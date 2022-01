Plus besoin d’OK Google pour dire à votre Assistant de la fermer

Si vous utilisez souvent Google Assistant, sur votre smartphone ou une enceinte connectée, vous savez qu’il est parfois un peu trop bavard. Bonne nouvelle : vous n’aurez bientôt plus besoin de dire « OK Google » pour qu’il s’arrête.

Google Assistant est l’un des outils les plus puissants de notre génération. D’un simple « OK Google », sur votre smartphone comme sur des appareils connectés, vous pouvez bien souvent répondre à 90% des recherches que vous feriez habituellement sur votre PC, en prime de contrôler de nombreuses fonctionnalités de vos équipements. Mais parfois… l’Assistant est un peu trop bavard. Particulièrement lorsque celui-ci a entendu votre télévision et n’a pas vraiment compris la question, et se met à vous expliquer pendant de longues minutes tout ce qu’il est capable de faire. Pas de panique : la solution arrive.

Vous pourrez bientôt stopper votre Assistant sans OK Google

Google a en effet annoncé qu’une nouvelle fonctionnalité était en cours de déploiement pour le Google Assistant et les appareils l’utilisant. Grâce à celle-ci, vous pourrez simplement dire « Stop » à votre appareil pour qu’il arrête son action en cours, sans même passer par un « OK Google ». Et ce même si le mode « Conversation continue » est désactivé. Vous pourrez donc arrêter toutes ces diatribes sans intérêt en un clin d’œil, qu’il s’agisse d’une simple alarme ou d’une recherche météo.

📣 Helpful new Google Assistant feature alert! Want your smart display or speaker to stop talking? Just say “stop” — no #HeyGoogle needed. — Google (@Google) January 25, 2022

La fonctionnalité n’est pas à confondre avec une similaire présentée en 2019. A cette date, Google avait créé la possibilité de dire « Stop » à la moindre alarme pour l’arrêter, sans prononcer « OK Google ». Cependant, celle-ci était limitée aux alarmes, et se basait sur le fait d’activer les conversations continues pour fonctionner. Qui plus est, elle n’a été déployée que pour les comptes américains, faisant que nous autres européens étions encore condamnés à prononcer « OK Google : stop ».

Pour profiter de cette nouvelle fonctionnalité, il vous faudra simplement patienter en attendant que l’application Google Home et vos diverses enceintes connectées comme les Home Mini ou les Nest Hub se mettent à jour sur leur dernière version. Cela ne devrait être que l’affaire de quelques jours.