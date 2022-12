Voici pourquoi un VPN ne marche pas et comment intervenir ?

Votre VPN cesse de fonctionner au pire moment ? Pourquoi peut-il avoir des difficultés ? Quelles sont les solutions ?

Alors que vous vous apprêtez à regarder votre série étrangère favorite, ou à surfer sur Internet sans laisser de trace derrière vous, votre VPN en a décidé autrement. Pourquoi ce dernier refuse-t-il d’assurer votre garde rapprochée en ligne, lorsque vous en avez besoin, et que faire pour remédier à ce dysfonctionnement ? Un indice : rien d’insurmontable, rassurez-vous !

Mon réseau privé virtuel ne fonctionne pas : 5 explications

Différentes raisons peuvent expliquer que votre VPN ne marche pas : en voici quelques une qui devraient vous mettre sur la bonne voie pour comprendre !

En tout premier lieu, sachez qu’une connexion internet à l’arrêt empêchera l’accès à tous les services en ligne par le biais de votre VPN !

1. Vos identifiants ne sont pas corrects

Une simple erreur lors de la saisie de votre identifiant ou de votre mot de passe peut suffire à ce que votre VPN ne marche pas. Surtout que, dans certains cas, les identifiants associés au VPN en lui-même ne sont pas les mêmes que ceux du compte client permettant de l’administrer.

2. Le VPN n’est pas à jour

La majorité des éditeurs de logiciels ou d’applications proposent périodiquement, à leurs utilisateurs, de nouvelles versions de leurs solutions. Elles permettent au produit de rester fiable dans le temps, de proposer de nouvelles fonctionnalités, et corrigent les dysfonctionnements. Sur ordinateur ou sur mobile, un logiciel qui n’est pas à jour est donc plus susceptible de vous jouer des tours !

3. Le serveur choisi est inatteignable

Il s’agit d’une des raisons les plus fréquentes pour expliquer les pannes des VPN. En effet, selon les offres souscrites, les réseaux privés virtuels proposent un catalogue plus ou moins large de serveurs, répartis dans différents pays. Lorsqu’un serveur en particulier fait l’objet d’une saturation de trafic, ou lorsqu’il est trop loin, la connexion avec celui-ci peut être très longue, ou il peut même devenir totalement hors de portée, impliquant une erreur à la connexion.

Choisir un autre serveur vous rapprochera de vos programmes favoris !

4. Le VPN est en conflit avec un autre logiciel

Vous pensez qu’installer deux, voire trois, produits différents sur votre appareil décuple son niveau de protection ? Vous faites erreur. Cette accumulation de VPN est en réalité à l’origine de conflits entre chacun d’entre eux. Ces conflits peuvent aboutir au dysfonctionnement de chacun des dispositifs, qui utilisent les mêmes ressources, voire à une panne totale de votre connexion.

5. Un pare-feu bloque son trafic

Selon son paramétrage, il se peut que le pare-feu de votre ordinateur considère votre VPN comme une menace pour votre système d’exploitation. En filtrant les connexions entrantes et sortantes au niveau de l’appareil, il joue son rôle… Mais un peu trop ! De ce fait, il empêche le VPN d’établir un tunnel de communication avec le serveur distant, qu’il peut classer comme connexion illégitime. Si le blocage ne vient pas directement de votre VPN, il peut provenir de votre box opérateur – également pourvue d’un pare-feu pouvant aussi interférer avec les connexions entrantes et sortantes.

Dans certains cas, les réseaux d’entreprises sont aussi soumis à ce type de protection pouvant bloquer les VPN. Ainsi, il est tout à fait possible que le réseau privé virtuel installé sur votre smartphone fonctionne lorsque vous êtes connecté en 4G ou 5G, ou en Wi-Fi chez vous, mais ne marche pas avec le Wi-Fi de votre entreprise ou d’un hôtel.

Le fait que votre VPN ne marche pas est un handicap, dans la mesure où votre anonymat sur Internet n’est plus garanti de la même façon. Voici comment lui redonner toute son efficacité !

Avant d’entreprendre les actions qui vont suivre, effectuez ces quelques vérifications de premier niveau : commencez par contrôler le fonctionnement de votre connexion Wi-Fi ou Ethernet, et assurez-vous aussi que l’identifiant et le mot de passe permettant d’accéder à votre VPN soient corrects. Puis, s’il ne l’est pas, mettez votre VPN à jour.

1. Choisissez un autre serveur

Vous avez l’habitude de toujours sélectionner les mêmes serveurs aux États-Unis ou au Brésil ? Essayez des serveurs alternatifs, situés dans d’autres pays ! Il se pourrait que vos serveurs habituels soient en maintenance, ou temporairement inaccessibles. Ce dernier cas se présente très fréquemment, surtout sur certains VPN gratuits.

Cette opération offre un double avantage. En effet, certains sites détectent les tentatives de contournement de leur géo-blocage via les VPN, et blacklistent les adresses IP des serveurs les plus utilisés. Ce qui peut donner la fausse impression que le VPN ne marche pas, alors qu’il s’agit simplement d’une réaction du site visité.

2. Désinstallez les autres VPN

Si plusieurs applications ou logiciels proposant des réseaux privés virtuels sont installés sur votre terminal, ne gardez que le plus efficace, et désinstallez les autres. Les conflits entre ces différents VPN causent à coup sûr leurs dysfonctionnements respectifs.

3. Créez une exception dans le pare-feu

Pour cette opération, les méthodes changent selon le système d’exploitation de votre appareil :

Sous Windows, rendez-vous dans les paramètres du Pare-feu Windows Defender, dans la section Système et sécurité du Panneau de configuration.

Sous MacOS, vous accéderez au même type de réglages dans la section Coupe-feu (Firewall) de la rubrique Réseau des Réglages système.

Une fois dans les réglages, ajoutez le logiciel VPN dans la liste blanche de votre pare-feu.

Aucune des solutions précédentes ne résout votre problème ? Le dernier recours est peut-être de joindre le service client de votre VPN. Il se pourrait que le problème ne concerne que votre compte ou un élément très précis de votre configuration. Face à cela, le conseiller exécutera plusieurs vérifications supplémentaires, et vous demandera probablement de désinstaller et de réinstaller le VPN. Il pourra aussi créer un ticket auprès des équipes techniques, afin qu’elles mènent des recherches plus avancées.

Vous savez désormais tout ce qu’il faut pour comprendre la panne de votre VPN et rétablir ses services le plus rapidement possible !

Autres questions que se posent nos lecteurs sur les dysfonctionnements des VPN

Pourquoi mon VPN se déconnecte toujours ? Il se peut que le protocole VPN (qui définit les règles d’échanges de données) ne soit pas adapté à l’appareil. Essayez de remplacer le vôtre par OpenVPN ou par IKEv2 dans les réglages de votre application. Pourquoi mon VPN ne fonctionne pas en 4G ? Certains opérateurs n’autorisent pas l’utilisation de VPN sur les mobiles connectés à leur réseau de données. La meilleure solution est de s’adresser au service technique de l’opérateur téléphonique pour s’en assurer. Pourquoi mon VPN ne fonctionne pas sur Android ? Dans la majorité des cas, le problème survient lorsque le profil VPN est mal paramétré sur le téléphone. La solution consiste à se déconnecter de l’application, effacer le profil dans les paramètres VPN de l’appareil, et reconfigurer l’ensemble. Le mode économie d’énergie peut également être en cause. Pourquoi mon VPN ne marche pas avec Netflix ? Netflix déploie des moyens pour détecter et bloquer les VPN, surtout lorsqu’ils se connectent massivement au service. Ainsi, il se peut que Netflix affiche le message « Il semble que vous utilisiez un VPN ou un proxy ». Dans ce cas, essayez de sélectionner un autre serveur, qui sera peut-être soumis à moins de connexions simultanées.