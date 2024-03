Le prix de l’Air Fryer XXL (8,3L) Moulinex chute à un prix encore jamais vu sur Electro Depot

C’est une promotion qui risque de s’envoler très rapidement. Le Dual Easy Fry & Grill de Moulinex s’offre de beaux jours chez Electro Depot en faisant chuter son prix à moins de 140€.

C’est l’objet de toutes les convoitises. Les friteuses à air chaud, aussi connues sous le nom d’« Air Fryers », sont devenues un incontournable pour ceux qui cherchent à combiner une alimentation saine et gourmande. Des marques renommées comme Moulinex et Philips se disputent âprement le leadership dans cet espace. La promesse ? Révolutionner la façon dont nous appréhendons la friture, sans les inconvénients liés à l’usage d’huile.

Moulinex, célèbre pour son Cookeo, brille également sur le marché des friteuses à air avec son modèle phare, le Dual Easy Fry & Grill, un appareil qui tient tête à la concurrence avec brio. Doté de 8 programmes automatiques, il permet de préparer une variété de plats allant des frites aux légumes, en passant par les nuggets, crevettes, steaks, et poissons.

Pour celles et ceux cherchant à intégrer ce très bon appareil dans leur cuisine sans griller leur portefeuille, Electro Depot lance une offre imbattable, mais limitée ! Ne manquez pas le coche.

Moulinex Dual Easy Fry & Grill : la friteuse sans huile XXL à moins de 140€ sur Electro Depot

Si vous êtes adepte des plats familiaux, c’est l’outil qui fera sensation dans votre cuisine. C’est la toute première friteuse à air double tiroir pour cuire votre poulet du dimanche en même temps que vos frites !

Le Moulinex Dual Easy Fry & Grill est actuellement en promotion chez Electro Depot pour la modique somme de 139,98€ au lieu de 229,99€. Un prix aussi bas, on ne l’a vu nulle part ailleurs !

ÉCONOMISEZ 90€ sur le Moulinex Dual Easy Fry & Grill Acheter

Chez Electro Depot, vous avez la possibilité de bénéficier d’un financement en 4x. Avec un coût de financement à 3,40€. Si on ne sait pas exactement durant combien de temps la promotion va durer, on se doute qu’elle ne fera pas long feu ! C’est un produit qui risque de partir très très vite.

Si vous manquez d’inspiration culinaire ou si la cuisine n’est pas votre fort, ne vous inquiétez pas. Le Dual Easy Fry & Grill de Moulinex vient avec une application remplie de recettes. Ce compagnon digital vous permettra de concocter rapidement et facilement de délicieux repas pour toute la famille.

Moulinex Dual Easy Fry & Grill : la friteuse sans huile pour cuisiner des plats différents en même temps !

Moulinex a innové dans le domaine des friteuses sans huile avec son modèle Dual Easy Fry & Grill, offrant deux tiroirs pour préparer des repas complets. Cette conception permet de cuisiner simultanément différents types d’aliments.

Un tiroir plus grand pour les pièces maîtresses (5,2 L) et un plus petit (3,1 L) pour les accompagnements. La friteuse intègre également une grille en fonte pour griller, et propose différents programmes de cuisson adaptés à divers aliments. Une solution pratique et polyvalente pour la cuisine au quotidien !

Avantages du Dual Easy Fry & Grill

Polyvalence : la combinaison friteuse à air et grill ouvre un large éventail de possibilités culinaires. Vous pouvez cuire , frire , griller et même rôtir différents types d’aliments.

: la combinaison friteuse à air et grill ouvre un large éventail de possibilités culinaires. Vous pouvez , , et même différents types d’aliments. Cuisson plus saine : comme les autres friteuses à air, elle promet une cuisine avec moins de graisse par rapport aux méthodes traditionnelles de friture.

: comme les autres friteuses à air, elle promet une cuisine avec moins de graisse par rapport aux méthodes traditionnelles de friture. Facilité d’utilisation : les appareils Moulinex sont conçus pour être intuitifs , avec des programmes préétablis qui simplifient la préparation des repas.

: les appareils Moulinex sont conçus pour être , avec des qui simplifient la préparation des repas. Gain de temps et d’espace : en combinant deux appareils en un, vous économisez de l’espace dans votre cuisine et réduisez le temps passé à cuisiner et à nettoyer.

PROMO sur le Moulinex Dual Easy Fry & Grill Voir l’offre

Les plus Le design,

Adapté pour une famille (8 pers),

8 programmes,

Double cuve,

Savoir-faire Moulinex,

Livre de recettes digital. Les moins Poids,

Taille.

Caractéristiques du Moulinex Dual Easy Fry & Grill :

Programmes Frites, poulet, légumes, poisson, desserts, déshydratation,

mode manuel et gril Capacité 8,3L Nombre de personnes 8 personnes Matériau du boîtier Noir Capacité en frites fraîches 2 kg Puissance 2450 W Accessoires fournis Plaque gril en fonte intégrée Poids 11 kg Taille du produit H 30,5 cm x L 41,8 cm x P 40,2 cm

C’est le moment ou jamais de s’en procurer un avec cette offre unique sur Electro Depot. Dépêchez-vous, elle ne risque pas de rester longtemps…