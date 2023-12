Caméras de surveillance : à quel prix peut-on s’en procurer une de qualité ?

Les caméras de surveillance sont désormais incontournables dans les foyers et les bâtiments. Il en existe de toute sorte, répondant à tous vos besoins et envies. Mais comment choisir le dispositif de surveillance qui vous conviendra… et à quel prix ?

Devant le choix grandissant des caméras de surveillance, qu’elles soient d’intérieur, d’extérieur, en format dashcam, babycam, ou bien connectées, vous pouvez vite être perdus. Et puis, au moment de se procurer un tel appareil, tout le monde (ou presque) se pose la question du prix : Est-ce que cette caméra est à un bon prix, et sera-t-elle performante ? Quelle caméra choisir avec tel budget ?

Pourquoi de tels écarts de prix d’une caméra de surveillance à l’autre ?

Tout d’abord, sachez qu’il n’existe pas un seul et unique prix pour se procurer une caméra de surveillance, aussi bien soit-elle. Il existe en réalité moult types de caméra proposés à des prix divers et variés. Ci-dessous, découvrez chacune d’entre elles :

Les caméras extérieures : ce type de dispositif de vidéosurveillance peut fonctionner par Wi-Fi, 4G ou par circuit fermé. Elles sont généralement résistantes aux intempéries et aux chocs modérés. Une caméra de surveillance extérieure coûtera entre 80 et 300 euros , en fonction des modèles et en fonction de leurs fonctionnalités particulières, comme la présence d’une alarme ou d’un flash lumineux.

ce type de dispositif de vidéosurveillance peut fonctionner par Wi-Fi, 4G ou par circuit fermé. Elles sont généralement résistantes aux intempéries et aux chocs modérés. Une caméra de surveillance extérieure coûtera , en fonction des modèles et en fonction de leurs fonctionnalités particulières, comme la présence d’une alarme ou d’un flash lumineux. Les caméras intérieures : ces appareils coûtent généralement moins cher que les caméras extérieures, car elles nécessitent moins de résistance. Elles fonctionnent à l’aide de la Wi-Fi ou en circuit fermé. En effet, la 4G/5G ne sert pas à grand-chose en intérieur puisque vous pourrez utiliser votre réseau internet personnel. Comptez entre 40 et 300 euros pour une caméra en intérieur, bien qu’il n’existe que peu de modèles onéreux, sachez-le.

ces appareils coûtent généralement moins cher que les caméras extérieures, car elles nécessitent moins de résistance. Elles fonctionnent à l’aide de la Wi-Fi ou en circuit fermé. En effet, la 4G/5G ne sert pas à grand-chose en intérieur puisque vous pourrez utiliser votre réseau internet personnel. Comptez pour une caméra en intérieur, bien qu’il n’existe que peu de modèles onéreux, sachez-le. Les dashcams : très utilisées en Russie, les dashcams font leur apparition sur les tableaux de bords des véhicules français. Ces petites caméras permettent de filmer la route . Souvent vendues par pack de deux, une à l’avant et une à l’arrière ou pour filmer l’habitacle : les meilleurs dashcams peuvent vite coûter cher. Ces dispositifs coûtent entre 50 et 500 euros , en fonction du nombre d’objectifs achetés, leur résolution, ou leur fonctionnement ou non durant la nuit.

très utilisées en Russie, les dashcams font leur apparition sur les tableaux de bords des véhicules français. Ces petites caméras permettent . Souvent vendues par pack de deux, une à l’avant et une à l’arrière ou pour filmer l’habitacle : les meilleurs dashcams peuvent vite coûter cher. Ces dispositifs coûtent , en fonction du nombre d’objectifs achetés, leur résolution, ou leur fonctionnement ou non durant la nuit. Les babycams : comme leur nom l’indique, ces caméras ont été conçues pour surveiller les bébés et enfants en bas âge, notamment dans un environnement nocturne. Deux types de caméras existent, celles avec moniteur ou les caméras connectées. Pour vous en procurer une, vous devrez débourser entre 30 et 400 euros en fonction des modèles, mais en moyenne, vous dépenserez environ 200 euros pour vous procurer cet appareil qui parfois, vous sauve la vie !

: comme leur nom l’indique, ces caméras ont été conçues pour surveiller les bébés et enfants en bas âge, notamment dans un environnement nocturne. Deux types de caméras existent, celles avec moniteur ou les caméras connectées. Pour vous en procurer une, vous devrez débourser en fonction des modèles, mais en moyenne, vous dépenserez environ 200 euros pour vous procurer cet appareil qui parfois, vous sauve la vie ! Les caméras factices : Ce type de caméras n’est pas vraiment fréquent, mais parfois elles peuvent faire l’affaire. Elles sont tout simplement faites pour dissuader des intrus d’entrer dans le domicile. À noter qu’elles ne filment rien, il s’agit simplement d’un leurre. Leur prix est tout naturellement bas. Jouant simplement un rôle de placebo, elles n’excèdent pas les 40 euros.

Parmi tous ces dispositifs, saurez-vous retrouver la caméra de surveillance factice ?

Pourquoi le prix des caméras de surveillance peut-il évoluer ?

Comme évoqué précédemment, le prix des caméras de surveillances peut très vite grimper. Cela s’explique par la présence ou non de certaines fonctionnalités et caractéristiques qui amélioreront la fiabilité du dispositif. C’est pour cela qu’il faudra prendre le temps de faire un comparatif. En choisissant ses caméras de surveillance chez ubitech.fr, vous pourrez faire vos recherches en toute simplicité, en utilisant les différentes catégories de caméras.

La résolution

Tout d’abord, sa résolution, caractéristique qui influe énormément sur le prix car elle permet à ses utilisateurs de profiter d’une image nette. Une caméra 1 mégapixel (en 720p) coûtera généralement entre 40 et 80 euros, alors qu’une caméra 8 mégapixels (en 4K) coûtera automatiquement plusieurs centaines d’euros, et pourra même utiliser à plusieurs dizaines de mètres de distance. Plus une caméra possède une meilleure résolution vidéo, plus elle diffusera des images de très bonne qualité, qu’il faudra par la suite conserver dans une plus grande unité de stockage.

Ce paramètre joue également sur le prix des caméras. Pour des caméras de surveillance CCTV, le stockage des données vidéos se fera localement, à l’aide de disques durs DVR ou à l’aide de cartes SD. Pour des caméras 4K ou Wi-Fi, le choix du cloud peut-être intéressant, en fonction du prix des abonnements, oscillant entre 3 et 50 € par mois selon les fournisseurs.

La taille de la caméra

La taille des caméras aura forcément une incidence sur son prix. Une caméra plus petite avec une grande résolution sera plus chère qu’une caméra d’un gabarit plus grand. De plus, si votre caméra possède un audio bidirectionnel, vous permettant notamment de converser avec des personnes à l’extérieur de votre logement, ce dispositif coûtera plus cher. Comptez entre 150 et 250 euros pour vous en procurer un, alors qu’un micro-indépendant coûtera toujours moins cher, mais ce sera à vous de l’installer.

Pareil pour les caméras à reconnaissance faciale ou de mouvement, qui permettent de détecter si quelqu’un se trouve dans la zone filmée, pratique pour des surveillances de nuit. Ces appareils coûtent généralement entre 200 et 1 000 euros, en fonction des technologies utilisées, dont celles de détection qui font fureurs. À noter qu’à partir du moment où vous souhaitez doter votre logement ou un de vos locaux d’un système de vidéoprotection, il vous faudra déposer en préfecture, une demande d’autorisation d’un nouveau système de vidéoprotection.