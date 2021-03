Les pots de fleurs innovants et connectés qui ne sont plus disponibles en 2021

Vous aimez bien avoir de belles plantes chez vous, mais l’entretien n’est pas forcément votre fort ? Ne vous inquiétez pas. Grâce à un pot de fleurs connecté, il est désormais possible de considérablement se faciliter la vie.

On aime tous avoir un peu de vert dans sa maison ou son jardin. Cela égaye l’intérieur et c’est bon pour la santé. Bonne nouvelle. Alors que les objets connectés prennent déjà d’assaut des pans entiers de notre vie quotidienne, la dimension jardinage n’est pas du tout oubliée. On trouve de multiples pots de fleurs connectés et intelligents qui vont vous rendre de grands services au quotidien que ce soit en intérieur ou pour votre jardin connecté. Mais comment faut-il choisir ? Quels sont les plus performants ? Nous avons sélectionné pour vous plusieurs modèles des meilleurs pots de fleurs connectés en 2021 afin de vous aider.

Le pot de fleurs Parrot Pot

C’est sans aucun doute une référence sur le marché depuis son lancement même s’il a désormais quelques années au compteur. Avec son réservoir de 2,4 litres, il possède un système d’arrosage automatique. Le pot de fleurs connecté inclut quatre capteurs intelligents qui peuvent mesurer l’humidité du sol, l’ensoleillement, le besoin en engrais et la température. Les données sont ensuite envoyées en Bluetooth via votre application disponible sur iOS et Android.

Au-delà des données brutes, on trouve de vrais conseils utiles pour prendre soin des plantes. Une base de données couvrant plus de 8.000 plantes est disponible. Bonne nouvelle, vous pouvez utiliser ce pot connecté à l’intérieur et à l’extérieur. Vous devrez débourser 159,90 euros sur Amazon pour en faire l’acquisition. Disponible en blanc ou rouge.

Le potager d’intérieur Lilo

C’est l’idéal pour ceux qui rêvent d’avoir des plantes dans leur appartement et si possible qu’elles se révèlent utiles en plus. Réveillez le fermier qui est en vous avec Lilo. Ce potager d’intérieur connecté vous permet d’avoir trois capsules de plantes différentes (parmi plus de 40 au choix) et les premières récoltes 1 mois et demi après l’installation. Un luminaire pré-réglé assure automatiquement les cycles d’éclairage.

L’installation se fait en quelques minutes et il suffit ensuite de le brancher sur une prise de courant pour le lancer. L’avantage le plus notable est un minimum d’entretien, pour un maximum de résultat. Disponible à 129,99 euros en version connectée, il vous permet de le paramétrer notamment au niveau de l’éclairage pour que Lilo s’adapte aussi à votre rythme de vie. Vous pourrez même couper l’éclairage le temps d’un cliché sur Instagram.

Le pot de fleurs connecté LUA

On apprécie particulièrement cet objet qui est vraiment adorable. LUA (pour Last Universal Ancestor) donne vie à une vieille croyance : il faut aimer ses plantes pour en prendre soin. Selon l’attention que vous porterez à votre plante, ce pot de fleurs connecté réagira différemment. Une petite prouesse notamment rendue possible par des capteurs situés à l’intérieur. Ce pot coloré dispose d’un écran IPS qui affiche des émotions avec « joyeux », « triste » ou encore « affamé » et « assoiffé ».

Sur votre smartphone ou votre tablette, vous aurez aussi accès à de nombreuses informations qui vous permettent de suivre de façon détaillée la santé de votre plante. Les capteurs mesurent l’humidité, l’exposition à la lumière ou encore la température et peuvent afficher un total de 15 émotions. Gadget, plus ou moins utile, le capteur de mouvements qui détecte si vous passez voir souvent votre plante ou pas. En précommande sur le site de l’entreprise.

Le pot de fleurs intelligent Lechuza & Riviera

Soyons honnêtes, quand on veut un pot connecté, c’est en général avant tout pour gérer l’arrosage. C’est la grosse tâche pour de nombreuses plantes d’un point de vue de l’entretien. Ce système avec réserve d’eau de Lechuza permet un système d’irrigation intelligent auquel on peut vraiment devenir accro. Un design épuré, qui convient aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur, un réservoir de 0,6 litres et le tout pour un modèle qui se révèle particulièrement léger. Vos plantes sont nourries de façon optimale, quand elles en ont besoin pour éviter tant le surplus que la sécheresse.

Un produit récompensé à de nombreuses reprises et on comprend pourquoi sans peine. On apprécie aussi la déclinaison proposée par Riviera, un peu plus cher (39,90 euros sur Amazon), mais aussi plus grand. Le système est strictement similaire. A vous de jouer sur les tailles, selon ce dont vous avez vraiment besoin pour votre maison ou jardin.

Le pot de fleurs Wanfei pour HCCC

Simple à prendre en main et abordable (29,99 euros sur Amazon) ce modèle de pot de fleurs connecté propose une application nommée Flower Care (iOS et Android), sur laquelle les données sont transmises automatiquement dès que vous êtes connecté en Bluetooth. Vous y aurez accès à des données sur l’humidité du sol, le niveau de fertilité ou encore comment entretenir facilement et avec talent votre plante.

Ses capteurs permettent d’avoir des données en temps réel, sans pour autant nuire aux racines des plantes, comme c’est parfois le cas avec certains modèles. On apprécie le système de LED pour nous alerter rapidement s’il y a un problème avec une plante.

Le potager d’intérieur Smart par ©Véritable

On est sur un produit un peu plus luxueux (de 149 à 199,90 euros sur Amazon) qui vous permet de vous bâtir un véritable potager d’intérieur. Tout au long de l’année, vous pourrez cultiver quatre plantes, même si votre cuisine est peu lumineuse. Basilic, thym, ciboulette et persil seront désormais toujours à portée de main. On apprécie l’éclairage LED horticole intelligent adapté à la croissance des plantes et l’autonomie qui peut aller jusqu’à 4 semaines.

Le pot en lévitation à bonsaï

Et on termine notre sélection avec un modèle plutôt original en son genre. Vendu sur Ali Express, à partir d’une cinquantaine d’euros, ce pot de fleurs intelligent est tout simplement sublime et originalité. Dans le détail, c’est un pot de bonsaï qui flotte dans les airs et tourne grâce à un système de rotation magnétique. Quand il est allumé, il tourne à 360°. On apprécie le look sublime dans le salon et les effets positifs sur la santé mentale. Facile à prendre en main et à entretenir au quotidien.

Planty, le pot de fleurs connecté issu du crowdfunding qui n’est plus disponible

Planty était un pot de fleurs qui se connecte à votre Wi-Fi afin de vous avertir sur la santé et les besoins de votre plante. Branché au secteur, il est équipé d’un capteur d’humidité pour la terre, d’un capteur de température, d’un capteur de luminosité et d’un réservoir d’eau de 500ml. Présenté lors d’une campagne Kickstarter en 2015 au prix de 149$, Planty se présentait comme une solution intelligente pour ne plus oublier de prendre soin de ses plantes.

MEG, un pot de fleurs connecté et lumineux pour le jardin

MEG est un pot de fleurs blanc, créé par une startup française, qui peut s’illuminer de différentes couleurs grâce LEDs intégrées. Le principe est simple : une fois connecté en Bluetooth à votre smartphone, le pot vous envoie des notifications concernant les besoins de votre plante. Ces alertes peuvent également être lumineuses pour ne jamais oublier sa plante. À noter que la couleur du pot peut-être choisie par l’utilisateur et changer à sa guise depuis l’application.

Mais comment MEG prend soin de vos plantes ? Simplement grâce à ses capteurs intégrés. Au programme, on retrouve un capteur d’humidité, un capteur de luminosité et un capteur de température. Équipé d’un réservoir de 4 litres, le pot s’occupe automatiquement d’alimenter la plante en eau et notifie l’utilisateur en cas de températures anormales (pour éviter de brûler ou de geler) et de manque d’ensoleillement.

Disponible à partir d’avril 2014 à un prix indéterminé pour le moment, MEG se présente comme une solution design et très pratique à destination des amoureux des plantes en manque de temps ou tête en l’air. Une manière de faire pousser de la verdure sans effort dans sa maison.