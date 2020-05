Priska EU : une nouvelle prise connectée forte puissance

Avec le développement de la domotique, les prises connectées sont rapidement devenues indispensables. Priska EU vient s’adresser à ceux qui privilégient les appareils de forte puissance.

Quelle prise connectée choisir ? À l’heure d’équiper sa maison en domotique, c’est une question récurrente pour de nombreux consommateurs. Si notre comparatif des meilleures prises connectées vous propose déjà une vue d’ensemble des acteurs du marché, de nouveaux modèles apparaissent régulièrement. C’est le cas de la prise connectée Priska EU.

Une prise connectée pour les fortes puissances

Première bonne nouvelle, la prise connectée Priska EU fonctionne sur le même modèle que les autres produits de la marque Konyks. Cela signifie notamment qu’elle est facile à connecter. Il suffit de quelques secondes pour l’intégrer en utilisant le réseau Wi-Fi de votre domicile. Ensuite, vous pouvez la gérer de deux façons différentes. La première est bien sûr les assistants vocaux, Amazon Alexa et Google Home. La seconde ? L’application bien entendue qui est pensée avec la facilité d’usage à l’esprit. Ainsi vous pourrez facilement créer des automatismes et scénarios pour vous simplifier la vie au quotidien.

À noter que la prise connectée Priska EU est avant tout imaginée pour les appareils de grande puissance (3500 W / 16 ampères). Elle fonctionne aussi cependant pour ceux qui voyagent régulièrement. En effet, puisqu’elle respecte la norme européenne Schuko, vous pourrez l’utiliser dans toute l’Union européenne. Seules exceptions sur le continent : l’Irlande et le Royaume-Uni. Point bonus pour la prise connectée Priska EU, elle est plutôt compacte et ne vous prendra donc pas trop d’encombrement.

Quel prix pour la prise connectée Priska EU ?

La question du prix est souvent centrale à l’heure de se lancer en domotique et certains équipements se révèlent tout simplement inabordables pour un budget débutant. Ce n’est pas le cas de la prise connectée Priska EU. En effet, le pack de deux prises connectées est vendu à 29,90 euros ce qui en fait un accessoire raisonnable et accessible pour de nombreux budgets.

À noter que la marque française Konyks n’en est pas à son coup d’essai. Sa prise connectée Priska+ avait déjà contribué à l’inscrire durablement dans le panorama de la French Tech. Actuellement vendue 24,99 euros, elle est aussi compatible avec Siri et le protocole IFTTT. On regrette en revanche sa taille qui peut représenter un frein dans certains domiciles. La version mini, vendue à 26,90 euros, mise de son côté sur un design plus étriqué et plus discret que sa grande soeur.