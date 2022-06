POCO lance le F4 et le X4 GT, les nouveaux smartphones haute performance de la marque

POCO officialisera le 23 Juin 2022 la sortie de ses deux nouveautés, le POCO F4 et le POCO X4 GT. Le premier, nouveau flagship de la marque, s’annonce ultra polyvalent pendant que le deuxième se révèle taillé pour le jeu et les performances.

Le fabricant POCO profite de l’arrivée de l’été pour lancer deux nouveaux smartphones au rapport qualité/prix redoutable. Le F4 succèdera au prometteur F3 sorti en 2021 pour devenir le nouveau vaisseau amiral de la marque tandis que le X4 GT proposera lui une configuration destinée aux gamers les plus exigeants et aux aficionados de la performance.

Le POCO F4 compte bousculer le marché des flagships

Le flagship phone d’une marque se doit d’être polyvalent et de ne présenter aucune faiblesse. Cette polyvalence commence par le choix d’un processeur de qualité qui conditionnera les performances du téléphone mais également sa consommation d’énergie. Pour ces raisons, POCO a choisi d’équiper son nouveau F4 du connu et reconnu Snapdragon 870. Ce processeur associé à une mémoire vive de type LPPDR5 et d’un stockage respectant la nouvelle norme UFS 3.1 promet une rapidité et polyvalence à toute épreuve permettant par exemple le traitement rapide de photos, ou un multitasking fluide afin de vous accompagner avec facilité dans votre quotidien. Pour assurer un confort d’utilisation permanent et préserver la batterie, le refroidissement du téléphone a également été amélioré avec l’utilisation de la technologie LiquidCool 2.0.

« Si vous souhaitez acheter un smartphone ayant les spécifications et les fonctions d’un flagship, alors vous pouvez choisir un téléphone équipé d’un processeur Snapdragon 870 »

Si le processeur d’un téléphone en dicte les performances, l’écran en régit le confort et le plaisir d’utilisation. A ce sujet, POCO a opté pour un écran AMOLED au taux de rafraichissement de 120Hz accompagné de nombreuses optimisations d’affichage afin de garantir une expérience remarquable et assurer un confort visuel permanent. Le Dolby Vision présent sur ce téléphone permet également d’améliorer la qualité et la profondeur des images pour un rendu saisissant.

Enfin, si l’autonomie a toujours été l’un des fers de lance du fabricant, ce POCO F4 ne déroge pas à la règle en proposant une batterie de 4500 mAh associée à un chargeur d’une puissance de 67W en mode turbo. Il pourra ainsi recharger votre smartphone à 100% en 38 minutes seulement !

Disponible sur AliExpress à compter du 23 Juin, nul doute que le POCO F4 va devenir un incontournable du marché !

Le POCO X4 GT, un monstre de performance à un prix imbattable ?

Le POCO X4 GT ambitionne de rivaliser avec les smartphones les plus rapides du marché en se parant du nouveau processeur haute performance de chez MediaTek : le Dimensity 8100 sorti en début d’année. La conception du MTD 8100 a été rendue possible grâce à un nouveau process dont la précision atteint les 5 nanomètres. Il est considéré comme l’un des processeurs les plus puissants et les plus efficients du marché.

Autre évolution majeure, POCO a doté son nouveau smartphone d’un écran LCD de très haute qualité pour favoriser le taux de rafraichissement qui atteint les 144Hz. Son association avec le processeur MTD 8100 propose une expérience de jeu ultra-fluide pour les gamers en herbe tout en préservant les utilisateurs de la fatigue oculaire notamment liée à la lumière bleue.

Si vous êtes amateurs de performance, ne ratez pas l’occasion de commander sur AliExpress votre POCO X4 GT à partir du 23 Juin !

« La force de créer les images les plus fluides »

Si l’un de ces deux smartphones vous fait de l’œil, il faudra vous munir d’encore un petit peu de patience puisque le lancement effectif a lieu le 23 Juin à 14:00 heure de Paris à la suite d’un évènement accessible en direct sur le compte Twitter de la marque. Vous pourrez alors sauter sur l’occasion pour commander sur AliExpress le POCO F4 ou le POCO X4 GT !

A lire aussi : Comparatif des meilleurs écouteurs sans fil Bluetooth