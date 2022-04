La borne de recharge est un investissement impératif si vous voulez profiter pleinement de l’autonomie de votre véhicule électrique. C’est aussi le meilleur moyen de profiter des tarifs très accessibles de l’électricité chez vous, au contraire d’une recharge en extérieur. Afin de faire votre choix de façon pertinente, nous vous proposons ce guide sur le prix d’une borne de recharge pour voiture électrique.

Le coût des différents modèles de bornes

Il est facile de constater que le prix des bornes de recharge est très variable. Ce constat repose sur la grande variété des bornes proposées aux particuliers. Entrons dans le détail.

Le coût d’une prise renforcée

La prise renforcée permet de charger son véhicule électrique à domicile à moindre frais. Les tarifs vont de 70 à 200€ sur les marques les plus courantes comme Hager et Legrand. À savoir que les modèles les moins onéreux ne fournissent que la prise dans le pack. Les offres les plus complètes comme la Green’Up de Legrand approchent les 200€ mais ont tout le matériel nécessaire à l’installation. Il s’agit de kits prêts à poser.

Le coût d’une Wallbox

Le coût d’une borne de recharge est très variable, et dépend entre autre de la puissance de charge.

Les bornes de recharge à 7,4 kW se trouvent dans le commerce dans une fourchette de prix comprise entre 400€ et 900€ .

. Les bornes de recharge à 11 kW ont elle aussi une importante variation de prix, de 500€ à 1300€ .

. Les bornes de 22 kW, les plus pissantes bornes domestiques, se trouvent assez facilement entre 600€ et 1300€ aussi.

Les variations de prix s’expliquent de plusieurs façons. Il y a tout d’abord la marque qui est en jeu, les plus connues permettant de s’assurer de la qualité et longévité de la borne. Ensuite, la longueur du câble (absent sur certains modèles de bornes, de 6 mètres de long sur d’autres) modifie beaucoup le prix final. Enfin, il faut tenir compte de certains paramètres supplémentaires comme l‘écran.

Le coût des options d’une borne de recharge

Les bornes de recharge existent dans de nombreuses déclinaisons afin de s’adapter au mieux à vos besoins. Ainsi, certaines options peuvent tout à fait vous correspondre.

L’écran LED . La borne possède un écran simple qui permet de programmer par exemple la charge sur les heures creuses. C’est un surcoût d’environ 400€ par rapport à une borne équivalente mais non équipée d’un écran.

. La borne possède un écran simple qui permet de programmer par exemple la charge sur les heures creuses. C’est un par rapport à une borne équivalente mais non équipée d’un écran. Simple ou double . Certaines bornes permettent de charger à la fois deux véhicules et non un seul. C’est l’idéal si vous avez deux voitures électriques. Cependant, ces bornes sont très onéreuses et moins rentables que d’acheter une borne par voiture.

. Certaines bornes permettent de charger à la fois deux véhicules et non un seul. C’est l’idéal si vous avez deux voitures électriques. Cependant, ces bornes sont très onéreuses et moins rentables que d’acheter une borne par voiture. Lecteur de badge . Il permet l’installation d’une borne sur un espace collectif tout en réservant l’usage au porteur du badge. Cette solution s’envisage en ajoutant 500€ en moyenne par rapport à un modèle similaire. Le lecteur RFID peut s’ajouter à l’intérieure d’une borne après installation, coût entre 100€ et 200€ le lecteur.

. Il permet l’installation d’une borne sur un espace collectif tout en réservant l’usage au porteur du badge. Cette solution s’envisage en ajoutant en moyenne par rapport à un modèle similaire. Le lecteur RFID peut s’ajouter à l’intérieure d’une borne après installation, coût entre 100€ et 200€ le lecteur. La longueur du câble. Certaines bornes sont fournies sans câble de recharge ou avec un modèle trop court. Comptez entre 150€ et 200€ si vous souhaitez en installer un plus long pour plus de confort. Ils font généralement 5 mètres de longueur.

Chacune de ces options explique les variations du prix. Mais c’est aussi un domaine très concurrentiel dans lequel vous pouvez facilement comparer les prix pour les faire jouer à votre avantage.

Les principales marques grand public pour les bornes sont : Hager, Schneider, Legrand, Cahors, Ingeteam, EnelX, Wallbox (par antonomase la borne murale est appelée wallbox, comme l’une des premières marques du marché), New Motion, EVBox ou encore e-totem.

Le coût de la main d’œuvre pour la pose d’une borne électrique

En plus du coût de la borne en elle-même, il est nécessaire de compter le prix de la main d’œuvre, à moins que vous ne décidiez d’installer votre borne vous-même. Si ce n’est pas le cas, voici les différents coûts de l’installation par un professionnel.

Tarif de l’électricien

Les tarifs de la pose d’une borne de recharge électrique sont très variables. On part sur une moyenne comprise entre 300€ et 500€. Elle comprend à la fois la pose de la borne, son installation, les réglages nécessaires ainsi que la fourniture des consommables comme les câbles électriques. Dans ce tarif n’est donc pas inclus la borne, ainsi que le disjoncteur différentiel. Le tarif, calculé au forfait, varie d’une région à l’autre tout comme en fonction de la puissance de la borne.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre article sur les installateurs de borne de recharge.

La remise aux normes du tableau électrique

Sur les maisons les plus anciennes, il faut prendre en considération que votre tableau électrique n’est peut être plus aux normes. Dans ce cas, une intervention dessus peut vous amener à de plus gros travaux le concernant, et donc engendrer plus de frais. Cela reste à étudier au cas par cas.

Le changement d’abonnement électrique

Une plus grande puissance électrique à l’abonnement est nécessaire pour ne pas provoquer une surcharge. Le passage en triphasé pour les bornes les plus rapides sous-entend aussi que vous devrez changer d’abonnement chez votre fournisseur d’énergie. Ce n’est pas une grosse dépense, mais elle est récurrente. Elle est de l’ordre de 25€ par an et par pallier de puissance.

Les aides diverses pour l’installation d’une borne

Si vous avez choisi la mobilité électrique, c’est peut-être pour l’impact écologique de la voiture électrique, plus limité qu’en thermique. C’est peut-être aussi pour une question de coût. Limiter celui de votre installation d’une borne de recharge à domicile est donc compréhensible. Pour cela, deux solutions existent. La première est un crédit d’impôt de 300€ auquel vous avez le droit avec votre pose d’une wallbox par un professionnel. C’est la solution la plus courante pour les particuliers.

Dans certains cas (en logement collectif par exemple), il est aussi possible de faire appel à des solutions qui proposent des subventions en fonction de travaux à engager pour l’installation de la borne comme ADVENIR par exemple. Enfin, il existe des initiatives locales prises au niveau de la ville, département ou région pour aider au passage à la voiture électrique, n’hésitez pas à vous renseigner.

En bref : Quel est le prix d’une borne de recharge ? Une borne de recharge électrique vous coûtera en moyenne entre 1200 et 1500€. Cela va dépendre du prix de la borne, très variable, ainsi que des frais de main d’œuvre, variables aussi, mais sur une plus petite échelle. Avec le crédit d’impôt, l’installation vous reviendra aux environs de 1000€. Cela reste néanmoins une moyenne et vous trouverez des solutions plus abordables comme plus onéreuses.

