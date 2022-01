Présenté lors du CES 2022, le PS VR2 est le nouveau casque de réalité virtuelle de la firme nippone. À cette occasion, regardons ce qui a évolué depuis la première monture.

Ça y est, la PlayStation 5 va enfin avoir son casque de réalité virtuelle tant attendu (en plus des plaques colorées). La console de Sony est maintenant disponible (façon de parler) depuis plus d’un an, mais tout vient à qui sait attendre. L’entreprise japonaise vient en effet de présenter son PlayStation VR2. Mais qu’est-ce qui a vraiment changé depuis le premier modèle ? Voyons tout cela ensemble.

PlayStation VR vs PlayStation VR2 : le versus

Ça peut paraitre évident, mais commençons par la base : le PlayStation VR2 est un accessoire pour la PlayStation 5, et uniquement pour celle-ci. Tout comme le premier PlayStation VR était un accessoire pour la PlayStation 4. En revanche, le tout nouveau PSVR 2 devrait être rétrocompatible avec les jeux PSVR1, mais il ne s’agit que de rumeurs, Sony n’ayant pas communiqué sur ce sujet.

Fiches techniques comparées des PS VR2 et PS VR

PlayStation VR PlayStation VR2 Type d’écran OLED OLED Définition 1920×1080 4000×2080 Définition par œil 960×1080 2000×2040 Taux de rafraichissement 90 Hz ou 120 Hz 90 Hz ou 120 Hz Champ de vision 100° 110° Caméra PlayStation Camera 4 caméras intégrées au casque pour établir la position du joueur et de ses manettes + caméra infrarouge pour établir la position des yeux du joueur Contrôleur PS Move ou DualShock PS VR2 Sense Controller Audio Micro intégré Micro intégré + prise jack 3.5 pour casque Connectique HDMI, USB USB-C, Bluetooth 5.1 Immersion Retour de force sur L2 et R2, retour haptique, moteur de vibration dans le casque Capteurs Accéléromètre, gyroscope Détecteur de mouvement 6 axes, détecteur de proximité IR, capteur tactile

Deux choses sont immédiatement frappantes. La définition qui passe du Full HD (pile-poil) à de la 4K, et les Sense Controller.

Le rendu graphique du PS VR2 par rapport au PS VR

Désormais, avec la puissance de la PS5, les casques VR pourront offrir des prestations honorables en termes de rendu et de définition. Avec du 4K OLED sur 110°, la qualité devrait être au rendez-vous. Et pour améliorer le rendu, Sony a utilisé un petit stratagème. Puisqu’à l’heure actuelle la puissance reste limitée pour afficher des hautes définitions en haute fréquence sur de la réalité virtuelle (même sur PC), le casque sera équipé de traqueurs oculaires. Ces petits capteurs placés à l’intérieur du casque suivent la position des yeux. La machine peut donc adapter ce qu’elle affiche directement en fonction de ce que vous regardez. Cela à de nombreux avantages : le suivi de regard peut par exemple aider à se déplacer dans le jeu et orienter la caméra, comme ce qui est fait avec le suivi de position ou de manette.

Mais en plus de cela, Sony a opté pour un rendu fovéal. Derrière ce nom étrange se cache un phénomène naturel de l’œil. Ce dernier ne voit net qu’au milieu du champ de vision, et voit flou sur tout le reste, bien que l’on ne s’en rende pas forcément compte. D’ailleurs, vous avez peut-être déjà entendu parler de « FOV » ou « point FOV / FOV point ». On peut voir ces termes dans des jeux vidéo à la première personne par exemple : lorsque vous pointez sur un objet proche, comme un arbre, l’arrière-plan devient flou pour donner un effet de réalisme, et indirectement rendre le premier plan plus net. Ceci est comparable au focus d’un appareil photo, lorsqu’il « fait le point ».

Et donc ce rendu fovéal servirait à rendre l’image nette et ultra détaillée uniquement là où l’œil « fait focus ». Le reste de l’image pourrait alors avoir un rendu moins détaillé et donc économiser de la puissance de calcul. Ainsi, la PlayStation 5 n’aura pas à afficher un rendu en 4K 120Hz sur sa totalité. Mais nul doute que Sony a bien travaillé sur ce point, le résultat devrait être totalement transparent pour le joueur. Bonne manière d’optimiser le rendu, et d’utiliser toute la puissance juste là où il y’en a besoin (et avoir de plus beaux graphismes). Comparativement, le PS VR est un classique très classique.

À lire aussi : ce qu’on attend de la PlayStation 5 Slim

Les Sense Controller du PS VR2 changent la donne

Comme dit plus haut, l’autre gros changement est la présence de ces Sense Controller, véritable périphérique VR et non plus le recyclage du PS Move (quand ce n’était pas juste la manette DualShock) que l’on a connu avec le PS VR. Le gros changement est leurs tailles, mais surtout la présence d’un stick à chaque main, le PS Move en étant dépourvu. Pour le reste, on est dans la continuité de la DualSense avec les gâchettes vibrantes, retour haptique et les boutons habituels PlayStation. À cela, ajoutez évidemment des capteurs de mouvements, ici au nombre de 6 (gyroscope 3 axes et accéléromètre 3 axes). Ces contrôleurs à eux seuls sont une grande avancée par rapport au premier PS VR, et promettent des jeux VR avec un meilleur gameplay.

Pour continuer dans l’immersion, Sony a implémenté un système de vibration au casque lui-même. Étrange décision, mais la compagnie doit avoir une idée bien précise derrière la tête. Au pire des cas, vous pourrez toujours vous servir du PS VR2 pour vous faire un massage du crâne.

Un seul câble USB-C pour le PS VR2

Ce qui ravira également les possesseurs de PS VR 1, c’est la gestion des câbles. Avec le PS VR2, il y aura beaucoup moins de risques de finir saucissonné, puisque tout passe par un seul câble USB-C contrairement à l’étrange boîtier de connexion du premier modèle. Pour l’audio, pas besoin de se brancher à un boîtier externe comme c’était le cas auparavant, mais directement sur le casque via un jack 3.5. Après une partie de jeu en VR, votre salon ne ressemblera à plus une jungle digne d’un mauvais jeté de dés dans Jumanji. On notera également la présence de connectique sans fils, avec l’intégration du Bluetooth 5.1.

Les jeux du PS VR2

Pour ce qui est du catalogue, à part l’annonce de Horizon Call of the Mountain, nous n’en savons pas plus. Des rumeurs parlent d’un portage de Half Life Alyx, et l’accessoire devrait être en mesure d’être compatible avec les jeux PlayStation VR premier du nom, qui pourraient également ressortir sous forme de remaster (une nouvelle occasion d’avoir un énième Skyrim ?). Si tel était le cas, la PlayStation 5 serait une machine avec l’un des plus grands catalogues de jeux VR.

À lire aussi : notre comparatif des meilleurs casques VR

Le prix du PS VR2

Pour ce qui est du prix, nous n’avons pour le moment aucune information. Le premier PS VR avait été lancé au prix de 399 €. Avec la hausse de définition des écrans, et surtout la présence de pair de Sense Controller, le prix pourrait naviguer entre 400 € et 450 €. Nous sommes toujours en attente d’une annonce officielle pour nous prononcer sur ce point.