Pour Google, les tablettes Android sont « l’avenir de l’informatique »

Dans une nouvelle offre d’emploi, Google montre cartes sur table : pour le constructeur, les tablettes Android sont « l’avenir de l’informatique ». Il compte s’inscrire sur cette courbe montante dans les prochaines années.

Pendant quelques années, nous pensions que les tablettes étaient complètement mortes. Sorti du succès d’Apple avec ses iPad, les autres constructeurs de cet univers si particulier commençaient peu ou proue à abandonner faute de succès. Même la marque à la pomme a rencontré une grosse difficulté : comment faire en sorte que les utilisateurs renouvellent leurs produits aussi fréquemment que leurs smartphones ? Et puis, nous nous sommes progressivement rendu compte que la catégorie avait évolué. Que la simple tablette se retrouvait dans les ordinateurs transformables, les outils de gestion et de production professionnels, et que la catégorie avait simplement trouvé une nouvelle vie. Mais à quel point ?

Les tablettes sont l’avenir de l’informatique dans la vision de Google

Pour Google, inutile de chercher très loin : elles sont tout simplement « l’avenir de l’informatique ». Nous l’apprenons par le biais d’une nouvelle offre d’emploi publiée par le constructeur pour le poste de directeur logiciel tablette sur Android. Dans celle-ci, on peut lire de la part de l’entreprise :

« Nous pensons que l’avenir de l’informatique se transforme vers des tablettes plus performantes et plus pratiques. Nous travaillons à fournir le prochain chapitre de l’informatique en lançant un support sans interruption entre toutes nos plateformes et nos expériences qui débloquera de nouvelles et meilleures manières d’être productif et créatif.«

Contrairement aux déclarations précédentes du constructeur, ce n’est pas vers Chrome OS mais bien Android qu’il se tourne. L’offre le montre clairement. De plus, on comprend par le verbiage qu’il souhaite interconnecter de plus en plus ses appareils. C’est déjà le cas sur Chrome OS, où appairer son smartphone Android débloque pléthores d’expériences exclusives, mais la mission du futur employé serait d’aller encore plus loin pour réussir à rendre l’usage transparent :

« En tant que directeur des produits tablettes Android, vous travaillerez en partenariat avec les responsables d’Android, des OS et les équipes d’interopérabilité. Vous travaillerez aussi en proche collaboration avec les constructeurs de tablettes Android et les développeurs qui créent des applications pour elles. Vous devrez créer la direction au long terme, la stratégie et les grandes étapes de production des tablettes Android.«

De nos jours, le format tablette reprend du poil de la bête dans le segment Android grâce à la création des smartphones pliables qui profitent d’un grand écran en simultané d’un écran classique de smartphone. Ce n’est donc pas pour rien si Google, qui prépare lui aussi un Pixel Fold, se penche plus sérieusement sur la question. La grande faiblesse du constructeur dans cet espace a toujours été le soutien des développeurs, qui n’ont jamais trouvé d’intérêt à développer des applications spécifiques aux tablettes. Avec l’interopérabilité des smartphones pliables, des tablettes et de Chrome OS, tout ceci pourrait vite changer à l’avenir.