Toujours des soucis de charge ?

En plus de cela, il pourrait être judicieux de vérifier également l’intérieur du boîtier et de vous assurer qu’il n’y a rien de coincé là-dedans non plus. S’il y a un débris qui empêche les connecteurs magnétiques du boîtier et les AirPod d’entrer en contact, les écouteurs ne se chargeront pas non plus. Si rien de tout cela ne fonctionne, il serait peut-être temps d’admettre la défaite et de planifier un rendez-vous dans un Apple Store pour voir si vous pouvez obtenir un remplacement.