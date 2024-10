Cette excellente sonnette connectée perd 80€ sur Amazon !

Et si c’était l’heure de sécuriser votre entrée ? Grâce à la promotion que nous avons repéré pour vous, bénéficier d’une sonnette connectée vous coûtera moins de 180€ !

Entre livreurs, démarcheurs et autres curieux, il est parfois difficile de savoir qui passe devant chez soi. C’est pourquoi, une sonnette connectée peut s’avérer être une excellente solution pour en savoir plus sur qui vient chez soi. Et dans ce domaine, Eufy fait figure de référence. Le fabricant propose d’ailleurs, en ce moment, une promotion particulièrement intéressante sur son kit S330 qui comprend la sonnette et une base dédiée à l’enregistrement.

Une sonnette connectée à double caméras pour moins de 180€

La Eufy Doorbell Dual s’annonce comme LA sonnette connectée pour les adeptes de la livraison, puisqu’elle n’est pas équipée d’une caméra, mais de deux caméras, dont l’une est dédiée aux colis.

Cette particularité ne lui empêche pas d’afficher un tarif très compétitif depuis quelques jours. On l’a, en effet, repérée à seulement 179€ sur Amazon, au lieu des 249€ habituels.

Pour ne pas gâcher notre plaisir, elle est éligible à la livraison gratuite en un jour. Que demander de plus ?

Les différents capteurs présents dans la sonnette permettent d’améliorer la précision de la détection

Eufy S330 : une sonnette connectée particulièrement efficace

La Eufy S330 est équipée de deux caméras. La caméra frontale affiche une résolution intéressante en 2K pour un angle de vue de 160°. La deuxième caméra, tournée vers le bas pour y voir les colis, affiche une résolution en 1080p pour 130°. Grâce à la technologie HDR, les contre jours n’ont quasiment pas d’effet sur la lisibilité de la caméra.

Outre la qualité désespérément caméras, cette sonnette connectée se distingue également par son capteur infrarouge passif (PIR), ainsi qu’un détecteur de mouvement avec radar, qui permet de détecter les objets proches et lointains. Enfin, le HomeBase 2 permet l’enregistrement 8 Go de données sur 90 jours. L’ensemble communique en Wifi.

Caméra 2K 160°

Détection de mouvement

Caméra HD 130°

Connexion WIFI

8 Go de stockage

Alertes pour les colis

Particulièrement simple, l’installation de l’ensemble ne prend qu’une dizaine de minutes. Selon son utilisation, l’autonomie de la batterie varie de 3 à 6 mois en fonction de son utilisation.

Chaque élément du kit affiche un très bonne qualité de fabrication