Un hôtel de luxe détruit sa consommation d’eau grâce à un pommeau de douche français

À Malte, un hôtel a surpris son monde en parvenant à réduire sa consommation d’eau et d’énergie grâce à une innovation française : un pommeau de douche connecté, capable de mettre en avant les excès de consommation d’eau.

Dans le monde de l’hôtellerie, la gestion de l’eau constitue, plus que jamais, un défi permanent, en particulier lorsqu’on souhaite atteindre des objectifs de durabilité et de respect de l’environnement. Pour répondre à cette problématique, certains établissements n’hésitent pas à faire appel à des solutions technologiques particulièrement innovantes. C’est le cas de l’hôtel Waterfront, à Malte, qui a adopté des pommeaux de douche connectés conçus par la société française Hydrao. Cet investissement a permis à l’hôtel de réduire significativement ses consommations d’eau et d’énergie, tout en offrant une expérience haut-de-gamme à ses clients.

Un hôtel engagé pour l’environnement

Situé sur la côte maltaise, l’hôtel Waterfront s’est récemment distingué par ses efforts pour minimiser son impact environnemental. L’établissement siglé de 4 étoiles a notamment fait appel à Hydrao pour équiper ses douches de pommeaux intelligents. Ces dispositifs permettent de surveiller en temps réel la consommation d’eau grâce à des capteurs intégrés. Les informations collectées sont ensuite utilisées pour optimiser les différents usages, et sensibiliser les clients.

Selon les responsables de l’hôtel, cette initiative a permis de réaliser des économies d’eau significatives dès les premières semaines. En plus de réduire leur impact environnemental, ces équipements ont renforcé l’image de l’hôtel auprès d’une clientèle de plus en plus sensible aux enjeux écologiques.

Hydrao conçoit des pommeaux de douche capable de changer de couleur en fonction de l’eau utilisée pendant la douche

Pourquoi choisir des pommeaux de douche écologiques ?

Bien plus que de simples gadgets, les pommeaux de douches écologiques peuvent permettre une véritable réduction de la consommation d’eau, par plusieurs moyens.

Grâce à un ingénieux travail sur le jet en lui-même, ce type de pommeau permet de réduire la quantité d’eau utilisée, et en particulier d’eau chaude, sans compromettre le confort de la personne qui l’utilise.

Les modèles connectés, qui indiquent la consommation d’eau en temps réel, permettent de mettre en lumière les pratiques de chacun, et ainsi de pouvoir adapter sa consommation pour moins consommer.

Enfin, contrairement à des rénovations lourdes, que ce soit dans le cadre de complexe hôteliers ou même son propre logement individuel, le remplacement du pommeau de douche est une solution économique, particulièrement simple à mettre en oeuvre. Face à tous ces avantages pourquoi s’en priver ?

Certains pommeaux de douche permettent d’améliorer la qualité de l’eau tout en limitant la consommation