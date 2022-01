Project Sophia : Razer veut révolutionner le PC gamer avec un bureau modulaire

Vous avez un PC gamer de bureau. Et vous avez un bureau. Pourquoi pas créer un bureau modulaire qui est aussi un PC gamer ? C’est la vision de Razer avec le Project Sophia.

Les bureaux pour gamer sont finalement souvent assez basiques. En dehors des lignes typées « gamers » du design et les fonctionnalités que l’on peut retrouver aisément sur les bureaux haut et milieu de gamme comme la possibilité de régler la hauteur électroniquement, rares sont les propositions à être vraiment innovantes. Pour le CES 2022, Razer a décidé de mettre un petit coup dans la fourmilière en proposant une idée vraiment révolutionnaire… pour peu que la marque oserait vraiment la mettre sur le marché.

Project Sophia, le PC gamer modulaire intégré à un bureau

Voici le Project Sophia, l’un des concepts que Razer adore présenter lors du CES 2022 quand bien même ils voient rarement le jour. Ici, nous avons affaire à un bureau qui pourrait paraître ordinaire… s’il n’était pas un PC gamer. Eh oui : ce bureau est imaginé comme un grand PC sur lequel vous pouvez attacher des modules pour récupérer plusieurs fonctionnalités. Et cela va au-delà du CPU et du GPU, puisque Razer imagine une partie tactile, ou encore de clipser directement son écran sur le bureau lui-même. Vous pourriez donc théoriquement faire évoluer votre setup selon votre tâche, en priorisant un micro et une caméra pour streamer avant de vous mettre des écrans de contrôle et une tablette tactile pour le design graphique.

Votre imaginaire est plus ou moins votre seule limite sur ce concept, puisqu’il est loin d’être un véritable produit pour le moment. Intégrer un PC à même le bureau est loin d’être une idée novatrice, puisque des vidéastes comme LinusTechTips le font régulièrement à titre d’exemple, mais la modularité rendrait l’idée bien plus accessible au commun des mortels. Pour son concept, Razer a affublé Project Sophia d’un SoC Intel et d’une carte graphique Nvidia intégrés dans des modules que l’on peut facilement remplacer, mais il ne s’agit que d’une limite inhérente à la présentation du produit. Dans les faits, tout est possible.

À lire aussi : tout savoir sur les futures Nvidia GeForce RTX40

Tout… sauf d’acheter le Project Sophia, si cette présentation vous met l’eau à la bouche. Razer profite toujours du CES pour présenter des concepts dingues de la sorte, ce n’est d’ailleurs pas son premier PC modulaire au prénom féminin, mais s’en sert surtout pour jauger de l’intérêt du public pour de nouvelles idées. On n’imagine pas Project Sophia devenir réalité, mais la prouesse d’ingénierie est à saluer !