10 produits anti-insectes volants à moins de 25€ testés et validés par la rédaction cet été !

Marre de vivre dans un gruyère qui laisse entrer la faune chez vous à la moindre ouverture de porte ou de fenêtres ? Aujourd’hui, on vous fait jouer dans « Maman, je m’occupe des bébêtes ! »

On a beau être amis des animaux, on a parfois du mal à les tolérer chez soi, surtout quand une partie d’entre eux s’y faufilent pour vous sucer le sang, vous bourdonner dans les oreilles, ou même se servir dans vos réserves de nourriture. Au point que certaines personnes développent des angoisses chroniques à ce sujet. Chez meilleure-innovation.com, on a peut-être une solution adaptée à votre besoin, pour maintenir à distance les moustiques, les mouches, les guêpes, les moucherons, les frelons et autres mini-cauchemars volants !

Baygon : l’attrape-mouches à 1 € !

Votre problème principal, c’est les mouches ? Ça tombe bien, car pour un peu plus d’1 € seulement, vous pouvez faire l’acquisition de 4 rubans ultra adhésifs de 31 cm pour 50 g, à suspendre à la maison pour neutraliser ces horripilantes petites boîtes à “bzzzz bzzzz” qui adorent vous chatouiller les mollets.

Profitez de 6 semaines d’efficacité pour chaque ruban Baygon. C’est simple, efficace et sans insecticide !

Avis clients : 4,4/5 sur plus de 3000 avis.

Plante Ninja : 10 plaquettes anti-moucherons !

Super Ninja propose un ensemble de 10 pièges à moucherons et à champignons pour protéger vos plantes d’intérieur. Composés de plastique recyclé, sans toxines ni odeurs, ces fines plaquettes jaunes se plantent directement dans la terre et capturent les petits nuisibles pendant trois mois !

C’est simple, low tech et pas cher, c’est 5,99 € les 10, et 8,49 € les 30 !

Avis clients : 4,4/5 sur plus de 4000 avis.

Barrière Insecte : un vaporisateur pour les éloigner tous !

Pour un peu plus de 8€, vous pouvez investir dans un litre de barrière à insectes, un vaporisateur qui repousse les rampants, volants et acariens. Il vous suffit d’en répandre sur presque tout type de surface (bois, stratifié, PVC, textiles, toile, tissus d’ameublement, matériaux décoratifs brillants ou satinés) à l’exception du plexiglas (attention néanmoins à ne pas pulvériser près d’une gamelle de chat ou de chien.).

Après, vous êtes tranquilles pendant trois mois ! On notera cependant une légère odeur résiduelle, mais ça vaut quand même le coup contre les blattes, fourmis et autres punaises…



Avis clients : 4,3/5 sur plus de 3000 avis.

Piège à mites PIC : pour protéger la cuisine ou le cellier

C’est l’été et vous êtes adeptes des réserves en pots ? Attention à vos produits achetés en vrac, car les mites alimentaires en raffolent ! Pour un peu plus de 10 €, vous pouvez vous en prémunir avec un kit de 6 pièges à phéromones pour attirer et coincer les pyrales, avec un effet durant jusqu’à pas moins de 8 semaines !

À vous de trouver où entreposer ces plaques adhésives pour capturer un maximum de ces insectes intrusifs…

Avis clients : 4,4/5 sur plus de 10 000 avis.

Piège à guêpe BSI : utilisable à l’infini !

Fini de découper des bouteilles d’eau en plastique pour piéger quelques guêpes et frelons. Un ou deux pièges BSI réutilisables à 15 € et vous êtes tranquilles pendant des années ! Remplissez-les au tiers avec l’attractif fourni (recette alternative pour la recharge : 1/3 grenadine, 1/3 vin blanc, 1/3 bière), suspendez-les à un arbre ou tout autre endroit stratégique.

Astuce : au moment de vider le contenant, tamisez la mixture afin de récupérer et de réemployer une solution boostée aux phéromones insectoïdes !

Avis clients : 4,3/5 sur plus de 1 500 avis.

Piège à mouche BSI : 20 000 d’un coup ?

Après le piège à guêpes sophistiqué de BSI, pourquoi ne pas réserver le même sort au diptères, qu’ils soient noirs et velus, ou verts bouteille ? Le principe est le même : remplir le récipient d’attractif à mouches jusqu’à la limite, laisser fermenter quelques jours, et observer ces insolentes chasseresses de souillures humaines se noyer et se désintégrer dans la solution fatale !

Incroyable mais vrai, vous pouvez attraper jusqu’à 20 000 mouches par charge pour environ 20€. Seul point négatif… ça refoule un peu le macchabée !

Aérosol KB Home : sus aux nids de frelons !

Il arrive qu’un nid de guêpes ou de frelons s’installe juste à côté de chez vous (sous votre toit, dans le garage, etc.). Pour vous défendre, il existe la bombe aérosol KB Home 500 ml, qui a pour effet d’assomer les insectes avant de les tuer. Grâce à sa portée de 6 mètres, vous n’avez pas besoin de trop vous approcher.

Néanmoins, n’intervenez jamais sans vous protéger le visage et les mains, sinon cela pourrait vous coûter bien davantage que les quelques 20 euros du produit !

>>> Alternative qui a également très bien marché pendant nos tests : PROTECT EXPERT Aérosol Anti Guêpes & Frelons – 600 ML. On vous conseille d’acheter celui qui dispose de la meilleure promo au moment de votre achat. 😉

Raquette Électrique : il va y avoir du sport…

L’approche des beaux jours signifie au moins deux choses : le début de Roland Garros, et l’arrivée des mouches et des moustiques. Conciliez l’utile et l’agréable avec ces raquettes électriques à batterie rechargeable (prise universelle USB-C !) pour un peu plus de 20 € !

Le principe est simple : smashez et électrocutez les bestioles qui volètent dans votre maison ou sur votre terrasse. La nuit tombée, activez la lumière intégrée (UV 365 nm à 360° !) pour appâter un maximum d’insectes volants et taper vos meilleurs aces ! Enfin, pas d’inquiétude pour les marmots : un filet de protection à trois couches évite le contact direct avec la partie électrifiée en cas de mouvement malencontreux.

Wildyard Bat House : jouez-la comme batman…

Après les cabanes à oiseaux, voici la niche à chauves-souris ! Ces petits mammifères volants ont le bon goût de vous débarrasser d’un sacré paquet d’insectes, dont les moustiques ! Il vous suffit d’une seule de ces maisons en bois d’une trentaine de centimètres pour héberger près de 30 pipistrelles et consorts. Utilisez des fixations en acier inoxydable pour installer votre abri aux arbres, à la façade de votre maison, etc.

Une solution à 25 € à peine, validée par Bruce Wayne, qu’on n’a d’ailleurs jamais vu avec la moindre piqûre de moustique…

Avis clients : 4,6/5 sur plus de 1 500 avis.