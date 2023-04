Souvent négligée, la gestion manuelle des contrats est généralement une source d’erreurs et de perte de temps. Pour assurer une gestion efficace et rigoureuse de ces contrats, les logiciels de gestion de contrats deviennent peu à peu indispensables. Voici pourquoi.

Dans un monde de plus en plus procédurier, les juristes sont devenus des acteurs majeurs de chaque entreprise. Ils permettent à celles-ci de faire face à des lois et des réglementations en constante évolution. Dans ce cadre, la bonne rédaction et gestion des contrats revêt une importance capitale. Pour faciliter ce travail et éviter les erreurs, les logiciels de contract management tels que Leeway sont une solution idéale pour tous les types d’entreprise afin d’assurer un suivi optimal tout en limitant les erreurs.

La gestion d’un contrat juridique, c’est la maîtrise de toutes les étapes de la vie d’un contrat, depuis sa rédaction jusqu’à sa résiliation en passant par la négociation des termes et des conditions ou la surveillance de l’exécution des obligations.

Gagner un temps précieux grâce aux logiciels de contract management

C’est peut-être l’intérêt principal des logiciels de gestion de contrats : l’automatisation des tâches à faible valeur ajoutée comme la génération des nouveaux contrats, le suivi des échéances ou encore l’archivage. Cette automatisation entraîne la standardisation des procédures et des contenus, ce qui permet de limiter les erreurs. De plus, cela permet notamment aux juristes de gagner du temps. Ceux-ci ont alors plus de temps pour guider leur entreprise à travers un environnement juridique de plus en plus complexe.

Le temps est une ressource précieuse dans une entreprise. Autant l’économiser !

Faciliter la collaboration entres les différents services d’une entreprise

Les logiciels de gestion de contrat permettent une meilleure collaboration entre les différents services d’une entreprise, depuis les commerciaux jusqu’aux juristes en passant par les ressources humaines. Cela permet de récolter l’approbation des différents services concernés avant l’envoi du contrat au client, évitant ainsi tout malentendu.

Mais ce n’est pas tout ! Avec la possibilité d’inviter des collaborateurs externes, ce type de logiciel facilite les négociations avec le client en simplifiant les échanges, et permet d’en garder un historique fiable.

Limiter les erreurs, éviter les pertes financières

La gestion manuelle de l’ensemble des tâches liées à la vie d’un contrat peut entraîner un grand nombre d’erreurs, que ce soit lors de sa rédaction, lors des phases de négociation ou encore lors du rappel des différentes échéances. Les logiciels contract management permettent de grandement limiter ce type de problème et ainsi d’éviter d’éventuelles pertes financières. Selon Thibaut Caoudal, cofondateur du logiciel de contract management Leeway, ce dernier permet de réduire le risque d’erreur de 90%.

Suivre avec efficacité les différentes échéances d’un contrat

Pour finir, les logiciels de suivi de contrat permettent d’avoir une vision d’ensemble sur l’ensemble des contrats d’une entreprise et ainsi sur toutes les échéances qui y sont liées. Cela permet notamment d’anticiper convenablement des délais de renouvellement ou des échéances particulières.

Le logiciel de contrat management permet de se prémunir du non-renouvellement involontaire d’un contrat