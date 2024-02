Cet Air Fryer noté 4,2 étoiles coûte moins de 40€ sur Amazon grâce à une promo inratable

Ce produit vendu sur Amazon a littéralement envahi le marché et attire tous les regards. Il offre la possibilité de cuisiner des plats qui semblent frits ou cuits au four, mais sans nécessiter l’ajout de graisses et profite aujourd’hui d’une belle promo pour ne pas faire maigrir votre portefeuille.

Air Fryer de Philips, Easy Fry de Moulinex, friteuse sans huile, vous avez sûrement déjà entendu parler de tous ces produits. Et si vous souhaitez tester à votre tour cette technologie de cuisson à air et sans huile, nous avons un bon plan sur la friteuse sans huile de Cecotec sur Amazon.

Mesdames et messieurs, pour les petits ventres sur pattes que vous êtes, Amazon vous propose -24% sur cette friteuse sans huile. On vous explique tout juste ici.

Amazon casse le prix de la friteuse sans huile Cecotec à moins de 40€

Ce produit révolutionnaire est en promotion sur Amazon. La Cecotec Friteuse sans Huile Cecofry Compact 2000 Touch est présentée à 37,90€ au lieu de 49,90€ soit une réduction de 24%.

Parfait pour préparer des repas pour deux, cet appareil dispose d’une puissance de 1200 W, garantissant une cuisson rapide de divers plats. Sa technologie PerfectCook utilise un système d’air chaud circulant efficacement à l’intérieur, puis évacué par des ouvertures situées à l’arrière, assurant ainsi des résultats remarquables sur une large gamme de recettes.

Mais attention, c’est une vente flash Amazon, donc, dépêchez-vous de vous la procurer avant qu’il ne soit trop tard.

La Cecotec Friteuse sans Huile Cecofry Compact 2000 Touch sur Amazon ça vaut quoi ?

Cette friteuse sans huile permet de préparer des plats grâce à la technologie à air chaud. Elle possède un bac de 2,5 litres, ce qui la rend idéale pour concocter aisément des repas pour deux ou trois personnes.

Sa puissance de 1200 W assure une cuisson rapide et efficace pour une variété de plats. Grâce à sa technologie PerfectCook, qui fait circuler de l’air chaud à l’intérieur avant de l’évacuer par des sorties arrière, vous obtiendrez des recettes saines et ultra-gourmandes.

Son design moderne et compact est rehaussé par un écran digital multifonction situé à l’avant, permettant un contrôle aisé de ses fonctionnalités. Elle est équipée de 6 programmes automatiques qui ajustent le temps et la température nécessaires à la préparation de divers plats, et d’un thermostat réglable de 80°C à 200°C, avec un minuteur pouvant aller jusqu’à 60 minutes.

Pour une utilisation en toute sécurité, elle intègre une protection contre la surchauffe et un voyant lumineux qui indique son fonctionnement. Sa base est dotée d’un revêtement antidérapant pour garantir sa stabilité, tandis que son boîtier et sa poignée restent froids au toucher, évitant ainsi les brûlures lors de la manipulation.

Les avis clients sont unanimes avec une note de 4,2 sur Amazon, la friteuse à air est plus que validée !

Les plus Le design,

Technologie à Air Chaud,

Rapport qualité-prix,

Compacte. Les moins Pas adaptée aux familles.

Vous l’aurez compris, comme la plupart des clients, nous validons ce produit qui vaut le détour ! C’est le moment ou jamais de s’en procurer un avec cette belle promotion sur Amazon. Dépêchez-vous, elle ne risque pas de rester longtemps…