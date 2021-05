POCO dévoile son nouveau portable avec « Plus de vitesse. Plus de tout ». Le POCO M3 pro 5G se place dans la gamme des portables discount d’un marché bien fourni. Affiché à 199 €, il est déjà disponible sur le site officiel de la marque du groupe Xiaomi. Va-t-il trouver sa place et sortir son épingle du jeu ? C’est là la volonté de son constructeur.

Avec déjà plus de 17 millions de portables vendus, POCO s’est installé comme un des leaders dans les smartphones à petits prix. Après les F et les X, c’est aux M d’être à l’honneur. Le dernier né a de nombreux atouts pour plaire, surtout dans cette gamme de prix. Pour comprendre en quoi il se démarque, nous vous expliquons ce qu’il embarque et pour quelles raisons le POCO M3 pro est un appareil qu’il faut suivre de près.

Bon plan : Réduction exclusive pour le lancement 🔥

À partir du 20 mai minuit, une réduction de 20€ sera appliquée pour l’achat d’un POCO M3 pro. Attention, ce tarif privilégié ne dure que 48h ! Alors si vous hésitez encore, lisez cet article (vous n’êtes pas à 5 min près) et soyez sûr que cette offre vous ôtera de tous vos doutes !

Le smartphone android 5G le moins cher du marché

Là où vous pouvez être sûr qu’il est le meilleur, c’est son prix. À moins de 200 € — avec la réduction, on arrive même à 179 € —, le POCO M3 pro défie toute concurrence. Pour acheter ce smartphone, il est possible de le trouver sur AliExpress ou sur le site du constructeur dès maintenant. Il sera aussi disponible à la vente courant juin sur les plus grandes plateformes d’e-commerce hightech (Cdiscount, LDLC, Rue du Commerce et Boulanger.fr.).

POURQUOI SUIVRE DE PRES CE SMARTPHONE PAS CHER ?

Pour ses caractéristiques

Version IOS : Android 11

Taille d’écran : 6,5 pouces

Poids : 190g

Stockage : 64go ou 128go

Appareil photo : Triple caméra arrière (principal de 48MP, profondeur et macro) Résolution : FHD+ (2400 x 1080)

Processeur : MediaTeck Dimensity 700

Mémoire vive : 4go ou 6go

Batterie : 5000 mAh (charge rapide)

Connectivité : 5G (double emplacement SIM)

Ports : USB-C / prise jack 3,5mm

Pour son esthétique annoncée haut de gamme

Le design premium

Le premier point à considérer est le design du portable. Le M3 avec un écran qui prend 91 % de sa surface se distingue surtout par « Un look haut de gamme avec dos incurvé en 3D et finitions brillantes ». C’est donc un portable pensé comme premium malgré son prix. Petit plus pour les trois couleurs originales proposées : noir intense, bleu glacier et jaune POCO.

La conception ergonomique

En plus de son design, l’ergonomie est aussi intéressante avec un élément qui a tendance à disparaître, la prise jack. On peut ainsi retrouver le plaisir des écouteurs filaires qui s’emmêlent dans sa poche et pourtant si pratique et économique. Autre fonctionnalité plus commune, le portable embarque un capteur d’empreintes digitales sur le bouton de mise en veille réactif et bien placé. Sa taille et son poids se situent dans les standards des portables « grand écran » de plus de 6 pouces.

Pour ses performances, fers de lance du POCO M3

Processeur sur le devant de la scène

C’est là où le POCO M3 pro cherche à se démarquer. Le slogan annonce clairement un portable avec « plus de vitesse ». En plus d’avoir le réseau 5G, le portable propose un processeur MediaTek Dimensity 700. Déjà implanté dans le Redmi Note 10, ce processeur a fait ses preuves. Il est gravé en 7 nm et peut fonctionner avec une fréquence allant jusqu’à 2,2 GHz. Enfin, sa mémoire ram de 6 go (avec stockage rapide UFS 2.2) garantit une utilisation intensive sans latence pour le Streaming, les jeux vidéos ou la prise de photos.

« Les avantages d’un réseau 5G haut débit vont au-delà des téléchargements ultra-rapides, des vidéos de haute qualité et des jeux ultra fluides — la 5 G assure également un réseau plus stable dans les zones très denses », Angus Ng, responsable Marketing produit chez POCO Global.

Écran aux qualités qui méritent d’être citées

Rien que pour vos yeux, l’écran de 6,5 pouces offre une qualité séduisante. Full HD+ avec un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 90 Hz — la technologie DynamicSwitch modifie automatiquement l’écran en fonction de l’utilisation du portable —. Ce taux permet une expérience fluide dans l’affichage des images et des fenêtres. Enfin, la luminosité adaptative permet avec ses deux capteurs avant et arrière un ajustement instantané à tout environnement.. Il existe même un mode lecture pour se reposer les yeux !

Des photos pour conserver vos plus beaux souvenirs

Côté photos, le M3 pro embarque une triple caméra arrière et un objectif frontal. Ces multiples caméras permettent une bonne polyvalence du portable. En effet, à l’arrière, on peut retrouver un objectif 48 MP (f/1,79), un objectif macro 2 MP (f/2,4) et un objectif profondeur 2 MP (f/2,4). Aussi, plusieurs modes sont proposés comme le mode nuit pour des photos en basse luminosité ou pour le côté vidéo le mode « Time Lapse » ou le mode « Slow Motion ».

Pour son autonomie qu’il faut saluer

Une autonomie qui s’en sort bien

L’un des problèmes majeurs des portables actuels reste l’autonomie. Se décider à acheter un portable bon marché, c’est se risquer à avoir une autonomie décevante. Avec le POCO M3 pro, le constructeur se targue d’une batterie 5000mAp (typ) avec charge rapide de 18 W. Le chargeur, inclus, permet donc de recharger le portable en peu de temps. Une donnée à ne pas négliger — s’il tient toutes ses promesses —. Rappelons que l’autonomie en usage modéré annoncée par le constructeur est de 2 jours.

Peut-on déjà donner un avis sur le POCO M3 pro ?

Il est difficile de donner un avis pour un produit si récent, mais ses caractéristiques peuvent nous donner certaines indications, surtout quand on le compare à ses concurrents directs.

Le POCO M3 face à ses concurrents

POCO M3 : Ajout de la 5G et meilleures performances (taux de rafraichissement et processeur notamment)

: Ajout de la 5G et meilleures performances (taux de rafraichissement et processeur notamment) Samsung A21S : même prix mais le M3 pro embarque un meilleur taux de rafraichissement (90Hz contre 60Hz)

: même prix mais le M3 pro embarque un meilleur taux de rafraichissement (90Hz contre 60Hz) Xiaomi Redmi note 10 5G : Fiche technique similaire, les deux ne possèdent pas d’écran Oled mais LDC

: Fiche technique similaire, les deux ne possèdent pas d’écran Oled mais LDC Samsung A32 5G : caractéristiques similaires mais prix à l’avantage du POCO (200€ contre 300€)

Nous avions déjà vanté les qualités de Xiaomi en tant que constructeur au rapport qualité/prix agressif, nous ne pouvons que croire en la réussite de leur dernier modèle !