre première commande et bénéficiez de -20€, rendant les AirPods 2, neufs et expédiés par Ubaldi, à seulement 89€ (au lieu de 109€).

Pour ceux qui hésitent encore, sachez qu’Ubaldi est reconnu comme l’un des principaux sites français dans le domaine de l’électroménager et des produits techniques. Le site dispose d’ailleurs d’une note exceptionnelle sur Trustpilot avec 4,5/5 sur plus de 240 000 avis. Cliquez-ici pour profiter de la remise de 20€ et faire une belle économie sur vos nouveaux Airpods.

PROMO SPECIALE -40% sur les AirPods 2 Voir l’offre

Pourquoi acheter les AirPods 2 ?

Voici les points clés qui font des AirPods 2 d’excellents écouteurs sans fils :

Compatibilité iOS et Android : Fonctionne avec les deux systèmes, mais avec des fonctionnalités étendues sur iOS.

Qualité sonore : Restitution sonore claire avec une réduction de bruit passive.

Autonomie : Jusqu’à 5 heures d’écoute continue et 24 heures avec le boîtier de charge.

Confort : Design ergonomique pour un port prolongé sans inconfort.

Connectivité : Connexion Bluetooth rapide et stable.

Les AirPods allient commodité et performance dans un design minimaliste. Ils offrent une connexion instantanée et stable avec vos appareils, accompagnée d’une qualité sonore impressionnante. Leur autonomie vous assure une écoute continue durant vos activités quotidiennes, et leur confort permet un port prolongé sans gêne.

AirPods 2 à -40% en quantité limitée J’en profite



En gros, les AirPods offrent confort et performances sonores. Avec leur prix actuel, vos oreilles vous remercieront, et votre portefeuille aussi.