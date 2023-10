Pokémon Go : pourquoi ce nouveau mode coopératif « Party Play » frustre les joueurs dès sa sortie ?

Le jeu Pokémon Go continue d’évoluer en apportant régulièrement des nouveautés comme le mode « Party Play ». Mais gare à ne pas confondre vitesse et précipitation…

Plus de sept ans se sont écoulés depuis la sortie de Pokémon Go sur mobile. Et pourtant, ce jeu d’aventure en réalité augmentée demeure aujourd’hui encore comme l’un des plus populaires sur smartphone : il compterait encore près de 80 millions de joueurs actifs en 2023, selon les estimations d’ActivePlayer.

Mais même avec une telle renommée, les développeurs du studio Niantic ne comptent pas se reposer sur leurs lauriers : les mises à jour se succèdent sur Pokémon Go, toujours dans le but d’améliorer l’expérience de jeu et de fidéliser cette large communauté de joueurs. À l’image du nouveau mode de jeu en équipe « Party Play » qui a – sur le papier – tout d’une excellente nouveauté.

Néanmoins, cette fonctionnalité prometteuse est déjà pointée du doigt par les joueurs pour ses lacunes flagrantes. On vous explique tout.

Pokémon Go met la collaboration à l’honneur avec « Party Play »

Cela faisait bien longtemps que les joueurs de Pokémon Go rêvaient de s’associer avec leurs amis pour accomplir des quêtes communes, et d’allier leurs forces pour pouvoir chasser des créatures de plus en plus coriaces. Ils vont donc pouvoir jubiler, car le nouveau mode « Party Play » est disponible sur le jeu depuis ce mardi 17 octobre 2023.

Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, on peut désormais faire équipe avec trois autres Dresseurs (au maximum) pour aller capturer des Dracolosses, Tortanks et autres Mackogneurs dans les rues de sa ville, mais aussi participer à des « défis d’équipe » tels que des Raids et l’activation de PokéStops. Si vous parvenez à accomplir ces missions, vous obtiendrez des récompenses en jeu.

Pour créer une équipe dans Pokémon Go, il n’y a d’ailleurs rien de plus simple :

Dans un premier temps, ouvrez votre profil de Dresseur .

. Appuyez ensuite sur le nouvel onglet « Équipe », puis sur « Créer ».

puis sur Partagez le code que vous recevez avec 3 autres joueurs pour former votre escouade de choc.

pour former votre escouade de choc. Et enfin, appuyez sur Commencer et partez à l’aventure !

On ne sait pas trop où on va, mais au moins on a capturé deux Léviators

Party Play : un nouveau mode incompatible avec les Routes ?

Depuis l’annonce du mode « Party Play » sur Pokémon Go, les joueurs se faisaient donc une joie de pouvoir accomplir des quêtes épiques avec leurs amis. Surtout que le mode des Routes, sorti en juillet dernier, devait – en théorie – s’avérer bien pratique pour tracer son propre itinéraire de quêtes.

Seulement voilà : depuis quelques jours, c’est la douche froide pour les Dresseurs virtuels qui ne peuvent accéder à leurs chemins dans le mode « Party Play ». Et pour cause : cette fonctionnalité semble tout bonnement incompatible avec plusieurs autres modes de Pokémon Go, dont celui des Routes. Que c’est frustrant…

Certains joueurs s’en sont d’ailleurs donnés à cœur joie sur le Reddit de Pokémon Go, en critiquant notamment le manque de professionnalisme des développeurs de Niantic et leur jeu qui « regorge de fonctionnalités à moitié abouties ». Ça tire à balles réelles.

Juste pour le plaisir, un petit florilège des plus beaux bugs sur Pokémon Go (© Reddit)

Pire encore : les récompenses acquises lors des quêtes sur le mode « Party Play » pourraient même bloquer certaines fonctionnalités du jeu, si l’on en croit certains messages du forum. Bref, il ne faut pas être un génie pour comprendre que cette mise à jour de Pokémon Go est un petit fiasco qui, on l’espère, sera vite corrigé par Niantic.