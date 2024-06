L’Air Fryer de Moulinex est à moitié prix pour les soldes d’été

Ninja, Philips, Moulinex, difficile de savoir vers qui se tourner lorsqu’on souhaite investir dans un Air fryer. Peut-être que cette offre sur celui de Moulinex devrait fermer le débat.

Marque française réputée pour ses appareils de cuisine de haute qualité, Moulinex s’est aussi lancée dans les Air fryers et est, aujourd’hui, une véritable référence en matière de robot de cuisine… Avec son Cookeo, elle bat toute la concu, mais est-ce également le cas avec sa friteuse sans huile ? Si vous en doutez, vous pouvez toujours la tester grâce à cette offre incroyable pendant les soldes sur Boulanger !

Friteuse sans huile Moulinex : -50% sur le Easy Fry Max sur Boulanger

Habituellement, le Easy Fry Max de Moulinex est disponible à 139,99€ sur Boulanger, mais à l’occasion des soldes d’été, le Airfryer est proposé à -50%, soit à 69,99€. Un prix très bas par rapport aux marques concurrentes sur le même type de produit.

Avec Boulanger, vous avez l’opportunité de commander votre appareil sur le site et le récupérer directement en magasin. Une garantie de deux ans s’ajoute à l’achat.

Easy Fry Max de Moulinex : un Airfryer qui vaut la peine ?

L’Easy Fry Max de Moulinex se présente comme une solution idéale pour ceux qui cherchent à adopter une cuisine plus saine sans sacrifier le goût et la texture des aliments frits. Ce modèle d’Airfryer utilise une technologie de circulation d’air chaud pour cuire les aliments de manière homogène et croustillante, avec peu ou pas d’huile. Mais est-il vraiment à la hauteur de ses promesses ?

Avec une capacité de 5 litres, l’Easy Fry Max est suffisamment spacieux pour préparer des repas pour une famille de 4 personnes. Sa puissance de 1500 watts assure une cuisson rapide et efficace. Ce modèle offre 10 programmes de cuisson préréglés, allant des frites aux gâteaux, en passant par la viande et le poisson.

Cette diversité de programmes permet une grande polyvalence en cuisine, rendant l’appareil utile pour bien plus que de simples frites. Nous l’avons par exemple tester pour réchauffer du pain ou faire cuire des cordons bleus et le résultat est vraiment parfait ! Le croustillant était clairement au rendez-vous. Que ce soit au four ou à la poêle, nous n’avions jamais eu ça.

L’Easy Fry Max est également équipé d’un écran tactile intuitif qui facilite le choix des programmes et le réglage des températures et des temps de cuisson. Le panier de cuisson et la grille sont amovibles et compatibles avec le lave-vaisselle, ce qui simplifie grandement le nettoyage après usage. De plus, l’absence d’odeurs de friture est un avantage non négligeable pour ceux qui vivent en appartement ou en espace restreint.

Cependant, malgré ses nombreux atouts, l’Easy Fry Max n’est pas exempt de défauts. Certains utilisateurs ont signalé que les temps de cuisson peuvent varier légèrement par rapport aux instructions du manuel. Aussi, il est de rigueur de faire attention au panier lorsqu’il est chaud. Mais comme sur tout ustensile sortant d’un appareil en fonction.

N’oubliez pas également que nous sommes sur un marque française, ce qui en fait aussi un atout considérable. Sans parler du prix. Pour un appareil de cette qualité, nous ne pouvons que le recommander.

Les plus Marque française,

Qualité-prix imbattable,

10 programmes prédéfinis,

Design,

Intuitif,

Facile d’utilisation et à nettoyer. Les moins Temps et thermostats de cuisson à adapter,

Peut être encombrant dans une petite cuisine.

Nous ne pouvons que recommander cet Airfryer qui fait très bien son job. Comparé à des marques concurrentes, ce Airfryer vaut largement le coup !