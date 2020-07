Les AirPods et les AirPods Pro, bien qu’étant un excellent produit et assez intuitifs, certaines personnes rencontrent des problèmes avec leurs écouteurs sans fil. Voici les solutions à ces soucis.

Un problème avec vos AirPods ou AirPods Pro ?

Les AirPods, suivis par le modèle Pro ne sont pas les premiers modèles d’écouteurs sans fil true wireless. Cependant, leur lancement a permis de populariser ce genre d’écouteurs. Ce n’est pas pour rien que ces appareils de qualité ont une place de choix dans notre comparatif des meilleurs écouteurs true wireless. Comme toute technologie, ils ne sont pas parfaits et ont leur lot de problèmes. Nous avons listé les principaux problèmes rencontrés par les utilisateurs d’AirPods et AirPods Pro mais aussi issus de notre grande utilisation des écouteurs d’Apple. Nous vous apportons les solutions aux principaux soucis que vous pourriez rencontrer.

Problèmes avec le numéro de série : comment le trouver sur les AirPods

Pour les correctifs et les mises à jour, Apple demande souvent le numéro de modèle et le numéro de série pour les AirPods et la version Pro. Vous pouvez trouver le numéro de modèle et le numéro de série de vos écouteurs sans fil dans le système d’exploitation iOS. Pour cela, ouvrez l’application « Paramètres » puis « Général » puis cliquez sur « A propos » et enfin sur « AirPods ». Vous obtiendrez ainsi le numéro de modèle et le numéro de série et vos appareils. Cela fonctionne aussi bien pour les AirPods que leur version Pro.

Problèmes avec la version logicielle de vos AirPods ?

Pour savoir si vous disposez de la dernière mise à jour logicielle pour vos AirPods ou AirPods Pro, vous devez connaître la version logicielle que vous utilisez. C’est assez simple et il suffit de suivre les indications suivantes. Dans iOS ouvrez tout d’abord l’application « Paramètres ». Cliquez ensuite sur « Général » puis « A propos » et enfin « AirPods Dans la section « Firmware » vous trouvez la version logicielle. Celle-ci se mettra automatiquement à jour lorsque vos écouteurs se chargeront dans le boîtier et qu’un appareil iOS est couplé.

Comment coupler vos AirPods avec un appareil iOS

Si vous utilisez un appareil fonctionnant sur iOS, le couplage est très simple et généralement sans problèmes. Il ne vous suffit que d’ouvrir le couvercle des AirPods ou des AirPods Pro près d’un appareil sous iOS. Une carte animée montrant des écouteurs apparaîtra sur le dispositif (iPhone ou iPad). Un bouton disant « Connecter » apparaîtra aussi. Il ne vous suffit plus qu’à cliquer sur le bouton et vos écouteurs se connecteront à l’appareil ainsi qu’à tous ceux utilisant le même compte iCloud y compris un ordinateur Mac sous macOS Sierra ou ultérieur.

Comment coupler avec un appareil sur Android, Windows ou Mac

Autant le couplage avec un appareil iOS est simple, autant sur un autre utilisant Android, Windows ou Mac pose un peu plus de problèmes. Pour ce faire, suivez les instructions suivantes :

Placez vos AirPods ou AirPods Pro dans leur boîtier

Ouvrez le couvercle du boîtier

Sans retirer les écouteurs, retournez le boîtier et repérez le bouton de configuration vers le bas

Pressez et maintenez la pression jusqu’à ce que la LED du boîtier commence à clignoter

Accédez aux paramètres Bluetooth de votre appareil et choisissez AirPods

Vous avez toujours des problèmes pour coupler vos AirPods ?

Le couplage des AirPods rencontre parfois des problèmes notamment lorsqu’ils n’apparaissent pas dans la liste des appareils Bluetooth. Si c’est le cas ou si vous souhaitez déconnecter vos écouteurs de votre compte iCloud, alors il vous faudra les réinitialiser. Pour cela :

Placez vos AirPods ou AirPods Pro dans leur boîtier

Ouvrez le couvercle du boîtier

Accédez aux paramètres Bluetooth de votre appareil iOS

Là où il est écrit AirPods cliquez sur la petite icône « i »

Cliquez sur « Oublier cet appareil » et confirmez

Maintenez enfoncé le bouton de configuration à l’arrière du boîtier de chargement avec le couvercle ouvert pendant environ 15 secondes jusqu’à ce que la LED clignote en orange

Vos AirPods sont désormais réinitialisés.

La pause automatique ne fonctionne pas sur mes AirPods

Si vous êtes avec un appareil iOS, les écouteurs se mettent automatiquement en pause lorsque vous les retirez. Notez que sur un appareil Android ou PC, cette fonctionnalité ne marche pas. Si vous rencontrez un problème avec la pause automatique, il existe deux solutions.

Nettoyez vos AirPods avec des problèmes pour la pause automatique

Vos AirPods ou AirPods Pro sont équipés de capteurs de proximité permettant de savoir si les écouteurs sont dans vos oreilles ou pas. S’ils sont sales ou obstrués par du cérumen par exemple, la fonction pause automatique rencontrera des problèmes. Il vous suffit, dans ce cas, simplement de nettoyer vos écouteurs.

Assurez-vous que la fonction pause automatique est activée

La pause automatique sur les AirPods et AirPods Pro est une fonctionnalité qui peut être activée ou désactivée selon vos envies. Si elle ne fonctionne pas, c’est sans doute, car elle est désactivée. Pour l’activer, suivez la procédure suivante :

Accédez à l’application Paramètres sur votre appareil iOS et cliquez sur Bluetooth

Rendez-vous à l’endroit où il est écrit AirPods et cliquez sur l’icône bleue « i » qui se trouve à droite

Recherchez la section « Détection automatique de l’oreille » et activez-la

Mon AirPod gauche ne fonctionne pas

Si vos AirPod semblent connectés, mais que vous ne parvenez toujours pas à faire sortir le son, le problème peut être lié à votre appareil source. Que vous soyez sur Android, iOS ou tout autre OS, il vous suffit de déconnecter vos AirPods, puis de vous reconnecter. Remettez-les dans le boîtier pendant au moins 15 secondes pendant que vous désactivez Bluetooth sur votre appareil source et activez le mode Avion. Si cela ne fonctionne toujours pas, essayez de redémarrer votre téléphone (vous seriez surpris de voir à quelle fréquence les problèmes peuvent être résolus simplement en effectuant un redémarrage simple).

Toujours des problèmes avec votre AirPod gauche ?

Si rien de tout cela n’a fonctionné, il est possible de forcer l’audio sur vos AirPods si vous êtes sur un appareil iOS en accédant au centre de contrôle et en cliquant sur la petite icône du coin supérieur droit de la zone de lecture en cours. À partir de là, vous devriez pouvoir choisir vos AirPods comme sortie souhaitée pour votre audio. Si rien de tout cela n’a fonctionné, effectuez une réinitialisation d’usine sur les AirPods comme indiqué plus haut.

Des problèmes de chargement avec les AirPods

Si vos AirPod ne se rechargent pas, vous pouvez suivre quelques étapes pour vous assurer que rien n’est dégradé. Tout d’abord, et le plus évident, vous devriez essayer un autre câble de charge. Vérifiez si le câble que vous utilisez charge d’autres éléments comme un iPhone, mais pas vos AirPods. La seconde chose à faire est de vous assurer qu’il n’y a pas de peluches et de débris coincés dans l’entrée du boîtier de charge. Cela peut être fait avec quelque chose de petit comme une épingle de sûreté.

Toujours des soucis de charge ?

En plus de cela, il pourrait être judicieux de vérifier également l’intérieur du boîtier et de vous assurer qu’il n’y a rien de coincé là-dedans non plus. S’il y a un débris qui empêche les connecteurs magnétiques du boîtier et les AirPod d’entrer en contact, les écouteurs ne se chargeront pas non plus. Si rien de tout cela ne fonctionne, il serait peut-être temps d’admettre la défaite et de planifier un rendez-vous dans un Apple Store pour voir si vous pouvez obtenir un remplacement.

Problème : je ne retrouve plus mes AirPods !

Vous ne savez plus où vous avez laissé vos AirPods… Il s’agit là d’un des problèmes les plus fréquents avec ces écouteurs sans fil de petite taille. Première chose à faire, est de vérifier… qu’ils ne sont pas dans vos oreilles… Étape suivante, vérifiez s’ils ne sont pas dans vos poches ou bien encore dans leur boîtier. Enfin vous les trouverez sans doute au dernier endroit où vous les avez laissés… à moins que quelqu’un ne vous les ait chapardés.