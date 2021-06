Les Primes Days d’Amazon sont un une opération de promotion massive sur le site américain. Pendant 24h, vous pourrez bénéficier d’avantages exclusifs. Pour cela il vous suffit d’être abonnée à Amazon Prime ! En plus du rabais sur le nombreux produits, le géant américain propose des offres qui concernent un ensemble de produits vendus sur le site et ce, à quelques conditions.

Bon d’achat offert en rechargeant son compte

Pour les 15 500 premiers membres du programme Amazon Prime, il est possible d’obtenir un bon d’achat de 10€ en rechargeant son compte Amazon de 100€. Ce bon d’achat est utilisable jusqu’au 21 septembre 2021. Une seule condition : les articles doivent être des produits « vendus et expédiés par Amazon ». Si c’est le cas, la remise sera immédiate et appliquée automatiquement.

Pour bénéficier de l’offre code promo, il faut se connecter et suivre les étapes qui apparaissent en cliquant sur le bouton ci dessous.

Comment recharger son compte Amazon ?

Pour recharger son compte Amazon, il faut suivre les étapes suivantes :

Connectez-vous à votre compte

Allez dans les paramètres et cliquer sur la rubrique « mon compte »

Ensuite cliquez sur « chèques cadeaux » puis « recharger son compte »

puis Ensuite donner le montant (pour bénéficier de l’offre, rentrez 100€ ou plus)

Le tour est joué, le bon d’achat apparait directement dans votre compte

Réduction sur un ensemble de produits d’occasion

Amazon propose aussi durant les 2 jours des Primes Days une réduction de 30% sur une large sélection de produits d’occasion. Vous pouvez retrouver pratiquement tout ce que vous voulez : produits high-tech, textile, outils… Cette remise sera automatiquement déduite lors de l’étape de finalisation de votre commande. Il vous suffit donc d’être membre Amazon Prime pour bénéficier de l’offre.

Qu’est ce que Amazon Warehouse ?

Amazon Warehouse est une plateforme lancée par Amazon qui regroupe l’ensemble des produits Amazon d’occasion ou dont le produit n’a pas satisfait et a été renvoyé. Ce sont donc des produits qui coutent moins cher que ceux qui sont neufs sans pour autant être défectueux. Tous les produits sont normalement testés par la marque.

Pour connaître l’état des produits, Amazon a réalisé un classement des produits de « comme neuf » – qui signifie n’a jamais servi – à « acceptable » – qui fonctionne mais possède des traces d’usure -.