Smartphones trop chers ? 5 raisons qui expliquent l’augmentation des prix

Au fil des années, les grands fabricants de smartphones comme Apple et Samsung ont pris la fâcheuse habitude de gonfler les prix de leurs modèles phares. Du moins, si vous choisissez de les acheter dès leur sortie. Mais alors, comment peut-on expliquer cette hausse soudaine des tarifs ?

Si l’on revient au début des années 2010, on constate que le prix des smartphones haut de gamme neufs était loin d’atteindre les sommets que l’on connaît actuellement. Et pour cause : c’est principalement au cours de la dernière décennie que les tarifs ont connu leur plus forte croissance, allant jusqu’à dépasser la barre symbolique des 1 000 dollars. Le pire dans tout cela ? Ça ne fait que commencer…

Néanmoins, plusieurs raisons peuvent expliquer l’origine de cette montée en flèche des prix. On fait le point.

1/ L’inflation provoque une hausse générale des tarifs de smartphones

Vous n’êtes sûrement pas sans savoir que l’inflation a eu un sérieux impact sur le prix de divers produits, au cours de ces dernières années. Et sans grande surprise, le secteur des smartphones n’a pas fait exception à la règle.

Si l’on prend le cas de l’iPhone 6, vendu à 649 $ pour son lancement en 2014, on peut ainsi remarquer que le taux d’inflation cumulé jusqu’à aujourd’hui (22 %) ferait monter son tarif à près de 800 $. De quoi relativiser cette hausse, surtout quand on voit que l’iPhone 11 coûterait – de manière assez curieuse – moins cher qu’un iPhone 6 s’il était vendu neuf aujourd’hui : 790 $, si l’on prend en compte l’inflation de 13 % entre sa date de lancement et la période actuelle. Vous nous suivez toujours ?

Un vrai casse-tête pour les phobiques du calcul mental

Quoi qu’il en soit, pour vous résumer la situation sans passer pour un professeur d’économie, l’inflation vous force à payer plus cher pour acheter la même quantité qu’il y a quelques années. Et cela explique en grande partie l’augmentation des tarifs pour les smartphones haut de gamme.

2/ Les coûts de fabrication et des composants augmentent

Alors que leur taille s’allonge de jour en jour, que leurs écrans se solidifient et que leurs puces gagnent en performances, les smartphones ont besoin de matériaux plus chers qu’avant. Qui plus est, en plus grande quantité.

D’après un rapport publié par Counterpoint Research, le coût des matériaux de l’iPhone 12 aurait ainsi augmenté de 21 % par rapport à la génération précédente, soit près de 415 $. Cette hausse serait notamment due au passage à une dalle OLED, ainsi qu’à l’apparition d’une puce compatible avec la 5G. Eh oui, chaque petit détail se monnaye…

Chez Apple, on ne se contente jamais du minimum syndical : le bling-bling avant tout !

Mais pour autant, n’allez pas croire qu’Apple est le seul fabricant concerné par cette hausse des prix de fabrication. Chez les concurrents comme Samsung, Honor et Xiaomi, on s’attèle aussi à investir dans de nouveaux matériaux pour pouvoir implanter des fonctionnalités novatrices dans les smartphones « porte-étendards ». Bref, tout pour en mettre plein la vue aux consommateurs. Et forcément, cela se ressent lors du passage en caisse.

Néanmoins, l’expertise des fabricants dans les modèles premium peut aussi s’avérer très utile dans la conception de smartphones d’entrée de gamme. En effet, ils peuvent reprendre certains éléments déjà testés sur d’anciennes déclinaisons haut de gamme, afin de réduire les coûts et ainsi, de proposer des appareils toujours plus compétitifs à des tarifs abordables pour la clientèle. Le recyclage, ça a toujours du bon.

3/ Les utilisateurs conservent leurs smartphones plus longtemps

Ces dernières années, on a pu constater que les ventes de smartphones diminuent pour une raison assez simple : les utilisateurs ont tendance à garder leurs appareils plus longtemps qu’auparavant. En moyenne, d’après les résultats d’une étude menée par Strategy Analytics, on conserverait donc nos smartphones pendant plus de 3 ans et demi. Une durée qui serait d’ailleurs en hausse depuis 2014.

32 heures



C’est la durée moyenne pendant laquelle les Français regardent l’écran de leur smartphone, chaque semaine. Soit près de 6 000 heures en 3 ans et demi ! Eh oui, il faut bien rentabiliser son achat…

Et pour que les fabricants restent rentables tout en vendant moins d’appareils, ils doivent logiquement augmenter leurs prix – de manière parfois excessive – pour compenser la baisse d’exemplaires écoulés. Néanmoins, cette supposée diminution des ventes ne semble pas les impacter, bien au contraire : les revenus mondiaux des smartphones ont atteint des niveaux records au cours de ces 3 dernières années. Toutes les excuses sont bonnes pour s’en mettre plein les poches…

4/ Les appareils haut de gamme sont de plus en plus perfectionnés

Pour chaque nouvelle génération de smartphones, les fabricants s’efforcent à apporter des nouveautés matérielles et logicielles qui tendent à rendre leurs appareils toujours plus performants et économes en énergie. Dans la même lignée, ils apportent de nouvelles fonctionnalités telles que le futur système de pliage automatique « anti-chute » de l’iPhone, toujours dans l’optique de se démarquer des concurrents.

Et c’est particulièrement le cas avec les smartphones phares, qui font figure de porte-étendards et se doivent d’être à la pointe de la technologie. On voit donc apparaître des caméras toujours plus sophistiquées, des écrans à la luminosité et aux contrastes éblouissants, des processeurs de plus en plus rapides et une capacité de stockage qui ne cesse de s’accroître.

Mais pour pouvoir inclure tant de nouveautés dans leurs smartphones premium, les constructeurs doivent également investir de véritables fortunes en recherche et développement. Forcément, cela se répercute sur le prix final des appareils…

5/ Les smartphones phares sont devenus des produits de luxe

Lorsque l’on recherche un smartphone doté du strict minimum pour communiquer avec son entourage, on a le choix parmi une ribambelle d’excellents modèles d’entrée de gamme. Et pour peu que l’on résiste à la tentation des déclinaisons les plus chères, que les rayons ne se privent pas de mettre en avant telles des pièces de joaillerie, il est tout à fait possible de trouver son bonheur pour moins de 200 €. Configuration décente pour les tâches basiques et design dans l’air du temps : tout y est.

« Sympa cette nouvelle caméra, voyons à quel point je peux zoomer sur les pavés »

Par contre, si vous souhaitez casser la tirelire pour vous offrir un smartphone haut de gamme, vous allez retrouver bon nombre de fonctionnalités qui sont certes attrayantes, mais pour la plupart loin d’être nécessaires. Vous comprendrez donc qu’au-delà des 600 €, c’est en grande partie l’aspect « luxueux » représenté par un design singulier, à l’instar du futur Samsung Galaxy Z Flip 5, mais aussi quelques fonctionnalités exclusives et un surplus de puissance, qui va peser dans la balance.

Toutefois, ne vous attendez pas à un rapport qualité-prix exceptionnel sur cette catégorie de produits : ils sont principalement conçus pour faire l’étalage du savoir-faire technique de leurs fabricants, qui n’hésitent pas à appliquer une marge colossale sur leur prix final. Si vous souhaitez en avoir (vraiment) pour votre argent, mieux vaut donc vous tourner vers l’entrée et le milieu de gamme.