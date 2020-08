Pourquoi utiliser un VPN et quel est le meilleur service VPN à utiliser ?

Un VPN, ou réseau privé virtuel, est un réseau privé qui crypte et transmet des données tout en voyageant d’un endroit à un autre sur Internet. L’utilisation d’un VPN vous permet de surfer sur des sites Web de manière privée et sécurisée, d’accéder à des sites Web restreints et de surmonter les blocages de censure. Les VPN ne sont pas uniquement limités aux ordinateurs. De nos jours, les fournisseurs de services VPN ont des applications VPN dédiées et facile à utiliser pour vos appareils iPhone, iPad et Android.

Comment fonctionne un service VPN ?

Utiliser un VPN pour assurer la sécurité de vos données personnelles fonctionne comme ceci :

Une fois que vous vous connectez à Internet avec votre service VPN activé, vous serez connecté à l’un des serveurs du fournisseur VPN En même temps, ils vous fourniront l’adresse IP virtuel. Au lieu d’utiliser votre propre adresse IP, vous en utilisez une qui appartient au fournisseur VPN. Votre connexion Internet est également cryptée entre votre appareil et le serveur auquel vous êtes connecté. Le masquage de votre adresse IP vous permet d’accéder à Internet en privé et empêche votre navigation d’être suivie ou tracée. Vous pouvez alors surfer sur le Web en privé et en toute sécurité.

Chiffrement : Qu’est-ce que ça veut dire ?

Le chiffrement consiste à prendre certaines informations (vos données) et à les brouiller afin qu’elles ne puissent pas être lues. Lorsque vous vous connectez à Internet à l’aide d’un VPN, votre connexion devient cryptée, ce qui signifie que si les cybercriminels interceptaient vos données, ils ne pourront pas lire et comprendre vos informations en raison de chiffrement.

Un tunnel VPN est une connexion cryptée entre vous, le client et l’hôte ou le serveur. Ce processus de tunnellisation garantit que vos informations seront encapsulées afin que personne ne puisse intercepter, modifier ou même surveiller votre activité. Le tunneling fait plus que simplement cacher vos données du reste d’Internet. Le tunneling garantit également que votre emplacement restera uniquement connu de vous et du serveur auquel vous êtes connecté. Cela se fait en envoyant l’adresse IP du serveur hôte que le VPN utilise plutôt que votre propre adresse IP, garantissant ainsi un anonymat complet.

Quels sont les protocoles VPN ?

Les protocoles VPN déterminent comment les données sont acheminées via une connexion. Ces protocoles ont des spécifications différentes en fonction des avantages et des circonstances souhaitées ; par exemple, certains protocoles VPN donnent la priorité à la vitesse de débit des données tandis que d’autres se concentrent sur le masquage ou le chiffrement des paquets de données pour la confidentialité et la sécurité. Les protocoles VPN les plus utilisées ci-dessous :

Protocole PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol) : PPTP est l’un des protocoles les plus anciens. En raison de sa simplicité, ce protocole peut être mis en place rapidement. Le manque de complexité permet de calculer et de transmettre de grandes quantités de données rapidement.

Layer 2 Tunnel Protocol (L2TP) : L2TP a été déployé comme une amélioration par rapport à PPTP. L2TP utilise une version mise à niveau du protocole de couche 2 tout en utilisant la capacité d’IPSec à crypter et authentifier des paquets IP individuels. Bien que cela offre une sécurité supplémentaire, le temps de calcul peut être plus lent en raison des couches supplémentaires par lesquelles les paquets sont transmis. Un autre problème qui peut survenir est la communication bloquée par certains pares-feux qui n’autorisent pas l’activité sur le port UDP 500 (User Datagram Protocol 500).

OpenVPN : OpenVPN est une application logicielle open source qui utilise des connexions point à point ou site à site utilisant à la fois SSL et TLS pour l’échange de clés. Les paquets sont envoyés par l’utilisateur et peuvent être authentifiés après la confirmation d’un nom d’utilisateur / mot de passe, d’une clé pré-partagée ou d’un certificat. C’est l’un des protocoles les plus sûrs et les plus sûrs. Contrairement à L2TP, OpenVPN est capable de fonctionner via des ports UDP ou TCP, ce qui lui permet de contourner n’importe quel pare-feu. Comme pour tout logiciel open source, OpenVPN est hautement personnalisable et évolutif.

Internet Key Exchange (IKEv2) : IKEv2 peut simplement être appelé IKE pour l’échange de clés Internet en fonction de la version utilisée. IKEv2 est l’un des protocoles les plus récents, il peut donc être exécuté sur certaines des plates-formes les plus récentes que nous voyons normalement, telles que ; Android, iOS, Windows et MAC. Comme pour toute technologie nouvelle et émergente, le logiciel doit être essayé avant de pouvoir prouver qu’il est vrai et c’est toujours le cas avec IKEv2. Même, il présente des vulnérabilités et des défauts tels que l’impossibilité de fonctionner sous Linux.

Quel service VPN utiliser ?

Vous avez besoin d’un VPN (réseau privé virtuel) qui soit fiable et facile à utiliser et nous avons une option fantastique pour vous. Un service VPN qui est déjà testé et essayé par nos experts nommé PureVPN.

Malgré le fait qu’il dispose d’une large gamme de serveurs, l’aspect le plus crucial est sa vitesse. Vous ne voulez pas que votre VPN ralentisse au milieu de votre navigation, de votre streaming et de vos téléchargements et PureVPN offre d’excellentes performances sur ses serveurs du monde entier.

PureVPN propose de merveilleux plans tarifaires, fournit un bon service et prend en charge 10 connexions simultanées. PureVPN propose également un essai gratuit pendant 7 jours et après, l’utilisateur redirige ver le plan régulier d’un an et bénéficie immédiatement le rabais de 47%. En offrant une garantie de remboursement sous 31 jours, l’utilisateur a le choix d’annuler l’abonnement à tout moment et d’obtenir le remboursement de tout l’argent en cas d’insatisfaction.

Le service client 24/7 de PureVPN permet à ses clients de résoudre les problèmes instantanément sans délai.