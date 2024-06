L’un des meilleurs Air Fryer du marché est en promo sur Amazon pour les soldes d’été

Cosori est, avec Ninja, l’une des marques phares lorsque l’on parle d’Air Fryer et son modèle TurboBlaze est non seulement un des plus efficaces, mais surtout en promo !

Vous cherchez encore l’Air Fryer qu’il faut ou une bonne raison pour céder à la mode des friteuses sans huile ? Cosori et Amazon ont pensé à vous.

En effet, une réduction très intéressante est appliquée en ce moment sur le modèle TurboBlaze et ne sera sûrement pas disponible très longtemps.

L’Air Fryer Cosori TurboBlaze en promo sur Amazon

Habituellement vendu pour 169,99€, l’Air Fryer Turbo Blaze de Cosori est actuellement à 139,99€ soit une baisse de 30€ et donc de 18%.

ACHETEZ l’Air Fryer de Cosori sur Amazon

Acheter cet Air Fryer sur Amazon possède deux avantages majeurs :

Vous serez livré le lendemain (ou du moins très rapidement).

(ou du moins très rapidement). Si jamais vous n’êtes pas content de cet Air Fryer, le retour est entièrement gratuit et vous pourrez être intégralement remboursé.

Que vaut l’Air Fryer de Cosori ?

Il y a maintenant quelques mois, nous avions pu tester l’Air Fryer TurboBlaze de Cosori et avions été totalement conquis par ses fonctionnalités.

En effet, cet appareil possède une cuve de 6L idéale pour les petites familles (ou pour se prévoir plusieurs portions à l’avance).

9 modes de cuisson,

Jusqu’à 230°C,

5 vitesses de ventilation,

Une cuve de 6L,

Puissance de 1725 W,

Prix : 139,99€ sur amazon

PROFITEZ DE 30€ de réduction

Avec sa tablette tactile au-dessus, l’Air Fryer de Cosori a un design bien plus fin que beaucoup de concurrents et lui permet d’avoir une esthétique sobre et épurée. Bien sûr, il s’agit d’un point anecdotique comparé aux modes de cuisson qui sont d’ailleurs nombreux.

Grâce à ses 9 modes, vous pourrez rôtir, cuire, frire, réchauffer, décongeler et bien plus encore.

En somme, l’Air Fryer de Cosori est une très bonne friteuse sans huile et avec la promotion, il devient encore plus avantageux.

Les plus Un écran tactile esthétique…

Ultra complet,

Très efficace sur tous les modes de cuisson,

Silencieux,

Grande cuve. Les moins … mais capricieux (lorsque les doigts sont légèrement mouillés).