Prêts à lécher un écran pour goûter des plats ? Cet inventeur y croit

Un professeur nippon a créé un prototype d’écran qui se lèche pour que vos papilles goûtent les aliments ou plats qui s’y affichent. Original par l’idée et moins par le nom, « Taste the TV » pourrait ajouter une nouvelle dimension sensorielle à notre consommation de contenus.

Au crépuscule de 2021, toutes les firmes les plus sérieuses de la Tech s’apprêtent à présenter leurs innovations les plus révolutionnaires au CES 2022. Pendant ce temps, le professeur Homei Miyashita de l’université Meiji située à Tokyo a fait parler de lui avec son prototype inattendu. En novembre dernier, celui-ci a remporté le prix des technologies innovantes à la Digital Content EXPO 2021 de Chiba au Japon. Après la numérisation des odeurs prévue pour le Métavers, place au goût !

Un catalogue de saveurs à portée de langue

Plus précisément, l’écran en lui-même ne transmet pas les goûts. Il n’est qu’une partie du prototype qui intègre toute une machinerie ainsi qu’un réservoir. On y retrouve des petits bidons contenant dix saveurs artificielles basiques au total comme celles d’une boisson alcoolisée ou d’un aliment épicé. Ce beau monde est pulvérisé en amont de l’écran sur un film plastique et combiné pour recréer des goûts précis. Puis, le film coulisse sur l’écran avec une goutte de mélange et se superpose à l’aliment ou au plat adéquat. La suite, vous la connaissez. L’intérêt principal d’un tel appareil serait de pouvoir goûter les plats proposés par un restaurant avant de commander. En outre, ce prototype possède un véritable potentiel pour les enfants en les faisant participer à des exercices d’éveils aux goûts.

Lors de la démonstration du Taste the TV au Digital Content Expo 2021, Homei Miyashita a notamment déclaré que « l’objectif est de permettre aux gens de vivre quelque chose comme manger dans un restaurant à l’autre bout du monde, même s’ils restent à la maison ». Selon ses dires, si une version commerciale voit le jour, elle coûtera aux alentours de 770 euros (100 000 yens). Le professeur ne manque pas d’ambitions et envisage de donner la possibilité au public de goûter les spécialités de divers restaurants internationaux à distance en téléchargeant leurs cartes. En dehors des questionnements à propos de l’exactitude des saveurs reproduites, ou l’hygiène d’un produit qui est destiné à être léché, où est donc le goût du risque ? Celui de choisir un plat inconnu sur place et de tomber sur une bonne surprise… ou de faire la grimace dès la première bouchée.

À propos de la précision du dispositif, il propose également une formation de sommelier et une dégustation d’alcool. Chose étonnante tant les goûts peuvent être complexes et nombreux pour le vin. S’il reproduit sans doute avec fidélité les crus outre-Atlantique ou nippons, on peut douter du résultat pour ceux de l’hexagone.