Pour la première fois de son histoire, Facebook a perdu des utilisateurs

Dans ses derniers résultats trimestriels, Facebook a dévoilé que ses utilisateurs journaliers étaient sur le déclin depuis la première fois de son histoire. La focalisation sur le Métavers n’a pas aidé l’entreprise à trouver de nouvelles sources de revenus publicitaires.

Il est plus difficile qu’il n’y paraît d’être un réseau social. D’un côté, les utilisateurs génèrent eux-mêmes le contenu, faisant qu’il ne s’agit que d’avoir une plateforme solide et un bon plan de monétisation pour s’en sortir. Mais de l’autre, ces derniers peuvent très vite partir pour un concurrent, comme à tout hasard TikTok ces derniers temps, puisqu’être un réseau social est intrinsèquement lié à l’idée d’être aussi un effet mode. Convertir tout cela en un business solide au long terme est complexe, et c’est pourquoi Facebook s’est rebaptisé Meta et s’est lancé à fond dans le Métavers et la réalité virtuelle avec les casques Oculus.

Les utilisateurs journaliers de Facebook sont en baisse

On comprend mieux pourquoi alors que nous parviennent, par le biais de The Verge, les derniers résultats trimestriels de l’entreprise Meta. On peut voir grâce à eux que Facebook, le réseau social parmi les réseaux sociaux, a enregistré sa première baisse d’utilisateurs journaliers depuis sa création. Plus précisément, la firme n’a connu aucune croissance sur Instagram et WhatsApp, et a perdu 1 million d’utilisateurs journaliers aux Etats Unis, son marché le plus important. Un indicateur inquiétant pour une plateforme de la sorte, et à cause duquel les actionnaires de l’entreprise n’ont pas tardé à réagir : l’action Facebook a perdu 20% immédiatement.

Il faut dire que le problème est redoublé par le fait que les revenus liés à la publicité ont eux aussi été plus bas que prévu. Pour cela, Mark Zuckerberg accuse la nouvelle politique de confidentialité d’iOS, et annonce que Meta se focalisera sur les prochains trimestres à se réadapter à celle-ci pour pouvoir optimiser toujours plus ses revenus et sa collecte de données.

La réalité virtuelle est coûteuse et distante

Qu’en est-il du grand pari sur la réalité virtuelle de la firme ? Ce dernier est coûteux. Si Meta fait énormément de bénéfices en soi, en enregistrant presque 40 milliards sur l’année passée grâce aux revenus publicitaires, développer le marché n’est pas de tout repos. Reality Labs, la division recherche et développement qui s’occupe du prochain Meta Quest 3, du Rift haut de gamme attendu bientôt ou encore de la recherche sur la réalité augmentée, gobe les dollars en un rien de temps. Cette division a investi 10,2 milliards de dollars l’année passée pour 2,3 milliards de bénéfices.

Lorsqu’on est un titan de la taille de Facebook, on ne fait pas d’omelette sans casser des œufs, c’est un fait. Mais le contexte médiatique est complexe pour le géant des réseaux sociaux, qui est dans le collimateur des autorités autant pour sa collecte de données que sa consolidation agressive du marché des réseaux sociaux. Alors que le Métavers ne sera pas une réalité avant une dizaine d’années, il est difficile d’établir si le pari de Mark Zuckerberg aura ne serait-ce que le temps de porter ses fruits.