Deux cuves et une grosse promo pour l’Air Fryer star de Moulinex

C’est une promotion qui risque de disparaître rapidement. L’Air Fryer de Moulinex est désormais proposé à un prix attractif chez Amazon, avec une réduction le faisant passer sous la barre des 170€.

Moulinex, bien connu pour son Cookeo, excelle aussi dans le domaine des friteuses à air chaud avec son modèle emblématique, le Dual Easy Fry & Grill. Cet appareil se distingue par ses 8 programmes automatiques, permettant de cuisiner une large gamme de plats, des frites aux légumes, en passant par les nuggets, crevettes, steaks et poissons. Mais pas que ! Il possède notamment deux cuves, pour pouvoir réaliser un plat complet en une seule cuisson.

Pour ceux qui souhaitent intégrer ce formidable appareil dans leur cuisine sans se ruiner, Amazon propose une offre exceptionnelle.

Moulinex Dual Easy Fry & Grill : l’Air Fryer à double tiroir à moins de 140€ sur Amazon



Si vous aimez préparer des repas pour toute la famille, cet appareil fera sensation dans votre cuisine. C’est la première friteuse à air avec double tiroir, parfaite pour cuire votre poulet dominical en même temps que vos frites !

Le Moulinex Dual Easy Fry & Grill est actuellement proposé en promotion chez Amazon, au prix exceptionnel de 169,99€, au lieu de 199,99 €. Une offre ce prix est introuvable ailleurs !

Si vous manquez d’inspiration culinaire ou si la cuisine n’est pas votre point fort, pas de panique. Le Dual Easy Fry & Grill de Moulinex est livré avec une application riche en recettes. Ce compagnon numérique vous aidera à préparer rapidement et facilement de savoureux repas pour toute la famille.

Moulinex Dual Easy Fry & Grill : la friteuse à air chaud pour des repas variés en simultané

Moulinex a révolutionné le secteur des friteuses sans huile avec son modèle Dual Easy Fry & Grill, équipé de deux tiroirs pour préparer des repas complets en simultané. Cette conception permet de cuire différents types d’aliments en même temps.

Le tiroir principal, d’une capacité de 5,2 L, est idéal pour les plats principaux, tandis que le second tiroir de 3,1 L convient parfaitement pour les accompagnements. De plus, la friteuse est dotée d’une grille en fonte pour griller et propose divers programmes de cuisson adaptés à une variété d’aliments. Une solution pratique et polyvalente pour simplifier la cuisine au quotidien.

Si le paradis était une image.

Les Atouts du Dual Easy Fry & Grill

Polyvalence : la combinaison de la friteuse à air et du grill offre une multitude de possibilités culinaires. Vous pouvez cuire, frire, griller et rôtir une variété d’aliments.

Cuisine plus saine : comme les autres friteuses à air, elle permet de préparer des plats avec moins de graisse que les méthodes de friture traditionnelles.

Simplicité d’utilisation : les appareils Moulinex sont conçus pour être faciles à utiliser, avec des programmes prédéfinis qui simplifient la préparation des repas.

Économie de temps et d’espace : en intégrant deux appareils en un, vous gagnez de l’espace dans votre cuisine et réduisez le temps consacré à la cuisson et au nettoyage.

Les plus Le design,

Adapté pour une famille (8 pers),

Double cuve,

Savoir-faire Moulinex,

Application de recettes,

8 programmes, Les moins Poids.