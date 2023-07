Le portage salarial, un atout précieux pour les travailleurs indépendants ?

Vous êtes Freelance mais vous en avez assez de la paperasse ? Et si vous vous laissiez tenter par le portage salarial ? Grâce à ses nombreux avantages, cette forme d’emploi gagne de plus en plus de terrain. On vous explique.

Si être travailleur indépendant est un véritable gage de liberté, cette situation comporte de nombreux inconvénients qui sont parfois lourds à assumer comme l’absence de congés payés, d’assurance maladie ou encore de droit au chômage. Heureusement, il existe une solution qui se glisse à mi-chemin entre la situation de travailleur indépendant et le salariat : le portage salarial.

Le portage salarial est assuré par une entreprise spécialisée, comme Cegelem (accéder au service), qui accompagne le travailleur indépendant dans son activité professionnelle. Cette société gère tout l’aspect financier et administratif du travailleur pour lui permettre de se concentrer sur son activité et sur la prospection de nouveaux clients

Le portage salarial, une option intéressante pour les travailleurs indépendants et les retraités

Le portage salarial comporte de nombreux avantages qui permettent de faciliter le quotidien des Freelance.. Mais pas que. Les retraités peuvent également profiter des avantages de ce type d’emploi.

Des avantages sociaux

En premier lieu, le portage salarial permet au travailleur indépendant de se délester d’une grande partie de la gestion financière et administrative de son activité. C’est, en effet, la société de portage qui s’occupe de la comptabilité, de la facturation et du suivi administratif. Le travailleur n’a plus qu’à se consacrer au développement de son activité. Seul impératif : réaliser, chaque mois, un compte rendu d’activité, aussi appelé CRA. Ce document permet de notifier l’ensemble des heures travaillées durant le mois.

Et ce n’est pas tout. Grâce au portage salarial, le travailleur peut disposer de tous les avantages liés au salariat, à savoir un salaire constant, l’assurance chômage, l’assurance maladie, la retraite mais aussi les cinq semaines de congés payés par an. Pour finir, disposant d’un véritable contrat de travail, le travailleur peut plus facilement obtenir un crédit. En effet, les banques sont généralement plus réticentes à prêter de l’argent à une personne bénéficiant du statut de travailleur indépendant.

Vous allez enfin pouvoir partir en vacances !

Une liberté préservée

Pour autant, le travailleur reste libre de ses choix, de ses missions ou encore de ses horaires. Il peut également définir son tarif et doit continuer à prospecter par lui-même de nouveaux clients. Pour toutes ces raisons, le portage salarial est souvent décrit comme un moyen, pour un travailleur, de se concentrer sur l’essentiel et de gagner en productivité.

Le cumul emploi-retraite

Le portage salarial ne s’adresse pas qu’aux travailleurs indépendants, mais aussi aux retraités. Cette solution permet, en effet, aux seniors de cumuler emploi et retraite. C’est un excellent moyen d’éviter une baisse de revenus trop brutale au moment du passage à la retraite, mais également de ralentir le rythme progressivement pour éviter le mal-être qui peut être ressenti par manque d’activité.

Enfin, cela permet aux retraités de capitaliser sur leur précieuse expérience acquises pendant des dizaines d’années sur le marché du travail.

Le portage salarial permet à une personne retraitée de continuer à partager son expérience

Quel est le rôle de la société de portage salarial ?

La société de portage salarial prend en charge toute la gestion administrative et financière du travailleur. Elle s’occupe de l’établissement des devis et des factures pour les clients et permet au travailleur d’avoir un revenu stable et constant. En contrepartie, elle prélève des frais de gestion sur chacune des factures du travailleur.

Le portage salarial prend la forme d’un contrat de travail classique à durée déterminée ou indéterminée. Le travailleur doit également signer une convention d’adhésion qui vient encadrer la relation entre la société de portage et le travailleur.

Questions Fréquentes