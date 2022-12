Vous l’avez sans doute déjà constaté, l’eau de mer est salée. Saviez-vous qu’il y a environ 35 g de sel dans un litre d’eau de mer et moins de 1 g dans un litre d’eau douce ? Alors, comment expliquer la présence de sel dans les eaux marines et océaniques ? Dans cet article, nous vous expliquerons pourquoi l’eau de mer est salée et pourquoi son niveau de salinité n’a pas changé depuis des millions d’années.

D’où vient le sel marin ?

Tout a commencé il y a 4 milliards d’années lorsque les océans se sont formés. À cette époque, la planète était couverte de volcans actifs et aucune étendue d’eau n’existait.

Les nombreux volcans actifs sur Terre libèrent de la vapeur et des gaz dans l’atmosphère. Cette vapeur se condense en gouttelettes qui se transforment en nuages, et c’est ainsi que commence le cycle de l’eau. Une fois plus grosses, ces gouttelettes se détachent des nuages et créent ainsi des précipitations qui aboutissent à la formation d’océans. Au contact de la pluie, les gaz présents dans l’air, qui contiennent du soufre et du chlore, se dissolvent dans l’eau. C’est à travers ce mélange que le chlore apporte la salinité aux eaux des océans.

La pluie joue un rôle majeur dans la salinité des océans.

Avec l’érosion, d’autres sels minéraux s’ajoutent au chlore, ce qui a pour effet d’augmenter le niveau de salinité des océans. Les minéraux présents sur les roches tels que le sodium, le magnésium, le potassium et le calcium, tombent à cause du ruissellement des eaux de pluie et sont ensuite transportés vers les océans.

Lorsque l’eau s’évapore, le chlore et le sodium se séparent pour former le chlorure de sodium, c’est-à-dire le sel marin. Même si d’autres sels minéraux sont présents dans les océans, le chlorure de sodium représente 78 % du sel des océans : il s’agit, par ailleurs, du sel que nous mettons réellement dans notre nourriture. Pour information, c’est le chlorure qui donne le goût salé à l’eau de mer alors que le sodium rend nos papilles sensibles.

Pourquoi le niveau de salinité des océans n’augmente-t-il pas ?

Grâce au cycle de l’eau, nous savons que les sels minéraux ne cessent de pénétrer dans les océans. Ainsi, l’eau des océans s’évapore sous l’effet de la chaleur pour former des nuages, mais le sel, lui, ne change pas d’état et augmente ainsi la teneur en chlorure de sodium des océans. Il est donc logique de se demander pourquoi la salinité de l’eau de mer n’a pas changé depuis des millions d’années. Comment se fait-il que la teneur en sel des océans reste stable ?

Il existe en effet des explications au fait que le niveau de salinité des océans n’augmente pas. L’eau des océans continue de se déplacer tout autour de la planète ! Notamment en surface grâce à la fois au vent et à la rotation de la Terre, mais aussi en profondeur en raison des changements de température de l’eau ainsi que des changements de teneur en sel.

La mer n’est pas plus salée qu’avant.

Les courants marins permettent de transporter le sel vers des zones où la salinité est plus faible. Ce faible taux de salinité peut s’expliquer par le fait que de plus grandes quantités d’eau douce sont ajoutées aux océans :

En raison de fortes pluies ,

, Et des zones océaniques où se jettent de grands fleuves.

Il faut noter que chaque année, les cours d’eau transportent plus de 2 milliards de tonnes d’eau de pluie vers les océans. En parcourant les petites et les grandes rivières, l’eau de pluie charrie d’autres sels minéraux qui finissent par se mélanger au chlorure de sodium déjà présent dans l’océan. Cependant, ces minéraux n’ont pas un fort impact sur la salinité de l’eau de mer, car ils sont absorbés en cours de route par l’environnement. En effet, le calcium est absorbé par la vie marine, le potassium par l’argile présent sur les fonds marins et une partie du sodium par les roches volcaniques.

Fondamentalement, l’apport en sel est compensé par son absorption, ce qui explique pourquoi l’eau des océans a pu maintenir son niveau de salinité stable pendant tant d’années.