Polk Audio lance sa nouvelle barre de son MagniFi Mini AX

Dans la lignée de son prédécesseur MagniFi Mini, Polk Audio propose une version plus compacte de sa barre de son avec des améliorations majeures, dont la prise en charge des formats DTS:X et Dolby Atmos.

L’entreprise américaine Polk Audio revient avec la sortie d’une barre de son ultra compacte : la MagniFi Mini AX. Version améliorée de la MagniFi Mini, la Mini AX offre de nombreuses options. En plus de disposer d’un subwoofer sans fil, elle possède aussi la prise en charge de formats audios tels que DTS:X et Dolby Atmos permettant ainsi d’avoir un son immersif.

Polk Audio MagniFi Mini AX : un design compact et compatible avec Dolby Atmos

La MagniFi Mini AX de Polk Audio est ultra compacte

Dans la lignée de son prédécesseur MagniFi Mini, Polk Audio propose cette fois-ci une barre de son au design très similaire mais moins encombrante pour ceux qui cherchent un design minimaliste et compact. En effet, la nouvelle MagniFi Mini AX mesure 36,6 × 10,4 × 7,9 cm et s’avère pratique pour les personnes qui possèdent un téléviseur sans support et accroché au mur.

Il en est de même pour le caisson de basse sans fil dont les mesures ont été légèrement modifiées par rapport au précédent modèle, celui- ci mesure 18,2 × 39,6 × 37,1 cm. Le subwoofer peut-être placé où bon vous semble, il peut être jusqu’à 6,7 m de distance de la barre de son. Grâce à sa fonction BassAdjust, les performances LFE peuvent être optimisées pour affiner l’équilibre entre les deux.

Outre le design qui reste similaire à son prédécesseur, cette nouvelle barre de son offre surtout une vraie qualité sonore. Elle prend en charge des formats audio tridimensionnels tels que Dolby Atmos et DTS:X. Avec sa technologie SDA brevetée, la MagniFi Mini AX offre une scène sonore encore plus large et plus précise.

De plus, le mode audio 3D transforme le son stéréo en son surround à 360 degrés. Elle embarque cinq haut-parleurs (trois chargés des médiums et deux tweeters) distribués sur sa face avant, contre six sur le modèle précédent. L’entreprise a aussi mis au point une technologie brevetée de clarification de la parole VoiceAdjus qui fonctionne en synergie avec le haut-parleur central intégré de MagniFi pour augmenter le niveau des voix sans affecter le reste de la bande sonore lorsque vous regarder des films en streaming par exemple.

La connectivité est quant à elle basique. La barre de son fonctionne avec n’importe quel téléviseur : HDMI, eARC, Optical et Roku TV Ready. Cela signifie que vous pouvez régler les paramètres sonores directement à partir des menus natifs d’un téléviseur Roku. Parmi les options sans fil dont dispose la MagniFi Mini AX, on retrouve la compatibilité avec AirPlay 2, Chromecast et Spotify Connect ainsi que la connectivité WiFi et Bluetooth 5.0. Vous pouvez ainsi écouter votre musique ou votre contenu depuis un ordinateur, une tablette ou encore un smartphone.

Le pannel de commandes

La série de boutons se trouvant sur le dessus permet d’effectuer les commandes les plus indispensables comme le changement de source, l’activation du Bluetooth ou la gestion du volume. La MagniFi Mini AX est bien entendu vendue avec une petite télécommande disposant de ces réglages. Le panneau OLED placé sur la face avant de l’enceinte permet par ailleurs de suivre de manière claire et détaillée les commandes effectuées.

Prix et disponibilité

La barre de son Polk Audio MagniFi Mini AX est disponible à un prix de 479 euros via le site web de Polk Audio et sur les sites des revendeurs agréés. Pour un meilleur rendu, la firme propose également un set d’enceintes surround SR2 sans fil permettant de configurer le système 5.1. Elles sont vendues séparément et valent 199 euros.