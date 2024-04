L’Air Fryer le plus complet de Ninja est à prix réduit sur Amazon grâce à une promo inratable

Vous ne savez que choisir entre le Air Fryer ou le Cookeo ? Peut-être les deux ? Si on vous disait que Ninja permet sur un seul et même appareil d’avoir toutes ses fonctionnalités et bien plus ? Et ce à un prix bien plus bas que la concurrence.

Air Fryer, Cookeo, Thermomix, ces appareils font la pluie et le beau temps dans nos cuisines. Mais si vous souhaitez investir dans chaque appareil, cela peut vite devenir très coûteux et prendre une place monstrueuse. Pour ce faire, nous avons trouvé la solution, enfin Ninja plutôt.

Grâce à son appareil 10 en 1 vous pourrez cuire à la vapeur, griller, cuire au four, rôtir, saisir, mijoter et bien plus. Pour en profiter à prix tout petit, Amazon propose une très belle offre.

Ninja Speedi 10-en-1 à moins de 200€ sur Amazon

Si vous pouvez le retrouver actuellement sur tous les sites à un montant plus élevé, soit 249,99€, Amazon propose le prix le plus bas du marché sur le Ninja Speedi 10-en-1 : 182,65€. Vous bénéficiez donc d’une réduction de 27%. Ce qui n’est pas négligeable pour un tel produit.

Air Fryer, Cookeo, Cuiseur très rapide, il vous permet d’économiser à la fois sur l’achat de plusieurs produits, mais aussi il vous évite d’acheter plusieurs appareils. Un point très intéressant pour de petites cuisines ou pour un appartement par exemple.

Ninja Speedi 10-en-1 : un atout dans votre cuisine ?

Polyvalence et multifonctionnalité

Le Ninja Speedi 10-en-1 excelle par sa capacité à remplacer plusieurs appareils de cuisine. En intégrant des fonctions telles que la cuisson rapide, la friture à l’air, la cuisson à la vapeur, et bien plus, il permet de réaliser une grande variété de plats sans avoir besoin d’autres appareils.

Gain de temps et efficacité

Grâce à ses technologies avancées, le Ninja Speedi réduit considérablement le temps de cuisson. Par exemple, sa fonction de cuisson rapide permet de préparer des repas complets en moins de 15 minutes. Cet appareil de cuisson utilise à la fois la vapeur et l’air chaud pour préparer vos repas. Il dispose de deux éléments chauffants : un sous le récipient et un autre dans le couvercle, accompagné d’un ventilateur.

Ces éléments peuvent fonctionner indépendamment selon le mode de cuisson choisi. L’appareil propose dix modes de cuisson, dont un mode « repas rapides ». Avec une puissance de 1760 watts et une capacité de 5,7 litres. Il est conçu pour préparer des repas pouvant nourrir jusqu’à quatre personnes.

Facilité d’utilisation et de nettoyage

Ce modèle est conçu pour être facile à utiliser, avec des commandes intuitives et un écran clair. Après la cuisson, le nettoyage est tout aussi simple, grâce à ses composants amovibles et compatibles avec le lave-vaisselle.

Recettes et créativité

Le Ninja Speedi vient avec un livre de recettes spécialement conçu pour ses différentes fonctions. Inspirant les utilisateurs à expérimenter et à explorer de nouveaux plats savoureux, tout en garantissant de bons résultats à chaque fois.

Espace et design

Son design compact et moderne permet au Ninja Speedi de s’intégrer aisément dans n’importe quelle cuisine, sans prendre trop de place sur le plan de travail. Il combine élégance et fonctionnalité, s’adaptant à la décoration de toutes les cuisines.

Fonctions spéciales 10 Fonctions de Cuisson, Repas Rapides, Friture à la Vapeur, Cuisson à la Vapeur, Cuisson à la Vapeur, Gril, Friture à la Vapeur et plus encore, Economies d’énergie, Pièces Lavables au Lave-Vaisselle Capacité 5,7 Litres Puissance 1760 Watts Poids 7,29 kg Dimensions (en cm) 35P x 33l x 31H