Pourquoi Waze va-t-il fusionner avec Google Maps ?

Acheté par Google en 2013 pour 1,3 milliard de dollars, Waze va fusionner avec Maps pour réduire les coûts. Les 500 employés de l’application GPS rejoindront les locaux de la société mère prochainement, mais Waze ne devrait pas disparaitre pour autant.

« À travers tout ce qu’on fait, on pourrait être plus lent dans la prise de décision. Regardez notre processus de travail de bout en bout, et trouvez comment être 20% plus productif« . Tels étaient les mots de Sundar Pichai, PDG de Google, à la Code Conference de Los Angeles en septembre 2022. Pour atteindre cet objectif, certaines possibilités avaient été évoquées. Parmi elles : la fusion de sociétés investies sur le même secteur. Waze fusionne donc avec le service Google Maps : qu’est-ce que cela implique ?

Waze : une fusion synonyme de suppression ?

Selon le Wall Street Journal, la fusion de Waze et Maps n’aurait de répercussions que pour les employés de l’application. Les deux outils continueront d’exister indépendamment l’un de l’autre. Seuls les effectifs de Waze se joindront à ceux de Maps et son PDG, Neha Parikh, quittera son poste après une période de transition.

Sundar Pichai avait initialement évoqué l’idée d’une fusion pure et dure comme pour Google Play Music et YouTube Music qui ne sont aujourd’hui qu’une seule et même entité régie par la plateforme de vidéos.

« Parfois, il y a des secteurs améliorables où vous avez trois personnes qui prennent des décisions. En comprenant cela, et en réduisant à deux, voire une, vous augmentez l’efficacité de 20%« Sundar Pichai, PDG de Google, à la Code Conference 2022

À quoi sert cette fusion ?

Google augmente son efficacité en réduisant le nombre de personnes prenant des décisions dans un secteur. Avec le départ de Neha Parikh, les futurs choix reviendront à une seule personne. Google, qui dispose déjà de services Géo tels que Street View, Earth et Maps, va donc centraliser toutes les équipes de cartographie au même endroit.

Par ailleurs, Google a permis à Waze d’être intégré dans des véhicules. Les Renault Austral Hybrid et Renault Megane E-Tech sont d’ores et déjà pourvues de l’interface Google et, par extension, de l’application Waze.

Toutefois, cette fusion pourrait avoir des conséquences pour d’autres services Google. Comme le souligne Noam Bardin, ancien PDG de Waze, dans un post LinkedIn (au chapitre « Hiring, Firing and Promoting« ), l’ajout de nouveaux employés coïncide avec des tentatives d’éviction d’anciens.

« J’ai appris de la manière forte que si un autre manager recommande un bon employé à embaucher, c’est qu’il essaie probablement de se débarrasser d’un autre qu’il ne peut pas virer« Noam Bardin, ancien PDG de Waze dans un post LinkedIn

Le récent ajout de Waze aux locaux Google signifie-t-il que d’autres employés se verront montrer la sortie ? Seul le temps nous le dira.

