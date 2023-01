Prix VPN : le guide pour savoir combien coûte un VPN

Vous souhaitez faire le choix d’une navigation en ligne plus confidentielle ? Opter pour un VPN s’impose. Et même si votre sécurité sur Internet n’a pas de prix, un réseau privé virtuel en possède bien un, qu’il convient d’étudier avant d’investir. Combien coûte un VPN ? Nous avons décortiqué les tarifs de 10 acteurs du marché. Réponse !

Tous (ou presque tous) les éditeurs de logiciels ou d’applications VPN proposent différentes formules pour leurs produits. La plupart donnent accès à un abonnement mensuel sans engagement, souvent plus onéreux que le tarif dégressif appliqué en cas de souscription annuelle. Aussi, les offres gratuites de VPN demeurent rares, mais continuent d’exister chez certains acteurs.

Quel est le prix d’un VPN ?

Le prix de départ d’un abonnement VPN mensuel est de… 0 € ! Mais cette gratuité n’est pas la norme, et la plupart des produits voient leurs tarifs moyens situés autour de 10 € par mois. Annuellement, un VPN grand public payant coûte en moyenne entre 40 € et 100 €.

Cette fourchette de prix* est très large, compte tenu du nombre de paramètres pouvant faire varier le prix d’un VPN. Parmi eux, figurent :

Le nombre de serveurs accessibles ;

Le nombre d’appareils qu’il est possible de connecter au service ;

Le volume de données transférables par jour ;

Le type de chiffrement des données ;

Le type de protocole d’échanges de données ;

Les services annexes, comme le blocage de publicités ;

Le niveau de support technique assuré…

Le tableau suivant synthétise les différents tarifs, selon les éditeurs et leurs produits :

Nom du VPN Prix mensuels (sans engagement) Prix annuels NordVPN 11,99 € – 14,29 € 67,35 – 101,85 € SurfsharkVPN 12,95 € 56,17 € AtlasVPN 9,69 € 34,76 € PrivadoVPN 0,00 € – 7,99 € 0,00 € – 59,88 € ExpressVPN 12,55 € 96,72 € CyberGhost VPN 11,99 € 143,88 € Proton VPN 0,00 € – 9,99 € 71,88 € Zenmate 10,99 € 53,88 € VyprVPN 10,00 € 60,00 € PureVPN 10,55 € 36,84 € Tableau récapitulatif des prix VPN pour des formules mensuelles sans engagement et des formules facturées à l’année.

Voyons maintenant les prix détaillés des VPN, par marque/produit. Dans le souci de vous fournir une information la plus rapide et concise possible, nous ne nous attarderons que sur le prix du VPN à chaque fois, en ne donnant volontairement que très peu d’autres caractéristiques sur les produits.

Pour approfondir chacun d’entre eux, nous vous invitons donc à consulter notre comparatif et classement des 15 meilleurs VPN.

Il est toujours bon de verrouiller un peu ses activités en ligne.

NordVPN : entre 11,99 € et 14,29 € mensuels

Parmi les poids lourds du marché des VPN, NordVPN jouit d’une notoriété à la hauteur de ses performances. Polyvalent, il fonctionne avec une multitude de systèmes d’exploitation et d’appareils, faisant de lui un réseau privé virtuel de choix pour les particuliers comme pour les professionnels.

Selon le type d’offre, son prix mensuel sans engagement oscille entre 11,99 € et 14,29 €. Pour un an, NordVPN vous reviendra entre 67,35 € et 101,85 €. Si vous faites le choix de vous engager pour deux ans, le prix total pour ces 24 mois variera entre 99,63 € et 161,73 €.

Surfshark : 12,95 € par mois

Créé en 2018, le VPN Surfshark a rapidement su se faire une place parmi les favoris. Respectueux de la vie privée, très performant et offrant un vaste choix de fonctionnalités, il s’impose sans difficulté sur le marché des VPN.

Le prix d’un abonnement mensuel pour Surfshark est de 12,95 €. À l’année, ce VPN vous coûtera 56,17 €. Son offre pour 24 mois, elle, vous reviendra à 53,28 €, avant application de la tarification annuelle classique.

Atlas VPN : 9,69 € mensuels

Cet outsider se fait peu à peu une place dans le vaste et très concurrentiel monde des VPN. Avec des prestations de qualité, et une rapidité déconcertante, ce VPN (qui appartient désormais au bien connu groupe Nord Security) a toute sa place sur les machines des plus curieux en matière de VPN, ou des particuliers en attente d’une solution efficace et simple à mettre en œuvre.

Côté tarifs, le prix du VPN Atlas est de 9,69 € dans le cadre d’une tarification mensuelle. Pour un an, Atlas VPN vous reviendra à 34,76 €, soit un des tarifs annuels les plus bas constatés. Si vous vous abonnez pour une période de trois ans, le coût d’un VPN chez Atlas sera de 63,04 € pour la période.

PrivadoVPN : entre 0 € et 7,99 € par mois

Ce VPN basé en Suisse profite d’un cadre juridique particulièrement favorable à ses activités. Encore récent, PrivadoVPN évolue toutefois rapidement et enrichit son offre, notamment en quantité de serveurs disponibles.

Outre une version gratuite, le coût d’un VPN Privado s’élève à 7,99 € par mois, et à 59,88 € en facturation annuelle.

ExpressVPN : un prix de 12,55 € par mois

On ne présente plus ExpressVPN. Parmi les plus gros acteurs du marché, ce VPN multinational est compatible avec une grande variété d’appareils tout en proposant d’excellentes prestations.

Son tarif mensuel est de 12,55 €. Annuellement, ExpressVPN facture son service 96,72 €. En optant pour un abonnement sur six mois, ExpressVPN vous reviendra à 9,68 € par mois.

Cyberghost VPN : 11,99 € mensuels

Très présent médiatiquement, Cyberghost s’est fait connaître grâce à une solution intuitive et performante dans le domaine du multimédia. Avec un maillage très complet de serveurs à l’échelle internationale, il figure parmi les géants de l’industrie des VPN.

Le prix du VPN Cyberghost s’élève à 11,99 € dans sa formule mensuelle. À l’année, ce produit vous coûtera donc 143,88 €. De son côté, l’offre semestrielle revient à 6,99 € par mois.

Proton VPN : un tarif mensuel de 9,99 €

Acteur suisse très sensible à la problématique de la confidentialité des données personnelles, Proton a travaillé pendant plusieurs années pour proposer un VPN grand public particulièrement performant. Plutôt complet, le produit fonctionne sur tous les terminaux et va même plus loin en proposant son bloqueur de publicités NetShield.

Au-delà d’une offre gratuite, Proton propose son VPN au prix de 9,99 € par mois. 71,88 € vous seront facturés, dans le cadre d’un abonnement annuel.

Un VPN offre souvent différents services.

Zenmate : facturé 10,99 € par mois

Plutôt facile à utiliser et disponible sur différentes plateformes, Zenmate est un VPN occasionnel, qui fait le job attendu mais ne propose pas forcément de fonctionnalités très avancées ni un souci accru de la vie privée. De l’avis général, il est toutefois assez rapide.

Côté porte-monnaie, le prix du VPN Zenmate dans sa formule mensuelle est fixé à 10,99 €. Pour un an, il vous reviendra à 53,88 €. L’offre sur trois ans coûte 59 €, soit 1,51 € par mois.

VyprVPN : le tarif à 10 € chaque mois

Basé en Suisse, VyprVPN propose toutes les fonctionnalités d’un VPN grand public. Ses vitesses ne sont pas les plus rapides, mais son éditeur Golden Frog travaille pour les améliorer.

En matière de prix, l’abonnement mensuel de VyprVPN est à 10 € par mois. Annuellement, ce réseau privé virtuel vous coutera 60 €.

PureVPN : 10,55 € mensuels

Réseau privé virtuel généraliste destiné aux utilisations occasionnelles, PureVPN se décline sur tous les supports. Avec trois millions d’utilisateurs, ce produit n’est pas parmi les plus utilisés, ni parmi les plus connus, mais il permet de se faire la main assez aisément.

Le prix du VPN PureVPN est de 10,55 € mensuels, et de 36,84 € à l’année, faisant de lui l’un des moins chers sur cette seconde formule, aux côtés d’Atlas.

* L’ensemble des prix mentionnés dans cet article sont sujets à des variations à la hausse ou à la baisse, ou aux offres spéciales, appliquées par les éditeurs des VPN étudiés. L’article ne donne qu’un ordre d’idée du marché.

Questions fréquentes sur le prix des VPN

Pourquoi les VPN sont payants ? Même s’il existe des VPN totalement gratuits, il est préférable de privilégier les produits payants. Les éditeurs de VPN préfèrent facturer leurs méthodes de sécurisation des données, et des services techniques qui exigent de nombreux coûts de personnel et de maintenance des infrastructures, plutôt que de monnayer les informations personnelles de leurs clients. C’est à l’inverse même de la confidentialité assurée par ce type de solution. Un VPN gratuit peut-il me suffire ? Oui, si vous n’avez pas trop d’attentes en matière de vitesse et d’emplacements pour les serveurs du VPN. Privilégiez toutefois une offre gratuite qui s’engage sérieusement en matière de vie privée. Lisez donc bien la politique de confidentialité avant de vous lancer.