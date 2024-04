Les balances connectées ne sont plus des gadgets : les 5 bonnes raisons d’en acheter une

Quelle relation entretenez-vous avec votre corps ? Grand amour ? Indifférence ? En froid ? Peut-être est-il temps de rétablir la communication et d’investir dans une balance connectée.

Le corps est un sujet sensible. On a tendance à le juger : trop faible, trop fragile, pas assez séduisant, etc. Toujours imparfait, il ne fait que changer, entre puberté et sénescence. Si bien que l’on peut avoir tendance à fuir les douleurs physiques et psychologiques avec des plaisirs en continu : sédentarité devant Netflix, bombe de gras et de sucre avec un paquet de chips, alcool, cigarettes, etc. L’ennui, c’est que ces comportements peuvent devenir des habitudes qui nous coupent de notre corps, comme un environnement à part entière sur lequel on négligerait l’impact de nos choix de vie.

Si vous voulez apprendre à penser la manière de traiter votre corps, la balance connectée peut vous être utile. D’abord pour éviter certaines complications médicales, ensuite pour vous ouvrir les portes de plein d’activités sportives et de découvertes nutritionnelles. Alors, prêt à vous contempler dans un miroir d’un nouveau genre ?

1) Des mesures variées pour une meilleure vision d’ensemble

En 2024, les balances connectées sont munies d’un ensemble de capteurs, notamment ceux qui utilisent la technique de l’impédance pour mesurer des caractéristiques autres que le poids “brut”. L’impédancemétrie consiste à envoyer dans le corps un courant électrique alternatif de faible intensité, afin de tester son degré de conductivité. Plus l’organisme oppose de résistance au passage du courant, plus il y a de chances pour que le taux de masse grasse soit élevé.

Les balances connectées d’aujourd’hui, comme l’incontournable balance Withings Body Scan, sont donc capables de vous donner une estimation de :

votre poids ;

votre composition corporelle par segmentation (masse grasse et masse musculaire à travers 3 zones clés : les jambes, le torse et les bras) ;

votre IMC (indice de masse corporelle) ;

votre taux métabolique de base (combien vous dépensez de kcalories/jour sans rien faire) ;

votre âge vasculaire (l’état de vos artères) ;

votre santé nerveuse (en stimulant les glandes sudoripares des pieds, elle peut détecter des signes de neuropathie périphérique autonome, manifestation fréquente du diabète).

ECG (activité du cœur) à votre(activité du cœur) à 6 dérivations

Ces données vous donneront une meilleure vision d’ensemble de votre état de santé.

2) Des mesures de plus en plus précises

Aujourd’hui, les meilleures balances connectées sont capables d’estimer votre poids avec une marge d’erreur de 0,1 kg. À ce titre, certains modèles actuels embarquent des repères visuels à l’écran pour aider les utilisateurs à centrer leur position et ne pas fausser les mesures.

Quant à l’impédancemétrie, elle est de plus en plus efficace, avec des balances telles que la Body Scan, qui intègrent des électrodes manuelles, afin que le courant électrique traverse bien tout l’organisme. La conductivité du corps n’en est que mieux évaluée.

Balance Connectée

La fiabilité des chiffres autres que le poids brut reste encore relative, car les mesures ne prennent pas en compte certains facteurs comme des morphologies atypiques (IMC très haut ou très bas), la température du corps, les maladies, les médicaments, ou simplement l’ingestion d’aliments juste avant une pesée.

Toutefois, le suivi de votre courbe à moyen et long terme saura exprimer une tendance claire dans l’évolution de votre état de santé !

3) Des suivis personnalisés

Qui dit “connecté” dit “application smartphone”. Les applis de santé ne datent pas d’hier et sont de plus en plus sophistiquées. Elles ne se contentent pas de vous rapporter vos mesures, elles les mettent en perspective dans le cadre d’objectifs personnels comme la perte de poids, la prise de muscle, la perte de gras ou autre. Pour vous aider, elles mettent en place :

une gamification via un système de challenge et de badges à remporter ;

via un système de challenge et de badges à remporter ; des programmes sportifs et des conseils nutritionnels (généralement contre abonnement) ;

et des conseils nutritionnels (généralement contre abonnement) ; des tableaux de suivi sur plusieurs jours, semaines, mois, années ;

sur plusieurs jours, semaines, mois, années ; l’accès à des études scientifiques pour mieux interpréter les comportements de notre organisme.

Bien sûr, les balances connectées ne valent pas le travail d’un coach professionnel, mais elles vous aideront à modifier vos habitudes en douceur. On pensera notamment à l’écosystème Withings, convivial et inclusif, qui vous prend par la main pour définir des objectifs atteignables sur une période donnée, et ne manque pas une occasion de vous féliciter pour vos efforts, ce qui augmente vos chances de réussite !

4) Des applications de suivi compatibles avec d’autres appareils

Si vous êtes motivé, vous pourrez associer les mesures réalisées au moyen de votre balance avec celles d’une montre connectée (voir notre test ScanWatch 2 de Withings) ou un capteur de sommeil (ex : un sous-matelas Sleep Analyser). De cette manière, vous pourrez dresser un bilan indicatif de votre état de santé, en y ajoutant :

vos BPM durant l’effort ;

durant l’effort ; votre VO2 Max ;

; votre SpO2 (saturation en oxygène) ;

(saturation en oxygène) ; vos perturbations respiratoires ;

; la durée et la qualité de votre sommeil ;

Avec l’ensemble des valeurs récoltées, vous pourrez même éditer un rapport de santé en PDF, que vous pouvez partager facilement avec votre médecin directement depuis l’application (celle de Withings est très intéressante à cet endroit !).

5) Connectée, pas connectée… c’est comme vous voulez !

Une balance connectée peut suivre une petite dizaine de profils en général. Elle saura reconnaître instantanément la personne qui se place dessus, et attribuera les valeurs obtenues par la pesée sur l’application dédiée via Bluetooth ou Wi-Fi (à partager entre utilisateurs… ou pas !).

Quoi qu’il en soit, tout le monde pourra en profiter, même les personnes qui ne souhaitent pas passer par l’application. En effet, n’importe qui pourra monter ponctuellement sur une balance connectée afin d’au moins connaître précisément son poids, comme sur un pèse-personne traditionnel.

Un esprit sain dans un corps sain (« Mens sana in corpore sano ») disait Juvénal. Plus de deux mille ans après, nous avons plus que jamais l’opportunité d’appliquer ce précepte selon lequel le bien être passe par un corps en bonne santé. Les balances connectées, avec leur nombreuses fonctionnalités, nous fournissent en effet de nombreuses mesures qui faciliteront un retour (et un maintien !) à l’équilibre physique et alimentaire. Véritable petit hacking de joie de vivre, à condition de prendre à la lettre ce fameux credo antique !