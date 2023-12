Google Maps : un nouveau randonneur piégé par les indications trompeuses de l’application

Google Maps est devenu la référence des applications GPS lorsqu’il s’agit de voyager à pied. Seulement, il arrive que ses indications soient erronées et piègent des utilisateurs un peu trop confiants.

Tout le monde s’est déjà servi aveuglément de Google Maps pour retrouver des amis à un bar ou pour trouver un théâtre, un cinéma, etc. Et si les risques peuvent paraître minimes en ville, ils sont parfois bien plus importants en forêt, comme en témoigne cette nouvelle histoire d’utilisateur perdu…

Une déconvenue qui aurait pu être évitée avec la nouvelle fonctionnalité pour voir ses amis en direct sur Google Maps.

Google Maps a encore des problèmes de signalisation

C’est le compte Facebook de North Shore Rescue qui a fait remonter l’incident impliquant un randonneur… L’utilisateur de Google Maps aurait alors suivi un chemin indiqué par l’application, le menant à travers la montagne jusqu’à des falaises dangereuses…

Les sauveteurs ont alors indiqué que ce sentier n’existait que sur Google Maps et qu’il s’agissait déjà là du 3ᵉ incident sur ce « chemin fantôme »…

Fort heureusement, l’homme a pu être secouru et cette histoire permet de rappeler qu’il ne faut pas se fier aveuglément à votre GPS et toujours conserver de la batterie dans votre smartphone pour appeler les secours.

« Vraiment bizarre le nouveau chemin de Google Maps, non ? »

Google : des réponses tardives et dangereuses

La réponse de Google ne s’est, cette fois-ci, pas faite attendre et le fameux sentier dangereux a été retiré de l’application.

Il est tout de même dommage que ce genre d’incidents ne soient pas de l’histoire ancienne et que ce style d’erreur continue de proliférer sur Google Maps… Nous en parlions déjà dans un autre article, mais il n’est pas rare que l’application conseille des chemins qui n’existent pas, ou des routes qui ont complètement changé et ne sont plus accessibles à certains véhicules, et ce, malgré les nombreux signalements…