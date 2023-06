Mairie de Paris et 2 roues électriques : incohérence, absurdité et amendes à gogo

À Paris, la mairie a décidé de rendre gratuit le stationnement pour tous les deux roues électriques. Toutefois, les usagers doivent se plier à certaines conditions délirantes pour pouvoir en bénéficier, ce qui commence à agacer les Parisiens. Nous avons d’ailleurs pris le temps de contacter la Mairie de Paris à ce sujet et on peut sérieusement se demander si elle n’a pas perdu le sens commun.

Depuis le 1er septembre 2022, les détenteurs de scooters et motos thermiques sont obligés de payer afin d’avoir accès à un stationnement dans la capitale, du lundi au samedi, entre 6 heures et 20 heures. Le stationnement est néanmoins devenu gratuit pour tous les détenteurs de scooters et motos électriques résidant dans Paris intramuros.

La politique de stationnement parisienne vise à favoriser les motos électriques au détriment des motos thermiques.

Un enregistrement et des conditions de stationnement simples aux premiers abords

Si c’est votre cas, il vous suffira de vous rendre sur ce site afin de réaliser votre demande. Bien entendu, il vous faudra justifier du fait que vous habitiez bien sur Paris grâce à un justificatif de domicile. Après vérification de votre demande, la mairie de Paris vous autorisera à vous stationner partout dans la ville, et ce gratuitement et facilement. Enfin… à voir pour ce qui est de la facilité !

En effet, la durée de stationnement n’est pas illimitée. Pour avoir accès à une place pour votre scooter électrique, il vous faudra demander des tickets virtuels gratuits sur une application dédiée, comme PayByPhone ou Indigo Neo par exemple, afin de renouveler votre stationnement. Il existe deux types de zones avec des durées différentes :

Les zones proches de votre zone de résidence qui vous permettent d’obtenir un ticket pour vous stationner au maximum 7 jours au même endroit.

qui vous permettent d’obtenir un ticket pour vous stationner au maximum 7 jours au même endroit. Les autres zones parisiennes où le ticket est valable uniquement une journée, se périmant le lendemain matin, à 6 heures.

Si un agent de surveillance de la voie publie (ASVP) vérifie votre plaque et découvre qu’aucun ticket n’est associé à votre deux roues, vous vous exposez à payer une amende en fonction des arrondissements :

Zone Montant FPS Zone 1 (1er au 11e arrondissement) 37,50 € Zone 2 (12e au 20e arrondissement) 25 € Bois (Vincennes et Boulogne) 25 €

Un stationnement gratuit et illimité mais nécessitant beaucoup d’énergies et de rigueurs…

Chaque jour, un parisien détenant un scooter ou une moto électrique aura pour obligation d’utiliser un voire deux tickets afin de réaliser ses déplacements domicile-travail ou domicile-loisirs au sein de la capitale.

La mairie de Paris justifie la mise en place de ce système par la volonté de permettre une rotation des véhicules et éviter le phénomène de ventouse des places de stationnement. Un argument qui ne semble pas très concret, d’autant qu’aucune donnée ou étude sur le manque de places de stationnement pour 2 roues à Paris ne peut étayer ces propos.

Nous avons essayé de contacter la mairie de Paris, la maire Anne Hidalgo via son service de presse, ainsi que l’adjoint à la maire de Paris en charge de la transformation de l’espace public, des transports, des mobilités, du code de la rue et de la voirie David Belliard. Malgré nos multiples relances et demandes, ces derniers ne semblent visiblement pas souhaité répondre à toutes nos questions (voir ci-dessous). Devenaient-elles dérangeantes ? Nous vous laissons vous faire votre propre avis…

« Le nombre d’infractions de stationnement FPS de 2 roues à Paris / mois depuis Septembre. Environ 18 000 FPS par semaine. » (Mairie de Paris) S’agit-il bien uniquement des motos & scooters ? ou cela comprend aussi les trottinettes et vélos ? cela comprend les 2 roues en libre-service ou seulement les 2 roues de particuliers ?

« Dès que le FPS est payé, toutes les données sont supprimées afin de respecter le RGPD, il n’est donc pas possible de faire le « tri » dans les FPS mis. » Ces données ne pourraient-elles tout simplement pas être anonymisées après paiement ? vous n’avez donc aucun chiffres à nous communiquer sur les FPS à destination des 2 roues électriques ? Vous ne pouvez donc pas mesurer le montant de FPS par usager ? Certains ont reçu des amendes astronomiques pour un service censé être gratuit (4 en quelques jours par exemple!). Tous les 2 roues sont mis dans le même panier et aucune différenciation n’est faite, pour savoir si par exemple la loi sur le stationnement payant des scooters et motos thermiques porte ses fruits ? Comment mettre en place de nouvelles réglementations adaptées si vous n’êtes pas en mesure de séparer les types de 2 roues (thermique et électrique). Comment comprendre l’impact des FPS sur les usages des différentes catégories de véhicules ? D’ailleurs, sur quels chiffres se basait la loi sur le « stationnement gratuit pour les 2 roues électriques » ? La décision a été prise sans donnée concrète sur les 2 roues électriques ?

« La Ville de Paris a mis en place une durée de stationnement limitée avec un ticket gratuité pour les 2RM électriques afin de favoriser la rotation des 2RM sur les places de stationnement et éviter le phénomène de « ventouse » des places de stationnement. Cette règle n’est pas spécifique aux 2 RM, c’est le cas pour tous les véhicules qui stationnent à Paris : véhicules légers, poids-lourds ou 2RM. Le stationnement des visiteurs est limité à 6h00. » Les voitures électriques n’ont pas besoin de tickets, mais seulement de « l’apposition du disque européen derrière le pare-brise » non ? Par conséquent, pourquoi les 2 roues électriques ont un régime différent des voitures électriques ? Un système similaire serait largement plus pratique et moins pénibles. Enfin, nous ne remarquons aucun problème de places de stationnement de 2 roues à Paris, sur quelles données vous basez-vous ?

« Un FPS correspond à une occupation de l’espace public. Ce que paie un 2 RM c’est le droit d’occuper un espace dans la bande de stationnement payant. Ce montant correspond donc à l’occupation de l’espace plus le coût du service public (l’attribution des droits de stationnement, le contrôle etc …). Et si quelqu’un qui « oublie » de prendre un ticket gratuit paie un FPS c’est parce que sans le ticket gratuit, il est considéré comme un 2 RM « lambda » donc il paie un droit d’occupation de l’espace qui correspond à 6h00 de stationnement. Le montant (25 ou 37,5€) dépend de la zone dans laquelle le véhicule est stationné. » Ne trouvez-vous pas dommage de payer une ‘amende’ similaire entre les 2RM électrique et thermique ? et ainsi de ne pas continuer dans la démarche d’une « mobilité verte » en favorisant les 2 roues électriques ?

Il pleut, il mouille, c’est la fête aux contraventions à Paris

Les contraventions semblent pleuvoir en partie à cause de ce système de tickets renouvelables. Lors des trois premiers mois suivant le lancement de la gratuité du stationnement pour les deux roues électriques, la municipalité a annoncé avoir adressé plus de 200 000 amendes de stationnement (la mairie de Paris est incapable de fournir le ratio 2 roues électriques et thermiques).

Une manne financière non négligeable, lui permettant d’atteindre un total de 335 millions d’euros pour l’année 2022 correspondant à une hausse de 32 % par rapport à l’an dernier. La mairie de Paris ne semble rien faire pour endiguer le problème puisque ces contraventions lui permettent sans doute de combler une partie de sa dette s’élevant à 8 milliards d’euros.

2 solutions innovantes pour éviter de payer des FPS…

Face à ce problème qui impacte financièrement et ‘mentalement’ certains Parisiens qui se faisaient pourtant une joie de pouvoir acquérir et utiliser leur deux roues électriques et de le stationner gratuitement dans la capitale sans encombre et sans stress, des solutions ont été trouvées par des entreprises privées… Grâce à des entrepreneurs et des développeurs qui ont pris de leur temps pour mettre en place des outils intelligents pour faciliter la vie des usagers. Malheureusement ces outils sont payants (mais sans doute vite rentabilisé en termes de gains de temps et de coûts potentiels liés à des FPS) et nous espérons que la Mairie de Paris améliorera prochainement le système en place.

Frequens, l’application qui permet d’automatiser la génération de tickets de stationnement

Si vous avez pour habitude de prendre régulièrement un ticket sur PayByPhone et qu’il vous arrive d’oublier de le renouveler, Frequens est clairement fait pour vous. Cette application s’associe à l’application PayByPhone et vous permet de prendre vos tickets automatiquement, sans que vous ayez besoin de réaliser la manipulation à chaque fois.

Concrètement, il vous suffit d’indiquer votre programme hebdomadaire, en introduisant les moments où vous êtes sûr d’être à votre domicile et ceux où vous êtes à votre travail ou dans un endroit que vous côtoyez régulièrement.

L’idée de cette application, on la doit à Roland Garnache qui avait déjà flairé le problème dès 2019 pour les parisiens et leurs places de stationnement résidents. C’est en observant son père qu’il a décidé de lui coder cet outil en guise de cadeau d’anniversaire. Encouragé par ce dernier, il a ensuite décidé de la lancer pour le grand public.

Pour ce qui est du prix, Frequens est disponible sous la forme d’un abonnement mensuel de 9,90. Afin de se démarquer des amendes qu’il est possible de recevoir, la start-up propose même un graphique plutôt convaincant.

Pervenche propose un outil similaire

De la même manière que Frequens, Pervenche propose un service de renouvellement de tickets de stationnement automatique. Les créateurs de l’outil ont repris le nom d’une application assez similaire qui existait il y a maintenant douze ans. Ils ont su reprendre cette marque en l’adaptant aux galères parisiennes.

Là aussi, il suffit de s’inscrire et de planifier ses habitudes de stationnement. Contrairement à Frequens, l’outil permet également de s’associer Flowbird, EasyPark ou Parknow, en plus de PayByPhone, ce qui évite de devoir absolument créer un compte sur cette dernière app. À la seconde où le ticket expire, Pervenche en créé un nouveau de manière autonome.

Au niveau des prix, là aussi, un abonnement mensuel moins cher que son concurrent, à savoir 5 euros par mois pour les scooters électriques. Il est également possible d’utiliser cet outil pour d’autres véhicules, moyennant un supplément.

sources : linkedin, frequens, mairie de paris