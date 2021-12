Pour Samsung, la pénurie infernale n’est pas prête de s’arrêter

Samsung, l’un des plus gros fournisseurs de semi-conducteurs du marché, s’est exprimé sur la pénurie en cours. Selon ses estimations, elle durera encore jusqu’à la seconde moitié de l’année 2022. Cependant, le géant coréen va se réadapter pour tenter d’endiguer le problème toujours plus important sur le marché.

Difficile de l’ignorer : les semi-conducteurs se font rares sur le marché de la tech. Dis comme ça, ça ne touche pas forcément le grand public. Mais lorsque l’on voit à quel point les dernières cartes graphiques Nvidia se font rares, que les stocks de Google Pixel 6 XL sont limités et que chaque nouvelle vague de PS5 et de Xbox Series X lance une guerre sans merci… On a bien envie que la situation s’apaise. L’épidémie toujours en cours ne veut toujours pas se calmer, faisant que l’éclaircie est encore très loin.

La pénurie de semi-conducteurs continuera en 2022

The Elec rapporte que Samsung, l’un des plus grands fournisseurs de semi-conducteurs au monde et particulièrement sur le marché de la mobilité, a offert un peu de visibilité à ses employés dans cette crise. Lors d’un meeting le 10 novembre dernier, le président de Samsung Mobile TM Roh a annoncé à ses collaborateurs que la pénurie de composants est attendue pour durer encore jusqu’à la seconde moitié de l’année 2022. Sont particulièrement ciblés dans tout ça les SoC à destination des smartphones, tablettes et ordinateurs désormais, mais aussi les puces AP et RF.

En réponse à tout ça, Samsung imagine que les tarifs de production et de réservation des composants pour les constructeurs vont à nouveau augmenter cette année. Par extension, on peut imaginer que les prix des appareils prendront eux-mêmes l’inflation forcée par cette pénurie. Samsung Mobile va a priori chercher à signer des contrats à l’année avec les différents constructeurs d’appareils, mais aussi augmenter ses capacités de stockage de 2 à 4 semaines pour tenter d’endiguer la crise.

Ce nouveau témoignage montre comme même le géant coréen Samsung, un mastodonte immanquable du secteur de la tech, essuie lui aussi les conséquences de cette crise. Tristement, si vous espériez que ce Noël soit le dernier durant lequel vous allez galérer à trouver le dernier gadget à la mode en date, c’est une nouvelle confirmation que ce ne sera pas le cas. Nous avons encore a minima un an à tirer durant lequel chaque nouveau produit partira immédiatement en rupture de stock et où les scalpeurs feront leur loi sur internet. Quelle époque formidable.