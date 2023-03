Bricoleur, vous rêvez de pouvoir usiner des pièces métalliques de chez vous ? Ce rêve pourrait bien devenir réalité grâce à Rack Robotics. Cette jeune entreprise a en effet mis au point un kit permettant l’usinage de feuilles d’aluminium sur base d’imprimante 3D. Focus.

L’usinage de pièces métalliques est aujourd’hui un procédé qui nécessite un équipement onéreux et encombrant, le rendant difficilement accessible aux particuliers. Mais cela pourrait bientôt changer. La société Rack Robotics a en effet lancé un projet de financement participatif sur le site Kickstarter pour un kit permettant de transformer une imprimante 3D en machine capable d’usiner l’aluminium grâce au procédé EDM.

L’EDM (Electrical Discharge Machining) est une technique d’usinage dit par étincelage qui peut être utilisée pour tous les matériaux conducteurs d’électricité. Son principe de fonctionnement repose sur la création d’arcs électriques qui viennent éroder la matière. Cette technique permet de générer des découpes d’une très grande précision.

Exemple de pièce usinée avec le Powercore

Powercore : un kit open source pour rendre l’EDM accessible

Après des mois d’expérimentation, Cooper Zurad et John Philips, les fondateurs de Rack Robotics ont réussi à mettre au point le Powercore, une machine à EDM au format compact. Elle se présente sous la forme d’un kit comprenant le boîtier de contrôle et d’alimentation de l’électrode ainsi qu’un bac destiné à recevoir la pièce à découper (l’usinage EDM doit avoir lieu dans de l’eau distillée). Souhaitant permettre l’évolution de leur création, les deux inventeurs ont indiqué que tous les éléments du produit seront open source.

Le boîtier de contrôle et d’alimentation du Powercore a été réalisé en impression 3D

Pour le moment, l’usage du Powercore est assez limité car seul l’aluminium d’une épaisseur d’un millimètre peut être découpé. Cependant, l’entreprise travaille déjà à la possibilité d’usiner d’autres matériaux comme l’acier afin de rendre leur produit plus polyvalent.

Un kit qui s’adresse aux bricoleurs avertis.. Et américains

Prometteur, ce projet s’adresse néanmoins à des bricoleurs avertis. En effet, il appartient à l’utilisateur d’adapter ce kit à sa propre imprimante 3D. À l’heure actuelle, l’entreprise n’a pas partagé la liste des modèles d’imprimantes compatibles.

Le Powercore se présente sous la forme d’un kit à assembler sur une imprimante 3D

Autre inconvénient de taille : Rack Robotics a pris le parti de ne proposer son produit qu’aux États-Unis pour des raisons logistiques. Cela n’a pas empêché le projet d’être un succès, puisqu’à l’heure actuelle, l’objectif visé de 4 719€ a été explosé : l’entreprise a déjà récolté 110 911 euros. Espérons cependant que le succès rencontré leur permettra d’élargir les livraisons à l’Europe.

Le début d’une nouvelle ère pour l’usinage du métal ?

Ce Powercore pourrait être le point de départ de la démocratisation de l’usinage de pièces métalliques à domicile grâce à un prix abordable et un encombrement réduit. Il paraît cependant nécessaire que le produit évolue pour gagner en polyvalence et qu’il devienne plus accessible au grand public.

Rappelons que l’impression 3D pour particuliers avait réellement débuté avec le projet RepRap, une imprimante 3D en open source pouvant être en grande partie fabriquée à partir d’éléments eux-même imprimés en 3D.