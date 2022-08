Les VPN sont loin d’être nouveaux. Ils ont toujours existé, mais à mesure qu’Internet progresse, on leur trouve de nouvelles utilisations. Les réseaux privés virtuels sont abordables, faciles à utiliser et constituent un élément essentiel de la configuration de votre PC et de votre smartphone.

Parmi les avantages des réseaux privés virtuels figure l’anonymat en ligne, qui est de plus en plus apprécié par les utilisateurs et qui est à l’origine du chiffrement des données et des applications de messagerie privée telles que Signal. En plus d’un pare-feu et d’un antivirus/anti-malware, vous devriez installer un VPN pour préserver votre confidentialité de chaque instant passé en ligne, mais pas que.

Empêcher votre FAI d’accéder à vos données

Le saviez-vous ? Une entreprise connaît à quel moment et quels sites Web vous visitez : votre fournisseur d’accès à Internet (FAI). L’opérateur auquel vous avez souscrit peut savoir exactement quel est votre historique de navigation, ce que vous avez consulté, acheté, à quelle heure, etc. Bien que ces données soient traitées de manière privée afin qu’aucun employé ou pirate ne puisse y accéder, un risque subsiste. Talk Talk Orange et SFR, notamment, en ont déjà fait les frais.

Vous pouvez éviter ce risque de piratage, au moins partiellement, avec un réseau privé virtuel. L’un de ses avantages est de rendre plus difficile le suivi de vos données par les fournisseurs d’accès à Internet. Il existe de nombreux fournisseurs, offrant tous une large gamme de produits et de services associés au VPN. Pour avoir une meilleure idée des services et surtout découvrir ce qu’en pensent les utilisateurs, prenez le temps de lire quelques avis NordVPN par exemple.

Suppression des restrictions de localisation

Il est habituel de se connecter à un serveur situé dans le pays depuis lequel vous vous connectez. Par exemple, si vous êtes à Paris et que vous vous connectez à Internet, il est normal que le serveur que vous utilisez soit français.

De la même manière que les VPN vous permettent de changer votre IP, ils vous permettent également de changer l’emplacement du serveur utilisé. En d’autres termes, même si vous vous connectez depuis la France, avec un VPN vous pouvez décider de vous connecter depuis un serveur situé dans un autre pays : les États-Unis, le Canada, la Suisse, etc.

Certains pays imposent des restrictions à la navigation. C’est le cas de la Chine, qui n’autorise pas l’accès à certaines pages ou réseaux sociaux tels que Facebook. Et ces restrictions s’appliquent à tous les internautes qui naviguent à partir de serveurs hébergés dans ces pays à restrictions. Par conséquent, dans le cas d’un voyage en Chine, en utilisant un VPN et un serveur français, vous serez en mesure d’accéder à des pages qui sont normalement interdites.

Utiliser le Wi-Fi public en toute sérénité

Si vous vous connectez à un réseau Wi-Fi public dans un bar, un restaurant, un aéroport, une bibliothèque ou un hôtel, vous devez vous connecter à un VPN pour protéger votre confidentialité et votre sécurité en ligne. Ceci est particulièrement important si vous êtes constamment connecté aux réseaux sociaux. Vous avez une grande partie de votre vie sur ces réseaux sociaux et vous ne voulez peut-être pas perdre vos données personnelles en utilisant des réseaux ouverts. Il s’agit de données très sensibles et vous pouvez les perdre en utilisant une connexion gratuite. Cela ne vaut pas la peine de tout perdre pour utiliser le Wi-Fi gratuit dans un centre commercial.

La chose la plus importante pour maintenir votre sécurité et votre confidentialité sur ce type de réseau Wi-Fi est d’utiliser un réseau VPN qui chiffre toutes vos données et connexions. Dès que vous vous connectez à un réseau VPN, toutes vos données sont chiffrées lorsqu’elles sont envoyées sur ce réseau Wi-Fi public, rendant impossible à quiconque de s’en emparer.

Accès à distance à votre bureau pour le télétravail

De nombreuses entreprises utilisent des réseaux internes pour gérer des documents ou des informations. Le problème est que l’équipement connecté doit être physiquement connecté, un problème si vous voulez travailler depuis chez vous. Ceci est contourné par l’un des avantages les plus méconnus des VPN : vous pouvez accéder à distance à votre réseau professionnel.

Maintenant que le télétravail gagne du terrain en tant que méthode d’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, de nombreuses entreprises devraient explorer cette possibilité.

Éviter d’être piraté

Comme mentionné ci-dessus, il est relativement facile de se faire pirater sur un réseau Wi-Fi public. Même sur un réseau privé, il est facile de se faire pirater si le criminel en question dispose de données telles que votre adresse IP ou a réussi à introduire un logiciel malveillant sur votre PC. Une bonne mesure de sécurité consiste à cacher votre adresse derrière un VPN, qui fournira à l’attaquant une fausse adresse.