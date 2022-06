Vous aimez bien avoir de belles plantes chez vous, mais l’entretien n’est pas forcément votre fort ? Ne vous inquiétez pas. Grâce à un pot de fleurs connecté, il est désormais possible de considérablement se faciliter la vie.

On aime tous avoir un peu de vert dans sa maison ou son jardin. Cela égaye l’intérieur et c’est bon pour la santé. Bonne nouvelle. Alors que les objets connectés prennent déjà d’assaut des pans entiers de notre vie quotidienne, la dimension jardinage n’est pas du tout oubliée. On trouve de multiples pots de fleurs connectés et intelligents qui vont vous rendre de grands services au quotidien que ce soit en intérieur ou pour votre jardin connecté. Mais comment faut-il choisir ? Quels sont les plus performants ? Nous avons sélectionné pour vous plusieurs modèles des meilleurs pots de fleurs connectés en 2021 afin de vous aider.

Le potager d’intérieur Lilo

C’est l’idéal pour ceux qui rêvent d’avoir des plantes dans leur appartement et si possible qu’elles se révèlent utiles en plus. Réveillez le fermier qui est en vous avec Lilo. Ce potager d’intérieur connecté vous permet d’avoir trois capsules de plantes différentes (parmi plus de 40 au choix) et les premières récoltes 1 mois et demi après l’installation. Un luminaire pré-réglé assure automatiquement les cycles d’éclairage.

L’installation se fait en quelques minutes et il suffit ensuite de le brancher sur une prise de courant pour le lancer. L’avantage le plus notable est un minimum d’entretien, pour un maximum de résultat. Disponible à 129,99 euros en version connectée, il vous permet de le paramétrer notamment au niveau de l’éclairage pour que Lilo s’adapte aussi à votre rythme de vie. Vous pourrez même couper l’éclairage le temps d’un cliché sur Instagram.

Acheter le potager d’intérieur Lilo

Ivy : le pot de fleurs qui prend vie

Voici Ivy, un pot de fleurs interactif qui en fera craquer plus d’un. Bien qu’il ait depuis longtemps été démontré que les plantes sont des êtres vivants, il est souvent difficile de s’en rendre compte. Ce qui empêche la plupart d’entre nous d’en prendre conscience est le fait que les plantes ne peuvent s’exprimer. Heureusement Ivy est là pour servir d’interprète.

Grâce à son écran LED, vos plantes prennent vie. Pourvu de plus de 70 expressions faciales, vous pourrez comprendre les besoins de vos plantes en un regard. Ce pot de fleurs connecté vous indiquera à l’aide de mimique humoristique les besoins de votre plante. Grâce à ses nombreux capteurs, Ivy est capable d’analyser la température ambiante, l’humidité, l’hydratation de votre plante et encore pleine d’autres données.

Son point fort est sa capacité d’interaction. En fonction de vos mouvements ou de l’environnement où elle se situe, Yvi émettra une mimique bien précise. Capable de siffler et d’exprimer quand elle s’ennuie, ce pot de fleurs connecté peut également faire office d’animal de compagnie. Personnellement, Yvi nous fait penser à un Tamagotchi. Disponible sur Indiegogo ce produit n’est pour l’instant qu’un projet qui pourrait bientôt voir le jour.

Le pot de fleurs intelligent Lechuza & Riviera

Soyons honnêtes, quand on veut un pot connecté, c’est en général avant tout pour gérer l’arrosage. C’est la grosse tâche pour de nombreuses plantes d’un point de vue de l’entretien. Ce système avec réserve d’eau de Lechuza permet un système d’irrigation intelligent auquel on peut vraiment devenir accro. Un design épuré, qui convient aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur, un réservoir de 0,6 litres et le tout pour un modèle qui se révèle particulièrement léger. Vos plantes sont nourries de façon optimale, quand elles en ont besoin pour éviter tant le surplus que la sécheresse.

Un produit récompensé à de nombreuses reprises et on comprend pourquoi sans peine. On apprécie aussi la déclinaison proposée par Riviera, un peu plus cher (39,90 euros sur Amazon), mais aussi plus grand. Le système est strictement similaire. A vous de jouer sur les tailles, selon ce dont vous avez vraiment besoin pour votre maison ou jardin.

Acheter le pot de fleurs Lechuza & Riviera

Le pot de fleurs Wanfei pour HHCC

Simple à prendre en main et abordable (29,99 euros sur Amazon) ce modèle de pot de fleurs connecté propose une application nommée Flower Care (iOS et Android), sur laquelle les données sont transmises automatiquement dès que vous êtes connecté en Bluetooth. Vous y aurez accès à des données sur l’humidité du sol, le niveau de fertilité ou encore comment entretenir facilement et avec talent votre plante.

Ses capteurs permettent d’avoir des données en temps réel, sans pour autant nuire aux racines des plantes, comme c’est parfois le cas avec certains modèles. On apprécie le système de LED pour nous alerter rapidement s’il y a un problème avec une plante.

Acheter le pot de fleurs Wanfei

Le potager d’intérieur Smart par ©Véritable

On est sur un produit un peu plus luxueux (de 149 à 199,90 euros sur Amazon) qui vous permet de vous bâtir un véritable potager d’intérieur. Tout au long de l’année, vous pourrez cultiver quatre plantes, même si votre cuisine est peu lumineuse. Basilic, thym, ciboulette et persil seront désormais toujours à portée de main. On apprécie l’éclairage LED horticole intelligent adapté à la croissance des plantes et l’autonomie qui peut aller jusqu’à 4 semaines.

Acheter le potager d’intérieur Smart par ©Véritable

Le pot en lévitation à bonsaï

Et on termine notre sélection avec un modèle plutôt original en son genre. Vendu sur Ali Express, à partir d’une cinquantaine d’euros, ce pot de fleurs intelligent est tout simplement sublime et originalité. Dans le détail, c’est un pot de bonsaï qui flotte dans les airs et tourne grâce à un système de rotation magnétique. Quand il est allumé, il tourne à 360°. On apprécie le look sublime dans le salon et son effet satisfaisant. On sait comme l’entretien d’un bonsaï peut s’avérer compliquer, heureusement il existe maintenant des capteurs connectés capables de vous guider pour prendre soin de votre plante.

À lire aussi : un système pour arroser les plantes en votre absence